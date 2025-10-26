Pet dobro plaćenih poslova koji ne zahtijevaju fakultetsku diplomu

Dugo vremena, mnogi Amerikanci su vjerovali da je jedini način da se dobro zaradi za život fakultetska diploma. Ali nije uvijek tako.

Studija LendingTree-a otkrila je da je 2023. godine oko 5,7 miliona Amerikanaca koji su radili puno radno vrijeme bez diplome prvostupnika zarađivalo 100.000 dolara ili više godišnje. Evo pet dobro plaćenih poslova koje možete dobiti bez fakultetske diplome:

Upravljanje otpadom

Radnici u upravljanju otpadom i sakupljači smeća igraju ključnu ulogu u održavanju čistoće i zdravlja zajednica. Posao je fizički aktivan i uglavnom se obavlja na otvorenom, sa smjenama koje mogu biti od devet do pet, ali i u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Za ljude koji vole biti u pokretu, ovo je način da zarade novac dok su fizički aktivni na poslu.

Ova uloga zahtijeva fizičku snagu i koordinaciju – od vožnje kamiona i upravljanja hidrauličnim sistemima, do podizanja i utovara otpada. Iako ovo možda nije prvi posao koji pada na pamet kada se razmišlja o karijeri, može biti iznenađujuće nagrađujući. Prema Indeed-u, sakupljači smeća i vozači kamiona za otpad u SAD-u zarađuju prosječnu godišnju platu od 55.222 dolara. Osim toga, poslovi u upravljanju otpadom su stabilni jer se smeće uvijek mora odvoziti.

Dostavljači paketa

Mnogi ljudi misle da je dostava paketa samo povremeni posao, ali u UPS-u vozači često zarađuju plate koje mogu parirati onima u korporativnom sektoru. S rastom online kupovine i stalnim nedostatkom radne snage, ovaj posao je trenutno veoma tražen.

Vozači za dostavu malih paketa s punim radnim vremenom u UPS-u zarađuju u prosjeku 145.000 dolara godišnje, dok vozači timova za duge relacije zarađuju oko 172.000 dolara. Osim toga, vozači dobijaju dobre beneficije i fleksibilno radno vrijeme.

Radni uslovi mogu biti iscrpljujući – vozači stoje satima, podižu teške pakete i rade po svim vremenskim uslovima. Ali za one koji vole raditi s ljudima, biti na putu i žele stabilnu karijeru s mogućnostima napredovanja, ovo bi mogao biti odličan izbor.

Zanati (zavarivač, mehaničar, vodoinstalater)

Fotografija: Shutterstock

Ako volite izazovan i fizički rad, posao u zanatu može biti odličan izbor. Zbog potražnje za specijaliziranim vještinama, mnogi od ovih poslova zahtijevaju zanatsku ili stručnu obuku, ali je plaća odgovarajuća.

Prema podacima američkog Zavoda za statistiku rada (BLS), zanatlije u prosjeku zarađuju 28,06 dolara po satu, što je oko 58.360 dolara godišnje – više od mnogih drugih poslova koji zahtijevaju isto ili čak manje formalno obrazovanje. Specijalizovane pozicije poput montera liftova, operatera kotlovnica i operatera teških građevinskih mašina zarađuju još više.

Uobičajeni zanati poput električara, građevinskih inspektora i nadzornika gradilišta također se svrstavaju među najplaćenije u ovom sektoru.

Prodaja (tehnička prodaja ili druge vrste prodaje)

Prodaja nije samo rad u trgovini – ona uključuje mnogo više. Gotovo svaka industrija zavisi od prodajnih stručnjaka – od zdravstva i obrazovanja, do transporta i informacionih tehnologija.

Posao obično uključuje pronalaženje novih klijenata, održavanje odnosa s postojećima i predlaganje rješenja za njihove potrebe. To znači da možete pronaći prodajnu poziciju u oblasti koja vas zaista zanima.

Čak i bez diplome prvog stepena, postoji mnogo početnih pozicija koje su plaćene iznad prosjeka. Prema Indeedu, prodavači zarađuju u prosjeku 74.062 dolara, a mogu zaraditi i do 160.614 dolara. Budući da su mnogi poslovi zasnovani na proviziji, potencijal zarade je često znatno veći.

Administrativna podrška

Administrativni zadaci se često zanemaruju, ali oni su okosnica svakog kancelarijskog okruženja. Oni se brinu o papirologiji, komunikaciji i rasporedu, osiguravajući da sve teče glatko. U nekim firmama, oni također upravljaju zalihama, koordiniraju s dobavljačima i nadgledaju svakodnevno poslovanje.

Prema podacima BLS-a iz 2024. godine, srednja godišnja plata za ove pozicije iznosi 47.460 dolara. Međutim, plata zavisi od kompanije, lokacije i pozicije – a članstvo u sindikatu značajno utiče na zaradu. Sindikalno organizovani administrativni radnici imali su srednju sedmičnu platu od 1.100 dolara, dok su radnici koji nisu članovi sindikata zarađivali oko 911 dolara sedmično. To je otprilike 57.200 dolara godišnje u poređenju sa 47.372 dolara, što je razlika od skoro 10.000 dolara više godišnje.

Bonus: Pokretanje vlastitog malog biznisa

Da li ste znali da 56 posto poduzetnika nema fakultetsku diplomu? Stope uspjeha su slične onima sa diplomom prvog stepena, ali pokretanje posla nije lako. Potrebno je planiranje, istraživanje, finansiranje i jaka strategija. Potrebno je odabrati pravi pravni oblik, osigurati dozvole, promovirati proizvode ili usluge i izgraditi bazu klijenata. Bez dobrog plana, rizici su visoki.

Međutim, nagrade mogu biti vrijedne truda. Prema Glassdooru, prosječna godišnja plata za poduzetnika iznosi 132.000 dolara. Kao vlasnik preduzeća, ne postoje ograničenja zarade, što vam daje priliku da povećate svoje prihode i vrijednost pod vlastitim uslovima.

Ove karijere pokazuju da diploma nije jedini put do dobre plate. Sa pravim vještinama i odlučnošću, možete izgraditi budućnost koja je i sigurna i profitabilna. Možete to!

Sho Dewan, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

