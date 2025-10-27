Zlato gubi bitku? Moć dolara i trgovinski dogovor razaraju tržište plemenitih metala

Cijene zlata i srebra naglo su pale na tržištu terminskih ugovora u ponedjeljak, prateći slabljenje globalnih tržišta plemenitih metala. Rastući optimizam u vezi s mogućim trgovinskim dogovorom između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, kao i jačanje američkog dolara, pritisnuli su potražnju za ovim sigurnim utočištem kapitala.

Na Multi Commodity Exchange (MCX) tržištu, zlato za isporuku u decembru palo je za 1.546 rupija, odnosno 1,25 posto, na 121.905 rupija po 10 grama, uz promet od 12.428 ugovora.

Tokom skraćene sedmice, žuti metal zabilježio je ukupni gubitak od 3.557 rupija ili 2,80 posto.

“Cijene zlata nastavljaju padati jer se potražnja za sigurnim utočištem smanjuje usljed optimizma oko trgovinskog dogovora SAD-a i Kine te jačanja dolara,” izjavio je Darshan Desai, direktor kompanije Aspect Bullion & Refinery.

Indeks američkog dolara, koji mjeri snagu dolara u odnosu na šest glavnih svjetskih valuta, porastao je za 0,03 posto na 98,98 poena.

Srebro takođe trpi pritisak

Cijene srebra također su zabilježile oštar pad. Na MCX-u je srebro za decembarsku isporuku palo za 1.964 rupije, odnosno 1,33 posto, na 145.506 rupija po kilogramu, uz promet od 20.367 ugovora.

Tokom prethodne sedmice, bijeli metal izgubio je čak 9.134 rupije, odnosno 5,83 posto.

Na međunarodnim tržištima, Comex zlato za decembarsku isporuku palo je za 61,69 američkih dolara ili 1,49 posto, na 4.076,11 dolara po unci.

“Cijene zlata pale su na oko 4.070 dolara po unci, produžavajući pad od petka, jer je napredak u trgovinskim pregovorima SAD-a i Kine umanjio potražnju za sigurnim investicijama,” izjavio je Jigar Trivedi, viši analitičar u Reliance Securities.

REUTERS/Alexander Manzyuk

Napredak u pregovorima donosi nestabilnost na tržište

Nakon dvodnevnih pregovora u Maleziji, vodeći pregovarači iz Washingtona i Pekinga postigli su preliminarni dogovor o ključnim pitanjima poput kontrole izvoza, trgovine poljoprivrednim proizvodima, borbe protiv trgovine fentanilom i brodarskih taksi.

Ovi razgovori otvorili su put da američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping finaliziraju dogovor tokom sastanka u Južnoj Koreji kasnije ove sedmice, dodao je Trivedi.

Na tržištu srebra, Comex srebro za decembarsku isporuku bilježi pad od 1,44 posto, na 47,88 dolara po unci.

Darshan Desai iz Aspect Bullion & Refinery upozorio je da investitori koji zlato posmatraju kao zaštitu od rizika trebaju biti spremni na kratkoročne oscilacije i oštre promjene cijena.

“Pozitivne vijesti o trgovinskom sporazumu ili dodatno jačanje dolara mogle bi izazvati daljnju prodaju i ostvarivanje profita na tržištu zlata,” rekao je Desai.

Prema riječima Trivedija iz Reliance Securities, trgovci trenutno pomno prate i odluke glavnih centralnih banaka: Američke centralne banke (Fed), koja se očekuje da će smanjiti kamatne stope za 25 baznih poena, te Evropske centralne banke i Banke Japana, koje bi, prema predviđanjima, trebale zadržati postojeće stope.

Please enable JavaScript

