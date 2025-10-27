Sezona popusta počinje, prevaranti spremni: Kako se zaštititi?

Crni petak (Black Friday) i sezona velikih sniženja sve su bliže, a uz uzbuđenje koje donosi potraga za najboljim ponudama, raste i opasnost od internetskih prevara. Dok potrošači u Bosni i Hercegovini prate akcije i planiraju kupovine, stručnjaci za sigurnost i agencije za zaštitu potrošača ponovo upozoravaju – upravo sada prevaranti postaju najaktivniji. Svake godine, hiljade ljudi nasjedne na iste trikove: lažne popuste, sumnjive web stranice, skrivene troškove ili krađu kartičnih podataka.

Jedna od najčešćih obmana je prikazivanje „velikih popusta“ koji zapravo nisu stvarni. Trgovci često prije najavljenih akcija umjetno podignu cijene proizvoda kako bi sniženje izgledalo veće nego što jeste. Najbolji način da to prepoznate jeste da nekoliko sedmica ranije počnete pratiti cijene na više različitih stranica. Ako se ponuda čini predobrom da bi bila istinita – vjerovatno i jeste. Udruženja potrošača savjetuju da se cijene uvijek uporede kod više prodavača i da se ne kupuje impulzivno samo zato što je istaknut visok procenat sniženja.

Veliku prijetnju predstavljaju i lažne web stranice koje gotovo identično kopiraju izgled poznatih trgovina. Cilj prevaranata je jednostavan – da unesete svoje lične i kartične podatke. Isti princip primjenjuju i putem lažnih emailova ili SMS poruka koje vas pozivaju da kliknete na link. Zato je važno provjeriti web adresu: da li počinje sa „https://“, ima li sitnih grešaka u nazivu i da li postoji ikonica katanca pored nje. Stručnjaci za cyber sigurnost preporučuju da se adresa web stranice uvijek sami ukuca u preglednik, a ne da se slijede linkovi iz poruka.

Close-up of young woman holding shopping bags while standing on escalator during black friday in the shop

Kupci često zaborave i na skrivene troškove. Niska cijena proizvoda može biti mamac, dok konačan iznos zbog dostave ili carinskih dažbina postane znatno veći. Prije potvrde kupovine treba provjeriti ukupnu cijenu, uključujući sve dodatne troškove. Kod narudžbi iz inostranstva, važno je znati da se svaka kupovina veća od 200 KM mora ocariniti, što može značajno povećati krajnju cijenu.

Problemi nastaju i kada proizvod ne stigne u obećanom stanju, a povrat robe ili reklamacija postanu nemogući. Prije svake kupovine provjerite ima li stranica jasno navedenu politiku povrata i kontakt podatke za korisničku podršku. Ako ih nema – to je ozbiljan znak za uzbunu.

Najveća opasnost ipak prijeti od krađe kartičnih podataka. Unošenje informacija na nesigurnim stranicama može dovesti do gubitka novca i identitetske krađe. Banke i udruženja potrošača savjetuju da se koristi kreditna kartica ili sigurni posrednički servisi poput PayPal-a, a ne direktno unošenje podataka s debitne kartice. Preporučuje se i aktiviranje SMS obavještenja o svakoj transakciji, redovno praćenje izvoda te stroga diskrecija u vezi s PIN-om i CVC kodom.

Online kupovina zaista nudi priliku da uštedite, ali traži i dozu opreza. Pratite cijene, provjeravajte prodavce, čitajte uslove kupovine i uvijek pazite gdje unosite svoje podatke. U moru popusta i reklama, razboritost je najbolja zaštita – jer jedan nepromišljen klik može skupo koštati.

