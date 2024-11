Black Friday groznica: Kako izbjeći zamke „povoljne“ kupovine prema savjetu marketing stratega

Svake godine, krajem novembra, Black Friday postaje centralna tema u svijetu kupovine. Vitrine su ispunjene natpisima o velikim sniženjima, dok nas online oglasi obasipaju porukama o „neponovljivim ponudama“. Ipak, iza tih zavodljivih reklama često se krije pažljivo osmišljena marketing strategija, koja cilja na našu impulsivnost i sklonost vjerovanju da smo naišli na pravi „ulov“.

Za Forbes BiH piše Bojan Dragišić, PR i marketing strateg

Jedan od najvećih trikova koji se primjenjuju jeste vještačko podizanje cijena prije sezonskih sniženja. Roba koja je nedavno imala standardnu cijenu odjednom postaje predmet „nevjerovatnog“ popusta od 50%, iako je to u stvarnosti možda samo povratak na početnu cijenu ili minimalno sniženje. Takva praksa stvara iluziju velike uštede, a zapravo kupujemo proizvode po standardnim, pa čak i višim cijenama nego inače.

Bojan Dragišić, Foto: Tajana Dedić Starović

“Još samo jedan dostupan proizvod”

Pored toga, kupovina u digitalnom dobu nosi sa sobom i posebne izazove. Internet prodavnice i društvene mreže olakšale su kupovinu do te mjere da je često završimo u samo nekoliko klikova. No, upravo ta brzina djeluje protiv nas, jer smanjuje vrijeme za analizu i promišljanje. Ključne fraze poput “dostupno samo danas”, „ograničeno vrijeme“, “još samo jedan dostupan proizvod” ili „kupite odmah“ osmišljene su da izazovu osjećaj hitnosti, tjerajući nas da donosimo brze odluke koje kasnije možemo požaliti. Dodajmo tome i razne pop-up reklame, personalizovane oglase i e-mailove s „posebno za vas kreiranim ponudama“ – sve to dodatno pojačava pritisak.

U BiH, gdje mnogi već osjećaju pritisak smanjenog budžeta, Black Friday može djelovati kao prilika za povoljniju kupovinu, ali upravo tu treba biti najoprezniji. Tržište je preplavljeno ponudama, a nije rijetkost da sniženi proizvodi budu slabijeg kvaliteta ili čak zalihe koje trgovci žele rasprodati. Zato je važno ostati racionalan i dobro informisan.

Budžetski limit

Da biste izbjegli zamke, planiranje je ključno. Napravite listu proizvoda koje zaista trebate i istražite njihove cijene prije početka sezonskih sniženja. Na taj način ćete znati da li je popust zaista i realan. Takođe, nemojte dozvoliti da vas marketinške fraze odvedu predaleko – „zadnji komad“ možda i nije baš toliko zadnji, a „ekskluzivna ponuda“ je vjerovatno dostupna i na drugim mjestima.

Ono što je jednako važno jeste postavljanje budžetskog limita. Sezonske akcije mogu biti primamljive, ali lako mogu dovesti do prekomjerne potrošnje i kasnijih finansijskih poteškoća. Kupovina bi trebala biti svjesna, s fokusom na kvalitet, a ne kvantitet.

Na kraju, Black Friday može biti dobra prilika za uštedu, ali samo ako prilazimo svemu razumno. Prepoznajte marketinške trikove, istražite cijene i kupujte samo ono što vam zaista treba. Prava ušteda nije u tome koliko ste novca potrošili, već u tome koliko ste mudro iskoristili prilike.