Izraelski raketni štit na Kipru širi obavještajni doseg nad Turskom

Izraelski sistem Barak MX omogućava prisluškivanje turskih zračnih i kopnenih snaga u istočnom Mediteranu usred rastućih tenzija.

Izrael je prošle sedmice isporučio Kipru napredne sisteme protivzračne odbrane, što je treća pošiljka od decembra, rekli su izvori bliski situaciji za Middle East Eye, u jeku sve većih tenzija s Turskom.

Na snimku objavljenom u četvrtak vidi se kamion kako prolazi kroz luku u Limasolu, prevozeći komponente sistema Barak MX – presretača sposobanog da pogodi prijetnje udaljene i do 150 kilometara.

Kiparski portal Reporter potvrdio je da je sistem Barak MX u potpunosti isporučen i da se očekuje da bude operativan do kraja godine.

Ova isporuka dolazi nakon što je Shay Gal, potpredsjednik za vanjske odnose u Izraelskoj vazduhoplovnoj industriji (IAI), koja proizvodi Barak MX, u julu pozvao da Izrael preispita svoj pristup Kipru i razradi vojne planove za „oslobađanje“ sjevernog dijela ostrva od turskih snaga.

„Izrael, u koordinaciji s Grčkom i Kiprom, mora pripremiti plan za oslobađanje sjevera ostrva“, napisao je Gal.

„Takva operacija bi neutralisala turske mogućnosti slanja pojačanja s kopna, uništila protivzračne sisteme na sjevernom Kipru, eliminisala obavještajne i komandne centre i konačno uklonila turske trupe, čime bi se obnovio međunarodno priznati suverenitet Kipra.“

REUTERS/Amir Cohen

Turska je izvršila invaziju na Kipar 1974. godine, nakon neuspjelog državnog udara čiji je cilj bio ujedinjenje ostrva s Grčkom. Od tada je Kipar podijeljen na međunarodno priznatu Kiparsku Republiku na jugu i Tursku Republiku Sjeverni Kipar, koju priznaje isključivo Ankara.

Ankara za sada šuti o postavljenim sistemima, koji, osim raketne odbrane, imaju i napredne mogućnosti nadzora i prikupljanja obavještajnih podataka putem 3D radara. Sa dometom do 460 kilometara, sistem stvara „digitalni kišobran“ koji pokriva veliki dio južnog turskog zračnog prostora.

Tenzije između Turske i južnog Kipra zamalo su prerasle u rat 1997. godine kada je Kipar pokušao da nabavi ruske raketne sisteme S-300, što je izazvalo oštra upozorenja Ankare. Kriza je okončana kada je Grčka preuzela S-300 na svojoj teritoriji, dok je Kipar potražio alternativna rješenja.

„Ovo je sistem daleko opasniji od S-300, koje je [južni Kipar] naručio iz Rusije 1997. godine, ali ih nikada nije rasporedio,“ rekao je Arda Mevlütoğlu, poznati turski analitičar za pitanja odbrane.

„S obzirom na trenutne vojne odnose između Izraela i grčko-kiparske administracije, ovaj snažni sistem protivzračne odbrane i radar će zasigurno postati ključni element izraelske obavještajne mreže u istočnom Mediteranu.“

Prema Mevlütoğluu, Barak MX predstavlja ozbiljnu prijetnju turskim zračnim i kopnenim snagama, kako na Kipru tako i širom istočnog Mediterana, jer radar može detektovati i artiljerijsku, minobacačku i raketnu vatru u radijusu od 100 kilometara.

Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Moguće ograničene verzije

Ipak, Reporter navodi da bi kiparska verzija sistema Barak MX mogla biti lišena nekih naprednih funkcija, budući da se sistem prilagođava svakom kupcu pojedinačno.

Yanki Bağcıoğlu, penzionisani kontraadmiral i zamjenik predsjednika opozicione turske stranke CHP, izjavio je da je postavljanje sistema kršenje međunarodnog prava.

„Ovaj potez će destabilizirati krhku ravnotežu u istočnom Mediteranu i na Kipru, a direktno prijeti nacionalnoj sigurnosti Turske,“ upozorio je on.

Kiparski ministar odbrane Vasilis Palmas branio je kupovinu sistema u utorak, naglasivši da njegova vlada ima obavezu da razvije vjerodostojne kapacitete odvraćanja, s obzirom da „Turska nastavlja okupaciju“ ostrva.

Na pitanje da li je kupovina Barak MX dio šireg obrambenog pakta s Izraelom, Palmas je rekao da su odluke Kipra o naoružanju „suverena stvar“.

„Svaki sukob između Izraela i Turske nas se ne tiče – osim u smislu da pažljivo pratimo geopolitička dešavanja u našem regionu. Naša primarna dužnost je da zaštitimo sebe,“ zaključio je.

Turski bezbjednosni izvori rekli su turskim medijima da se sistemi trenutno testiraju na vojnoj bazi u Pafosu i da još nisu stavljeni u aktivnu upotrebu. Dodali su da se sve naredne izraelske pošiljke pomno prate.

Please enable JavaScript

