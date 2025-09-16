Septembar posljednja šansa za jeftin ogrjev: Ko nije kupio pelet, plaća više

Nakon što je poskupljenje električne energije već načelo kućne budžete, građane Bosne i Hercegovine pogađa novi udar – cijene ogrjeva, uključujući drva, ugalj i pelet, rastu brže nego što se predviđalo. Iako su proizvođači ranije uvjeravali da značajnijih oscilacija u cijenama neće biti, tržište početkom jeseni pokazuje suprotan trend. Potražnja premašuje ponudu, a kalkulacije se, kako navode iz industrije, mijenjaju gotovo svakih 15 dana.

Menadžer jedne od domaćih kompanija za proizvodnju peleta, Muhamed Helać, za N1 potvrđuje da se radi “punim kapacitetom”, jer je septembar već tradicionalno period najintenzivnije prodaje. Prema njegovim riječima, domaće tržište se ogrjevom uglavnom snabdijeva tokom ljeta, dok se veliki dio proizvodnje izvozi na evropska tržišta koja su iscrpljena nakon duge i hladne zime.

Najveći rast cijena zabilježen je upravo kod peleta, energenta koji je u posljednjih nekoliko godina postao jedan od najtraženijih, kako u BiH, tako i u ostatku Evrope. Cijene su, prema Helaćevim riječima, porasle i do 25 posto u odnosu na prošlu godinu. Dodaje da, iako se proizvođači trude da amortizuju dio tog rasta, potražnja iz EU konstantno podiže pritisak na domaće cijene. S druge strane, cijena drva je viša za oko 10 posto, dok je ugalj sve manje zastupljen u upotrebi, ponajviše zbog ekoloških razloga.

Helać ističe da će trenutne cijene ostati stabilne do kraja septembra, ali već početkom oktobra očekuje se moguć novi rast. Kako kaže, upiti iz inostranstva rastu iz dana u dan i niko ne može garantirati da poskupljenja neće uslijediti. Posebno naglašava da su građani koji ogrjev obezbijede na vrijeme – još tokom proljeća – u velikoj prednosti, jer u tom periodu cijene nisu samo povoljnije, već je i kvalitet proizvoda bolji. Nasuprot tome, oni koji kupuju ogrjev u septembru ili oktobru, najčešće plaćaju više i duže čekaju na isporuku.

Prosječna cijena peleta trenutno iznosi oko 450 KM po toni, što potvrđuje i Goran Ivanović, predsjednik Asocijacije certificiranih proizvođača peleta BiH. Prema njegovim riječima, ta cijena predstavlja balans između potreba tržišta i mogućnosti proizvođača. Dodaje da je riječ o cijenama koje su se stabilizirale još prije nekoliko godina, nakon enormnih poskupljenja koja su prethodno zabilježena, te da bi se ta cijena mogla zadržati barem do početka oktobra, kada počinju problemi sa eksploatacijom šuma i dostavom sirovina.

Na tvrdnje dijela građana da proizvođači namjerno povlače pelet sa tržišta kako bi vještački stvorili nestašicu i povećali cijene pred zimu, Ivanović odlučno odgovara da takve informacije nisu tačne. Ističe da na tržištu postoji dovoljno kapaciteta i da će Asocijacija u saradnji s proizvođačima reagovati ukoliko dođe do stvarnog manjka.

Trenutna situacija pokazuje da iscijepano drvo i dalje ostaje najtraženiji oblik ogrjeva u BiH, dok ga slijede pelet i briket. Ugalj, iako nekada dominantan, sve se rjeđe koristi. Porodice u prosjeku naručuju između pet i šest metara drva ili tri do četiri tone peleta po sezoni grijanja.

Kako se približava jesen, iz industrije poručuju – vrijeme za kupovinu ogrjeva ističe. Cijene bi već u oktobru mogle krenuti uzlazno, a tada više neće biti prostora za kalkulacije. Za mnoge građane, to bi mogao biti još jedan ozbiljan udar po kućni budžet.

