Postignut dogovor oko TikToka: Trump i Kina morat će se odreći kontrole nad aplikacijom

Kineski tehnološki div ByteDance prodat će američke operacije TikToka američkom kupcu i tako nastaviti s radom u Sjedinjenim Državama bez utjecaja kineske vlade, ali i američkog predsjednika.

U ponedjeljak je Trumpova administracija objavila da su Sjedinjene Države i Kina “postigle okvirni dogovor” koji bi omogućio kineskom tehnološkom divu ByteDance da proda američke operacije TikToka američkom kupcu. Ako se dogovor realizira, to bi označilo kraj devetomjesečne neizvjesnosti za TikTok, koji je ostao dostupan zahvaljujući Trumpovu dopuštenju, unatoč zakonu koji je Kongres donio prošle godine i kojim se od ByteDancea tražilo da ga proda ili će aplikacija biti zabranjena. Dogovor bi također mogao označiti kraj razdoblja u kojem su i kineska i američka vlada imale utjecaj nad TikTokom — ali to nećemo znati dok i ako vlada ne objavi detalje dogovora.

Od januara je TikTok ostao online isključivo zato što su to dopustili Trump i Xi. Kad bi Trump sutra odlučio da je sadržaj aplikacije previše neprijateljski prema njegovoj agendi, mogao bi naložiti Ministarstvu pravde da provede zakon i ugasi aplikaciju. Xi bi isto mogao učiniti ByteDanceu, bez pravnih formalnosti, što je i razlog zašto je Kongres tražio da ByteDance proda TikTok.

Zakonodavci iz Trumpove Republikanske stranke već dugo izražavaju zabrinutost zbog tzv. “jawboninga”: vladinog prisiljavanja društvenih mreža da cenzuriraju ili pojačavaju određene sadržaje. Ti bi zakonodavci možda bili glasniji da je neki drugi predsjednik sebi dao prekidač za gašenje velikog govornog kanala, a zatim pokušao prisiliti njegovu matičnu kompaniju da ga proda kupcu kojeg bi osobno odabrao. No jawboning je prijetnja bez obzira dolazi li od Demokrata, Republikanaca ili Kineske komunističke partije. Da bi se taj rizik uklonio, TikTokov dogovor morao bi okončati i Xijevu i Trumpovu moć nad aplikacijom.

Hoće li Trump popustiti?

Uklanjanje Xijevog utjecaja zahtijevat će potpun, čist prekid između TikToka i ByteDancea, prekid svih partnerstava između aplikacije i bivše matične kompanije. TikTok će morati ili otkupiti ili prestati koristiti ByteDanceov prepoznatljivi algoritam “For You”, koji danas pokreće glavni feed aplikacije. Kineska vlada odavno tvrdi da neće dopustiti ByteDanceu da proda algoritam. Nije jasno je li se taj stav promijenio, ali sigurno će biti tema razgovora u petak između Trumpa i Xi-a.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Uklanjanje Trumpovog utjecaja zahtijevat će da svaki dogovor ostane u potpunosti u privatnom sektoru, bez davanja kontrole ili vlasništva vladi, niti posebnih privilegija u vezi s podacima ili distribucijom informacija s aplikacije. Trump je isprva htio zabraniti TikTok, sve dok nije zaključio da mu aplikacija pomaže u reizboru. U raznim industrijama nastojao je pregovarati uslove koji bi mu osigurali trajnu moć nad privatnim kompanijama — od televizijskih mreža i univerziteta do advokatskih firmi i sada tehnoloških giganata. Takva kontrola nad TikTokom mogla bi aplikaciju pretvoriti u glasnogovornika vlade — ironično, ne kineske, već američke. Postoji razlog za zabrinutost da bi dogovor o TikToku mogao dati američkoj vladi moć nad govorom na aplikaciji: to se gotovo dogodilo i ranije.

Godine 2021. i 2022. Bidenova administracija pokušala je postići dogovor s ByteDanceom. U tajnosti su pregovarali o sporazumu kojim bi izvršna vlast dobila pravo nadzora TikTokovih podataka i neviđenu, stalnu kontrolu nad sadržajem na platformi. Nakon višemjesečnih razgovora, vlada se povukla iz pregovora i dogovor nije postignut. No ByteDance je tada izgledao spreman ustupiti predsjedniku široke ovlasti nad TikTokom — ustupak koji bi možda bio spreman ponoviti.

Neuspjeh dogovora s Bidenom

Godine 2023., dok su pregovori s Bidenom ulazili u završnu fazu, TikTokov izvršni direktor obećao je Kongresu da aplikacija “neće biti manipulirana od strane bilo koje vlade.” Moglo bi se tvrditi da davanje vladi ovlasti nad politikama privatnosti i sadržaja, kao što je predviđao Bidenov sporazum, samo po sebi predstavlja oblik manipulacije. No kako god to nazvali, TikTok je bio spreman prepustiti uređivačku moć američkoj vladi u zamjenu za operativne privilegije u SAD-u.

Ne znamo šta je ovaj put na stolu. Ako se dogovor pomakne naprijed, moramo znati šta u njemu dobija Trump. Pod kojim okolnostima i u koje svrhe će TikTok pristati dijeliti podatke s vladom? Kakvu će ulogu, direktnu ili indirektnu, vlada imati u zapošljavanju, odabiru sadržaja, programiranju i uređivačkim odlukama TikToka? ByteDance i vlada sada su u tajnosti pregovarali o još jednom dogovoru. Javnost zaslužuje znati predaju li Trump i Xi doista svoje “prekidače za gašenje.”

Emily Baker-White, novinarska Forbesa