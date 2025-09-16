Musk kupio akcije Tesle u vrijednosti od milijardu dolara – znak da ostaje uz kompaniju

Elon Musk je u petak kupio Tesla akcije u vrijednosti od milijardu dolara, pokazuje regulatorna prijava koju je jutros podnio.

Ova kupovina predstavlja rijedak potez – i za Muska i za bilo kog drugog izvršnog direktora. Malo je poslovnih lidera koji koriste sopstveni novac da kupe akcije svoje kompanije, a da pri tome ne koriste opcije koje im omogućavaju da ih pribave po višestruko nižoj cijeni od tržišne, piše CNN.

Investitori Tesle ovu kupovinu doživjeli su kao znak povjerenja u kompaniju, ali i kao potvrdu da Musk ostaje privržen Tesli. Vijest je danas na otvaranju berze podigla vrijednost Teslinih akcija 7%.

„Ovo je ogroman znak povjerenja od Muska i bikovi na Wall Streetu to obožavaju da vide“, rekao je Dan Ives, tehnološki analitičar iz Wedbush Securities-a i jedan od najvećih Teslinih entuzijasta na Wall Streetu. „Šalje pozitivan signal nakon veoma burne godine za Muska i dioničare Tesle.“

Da Musk može kupiti akcije u vrijednosti od milijardu dolara, uglavnom kao simboličan gest, još je jedan pokazatelj njegovog ogromnog bogatstva. Taj trošak najbogatijem čovjeku planete je lako podnošljiv. Zapravo, rast vrijednosti akcija na otvaranju u ponedjeljak dodao je oko 8,6 milijardi dolara njegovoj neto imovini – više nego dovoljno da pokrije kupovinu.

Godina uspona i padova za Tesline akcije

Foto: Shutterstock

Tesline akcije skoro su udvostručile vrijednost nakon predsjedničkih izbora, jer su investitori računali na to da će Muskovi bliski odnosi s tada novoizabranim predsjednikom Donaldom Trumpom pomoći finansijskim izgledima kompanije, naročito planovima za razvoj autonomnih vozila i flote robotaksija.

Međutim, nakon što su sredinom decembra dostigle rekordni nivo, akcije su počele naglo da padaju. Do aprila su izgubile sve dobitke ostvarene nakon izbora i pale značajno ispod početnog nivoa u 2025.

Kako je Musk postao aktivan u vođenju Trumpovog Ministarstva za efikasnost vlade (DOGE), kompanija je počela da trpi reakcije protivnika Trumpa i njegove politike. Tesla je u prvom i drugom kvartalu zabilježila najveći pad prodaje u svojoj historiji, a s njom su potonuli i profiti.

Pored političkih udaraca, kompanija se suočava i s rastućom konkurencijom električnih vozila drugih proizvođača, posebno u Kini. Kineski proizvođač BYD spreman je da prestigne Teslu kao najvećeg svjetskog proizvođača EV-a, iako se njegova vozila ne prodaju na američkom tržištu.

Tesla i drugi proizvođači suočavaju se i s ukidanjem poreskog kredita od 7.500 dolara za kupce EV-a u SAD-u krajem ovog mjeseca. Iako se očekuje da će to podići prodaju Tesle u trećem kvartalu, kompaniju vjerovatno čeka nagli pad u ostatku godine.

Musk je u međuvremenu napustio Trumpovu administraciju i vratio se punim kapacitetom u Teslu, a odnosi s Trumpom su zahladnjeli.

Ipak, Tesline akcije su se donekle oporavile od najnižih vrijednosti ranije tokom godine. Mask i njegovi zagovornici na Wall Streetu naglašavaju da je buduća vrijednost kompanije vezana za njen razvoj autonomne vožnje i robotaksija. Ako dobitak od ponedjeljka potraje, Tesla će za ovu godinu biti u plusu – iako daleko ispod rasta šireg tržišta.

Paket kompenzacije mogao bi vrijediti bilion dolara

Prošle nedjelje Tesla je predložila novi paket kompenzacije za Muska, kojim bi dobio dodatne opcije na akcije vrijedne i do bilion dolara, ukoliko kompanija postigne određene ciljeve u prodaji i tržišnoj kapitalizaciji.

Međutim, Musk neće dobiti dodatne akcije niti prihod od Tesle ukoliko vrijednost akcija ne poraste više od 50%, tj. dok tržišna kapitalizacija ne dostigne 2 biliona dolara (trenutno iznosi oko 1,3 biliona). Prošle nedjelje, nakon objave paketa, Tesline akcije porasle su 13%.

Teslin odbor je u saopštenju naveo značaj zadržavanja Muskove posvećenosti kompaniji. On je također izvršni direktor nekoliko drugih kompanija, uključujući SpaceX (raketna industrija) i xAI (vještačka inteligencija), koji je vlasnik društvene mreže X, kupljene 2022. za 44 milijarde dolara. Osim poslovnih angažmana, Musk je i dalje politički aktivan: najavio je formiranje treće političke partije, iako detalji još nijesu poznati.

Musk, međutim, i dalje ima brojne kritičare, ne samo zbog politike i kontroverznih objava na društvenim mrežama, već i zbog enormnog bogatstva i uticaja koji mu ono daje, podsjeća CNN. Papa Lav XIV, u prvom velikom intervjuu od izbora za prvog američkog papu, naveo je enormne zarade direktora – konkretno Muska i njegov novi paket – kao primjer nejednakosti u prihodima, koja, prema njegovim riječima, stoji iza polarizacije društva.

„Šta to znači i šta je smisao toga? Ako je to jedina stvar koja više ima vrijednost, onda smo u velikom problemu“, kazao je on u razgovoru sa Elise Allen, novinarkom katoličkog portala Crux.

Musk povećao udio, ali i dalje ispod cilja

Elon Musk, Foto: Reuters/Tingshu Wang

Iako je kupio 2,6 miliona Teslinih akcija, Muskov udio u kompaniji povećan je manje od 1%.

Mask je i ranije kupovao pakete Teslinih akcija na otvorenom tržištu, ali većinom kroz korišćenje opcija dobijenih kao kompenzaciju. Sada posjeduje 413 miliona akcija Tesle, što predstavlja 12,8% ukupnog broja.

Musk je, međutim, jasno poručio da želi kontrolisati najmanje 25% kompanije. Zaprijetio je da će preusmjeriti dio svojih AI projekata s Tesle na xAI ukoliko ne ostvari taj nivo kontrole.

„Nije mi prijatno da Tesla raste i postane lider u AI i robotici bez otprilike 25% glasačke kontrole. Dovoljno da imam utjecaj, ali ne toliko da ne mogu biti nadglasan“, napisao je Musk u januaru 2024. na X-u. „Ako to nije slučaj, radije bih gradio proizvode izvan Tesle.“