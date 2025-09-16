BMW donirao motocikl R 18 Transcontinental za papu – cilj je pomoć djeci

Markus Flasch, generalni direktor BMW Motorrada, i Michael Sommer, šef BMW Motorrada Njemačka, lično su uručili motocikl papi Lavu XIV na blagoslov i potpisivanje, nakon opće audijencije u Vatikanu, saopćila je BMW Group.

R 18 Transcontinental je donirao BMW Motorrad Deutschland, a usavršio ga je Witzel, diler BMW Motorrada. Witzel i Thomas Draxler, osnivač JESUS-BIKER-a, došli su na ideju da se za papu stvori apsolutno jedinstven motocikl za dobru stvar. Bio je obojen u sedefasto bijelu boju, a na njega je, između ostalih modifikacija, pričvršćen grb Vatikana. No, papa neće voziti ovaj model već će on, s papinim potpisom biti ponuđen na Sotheby's aukciji Missio Austria u oktobru ove godine, gdje će prihod biti namijenjen projektima pomoći djeci na Madagaskaru.

„Ono što je u početku zvučalo više kao luda ideja, razvilo se u sjajnu humanitarnu kampanju. Drago mi je što mi u BMW Motorradu možemo podržati projekte pomoći za djecu na Madagaskaru s našim R18 Transcontinental. Također bih želio zahvaliti papi Lavu XIV što je odvojio vrijeme da podrži ovaj projekt“, kazao je Flasch.

Ovaj jedinstveni R 18 Transcontinental bit će izložen u BMW Welt-u u Minhenu od 15. septembra do 7. oktobra 2025. godine, do aukcije.

Prije nego što je lično uričen papi, ovaj jedinstveni motocikl započeo je svoje putovanje 31. augusta ‘Vožnjom mira’ od Motorrad Witzel u Sennfeldu do Rima, prolazeći kroz Schaafheim, Altötting i Veronu, uz pratnju crkvenih službi. Predstavnici kompanija pridružili su se ovoj turi vozeći BMW R 18 motocikle koje je obezbijedio BMW Motorrad Njemačka.