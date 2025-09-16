Forbes Magazin večeras u 20 sati: Sve o povratu PDV-a i inovacijama sa svjetskog sajma tehnologija

Prošle sedmice UIOBiH objavila je nacrt pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Za građane, ovo bi mogao biti značajan poticaj, uzimajući u obzir da cijene nekretnina rastu brže od prosječnih plata, dok bi povrat PDV-a, koji iznosi 17% vrijednosti nekretnine, mogao olakšati kupovinu prve nekretnine hiljadama mladih porodica.

Država po prvi put vraća kupcu do 25.500 KM prilikom kupovine prvog stana, a u Forbes Magazinu Maho Taso, potpredsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina pri Privrednoj komori FBiH, otkriva ko ima pravo na povrat PDV-a, koji su uslovi i kako će se proces provoditi u praksi.

U Forbes Magazinu donosimo i novosti sa Svjetskog sajma pametnih tehnologija u Kini koji je okupio više od 600 domaćih i stranih kompanija koje su predstavile više od 3.000 inovacija iz raznih oblasti. Posebnu pažnju privukao je robotski pas, koji je na Sajmu predstavljen kao terapeutsko sredstvo za osobe koje pate od Alchajmerove bolesti i demencije.

