Šest načina da prepoznate da li vam je telefon hakovan i šta da uradite nakon toga

Prepoznati hakovani telefon izuzetno je važno, jer većina ljudi uveliko zavisi od svojih telefona. Prema podacima Statista platforme, tri četvrtine korisnika mobilnih telefona širom svijeta koristi ih za razgovor ili slanje poruka, šest od deset za bankarstvo, a gotovo polovina za navigaciju.

Prema istraživanju Pew Research centra, 15% odraslih u SAD-u su tzv. „isključivo mobilni korisnici interneta“, što znači da se u potpunosti oslanjaju na svoj telefon, jer nemaju kućni internet.

Sve to znači da, ako nešto pođe po zlu i vaš telefon bude hakovan, život se može poremetiti, a bankovni računi potpuno isprazniti.

Evo kako možete prepoznati da li vam je telefon hakovan, kako to spriječiti i šta učiniti ako se najgore ipak dogodi.

Može li neko hakovati telefon

Cyber-kriminalci koriste razne načine da preuzmu kontrolu nad telefonom žrtve ili ukradu informacije s njega. Svi tipovi telefona, bilo iPhone ili Android, su ranjivi, iako se Apple telefoni generalno smatraju sigurnijim zahvaljujući jačim sigurnosnim kontrolama.

Postoji više tehnika hakovanja telefona, pa je važno znati kako prepoznati da li ste hakovani. Jedna od najčešćih je da se korisnik prevari, te klikne na zlonamjeran link ili da preuzme softver iz lažne prodavnice aplikacija ili nekog drugog mjesta. Lažne javne Wi-Fi mreže često znaju prevariti neupućene korisnike. Druga tehnika uključuje zamjenu SIM kartice (SIM swap), pri čemu napadač nagovori mobilnog operatera žrtve da prebaci SIM karticu na uređaj pod njegovom kontrolom; zaraženi USB kablovi ili punjači također mogu omogućiti napadaču pristup. Kada napadač jednom pronađe ulaz, podaci korisnika mogu biti izloženi, naročito ako su lozinke ponovno korištene.

Foto: Reuters

Kako provjeriti da li je telefon hakovan

Možda najpoznatiji slučaj hakovanja telefona desio se 2019. godine, kada je Twitter nalog izvršnog direktora kompanije, Jacka Dorseyja, počeo objavljivati niz čudnih poruka. Odmah je bilo jasno da je njegov nalog hakovan.

U ovom slučaju, napadači su, čini se, iskoristili zamjenu SIM kartice (SIM swap), što je bilo moguće zbog “propusta u sigurnosti” njegovog mobilnog operatera.

U većini slučajeva, korisnik telefona postane sumnjičav tek kada primijeti jedan ili više sljedećih znakova.

Postoji više znakova koji mogu ukazivati na to da je telefon hakovan, ali oni se ne moraju pojaviti u svakom slučaju, a čak i kada se pojave, mogu lako proći nezapaženo. U suštini, riječ je o uočavanju neobičnog ponašanja vašeg uređaja.

1. Provjerite bateriju telefona

Jedan od najčešćih znakova da je telefon hakovan jeste brzo pražnjenje baterije. To može uzrokovati i pregrijavanje uređaja. Ako primijetite da se baterija iznenada troši mnogo brže nego inače, moguće je da postoji problem.

2. Pregledajte račun za telefon

Još jedan znak hakovanja su neobično visoki računi, jer telefon može obavljati neautorizovane aktivnosti. Ako primijetite da koristite više internetskog prometa (bandwidtha) nego inače, to može značiti da telefon šalje neželjene podatke ili poruke.

3. Pregledajte aplikacije na telefonu

Ako je telefon hakovan, nove aplikacije se mogu pojaviti neočekivano, postojeće aplikacije mogu sporo raditi, a neke se mogu same otvarati ili zatvarati. Obratite pažnju na svako sumnjivo ponašanje aplikacija.

4. Obratite pažnju na čudne obavijesti i postavke

Neočekivane obavijesti, kodovi za dvofaktorsku autentifikaciju koje niste tražili ili iskakajući prozori (pop-upovi) mogu ukazivati na problem. Također, ako primijetite da su se dozvole za kameru ili mikrofon promijenile, moguće je da je neko pristupio vašem uređaju.

5. Provjerite svoje naloge

Najveće upozorenje je ako iznenada ne možete pristupiti svom Apple ID-ju, Google nalogu ili bilo kojem drugom online nalogu. To može značiti da je napadač preuzeo kontrolu.

6. Pokrenite antivirusni softver

Instaliranje i pokretanje pouzdanog sigurnosnog softvera može vam pomoći da sa sigurnošću otkrijete da li je telefon zaista hakovan. Koristite poznate alate kao što su: Bitdefender, Norton, Kaspersky, AVG ili McAfee.

Uklonite sve što djeluje sumnjivo, ponovno pokrenite telefon, a zatim ponovo pokrenite antivirus da biste bili sigurni da je uređaj potpuno očišćen.

Šta uraditi ako vam je telefon hakovan

Ako otkrijete da je vaš telefon hakovan, postoje važni koraci koje treba odmah poduzeti kako biste spriječili napadače da nanesu dodatnu štetu:

1. Provjerite finansijske institucije

Prvi korak je da kontaktirate banku, kreditne kartice i druge finansijske institucije kako biste provjerili da li je neko neovlašteno pristupio vašim računima.

2. Promijenite lozinke

Jedan od najvažnijih koraka je odmah promijeniti sve lozinke na nove, jake lozinke. To se odnosi na sve aplikacije i web stranice povezane sa zaraženim telefonom.

3. Uklonite sumnjive aplikacije

Pregledajte sve aplikacije na telefonu i uklonite one koje su sumnjive ili nepoznate. Ponovo pokrenite telefon i provjerite da li su uklanjanja uspješno obavljena.

4. Ako ništa ne pomogne, resetujte telefon na fabrička podešavanja

Ako imate mnogo iskačućih prozora ili zlonamjernih aplikacija, a ništa drugo ne pomaže, možete vraćanjem na fabrička podešavanja u potpunosti obrisati sadržaj telefona. Ovo je krajnja mjera, jer ćete izgubiti sve što je pohranjeno na uređaju.

5. Obavijestite prijatelje

Dobro je da prijateljima i kontaktima javite da vam je telefon hakovan i upozorite ih da ignorišu ili obrišu sve poruke koje navodno dolaze s vašeg telefona.

Kako zaštititi telefon od budućih napada

Bez obzira jeste li već hakovani, postoje osnovne mjere sigurnosti koje mogu zaštititi vaš telefon. One podrazumijevaju instaliranje pouzdanog sigurnosnog softvera i njegovo redovono ažuriranje, praćenje i instaliranje svih softverskih ažuriranja, jer često popravljaju poznate ranjivosti, kao korištenje jake lozinke. Budite oprezni s javnim Wi-Fi mrežama i javnim punjačima; kada nisu u upotrebi, isključite Wi-Fi i Bluetooth. Za dodatnu sigurnost, možete šifrovati telefon, zaključati SIM karticu i koristiti VPN, što čini javni Wi-Fi sigurnijim. Pazite na aplikacije iz trećih izvora. Najbolja opcija je koristiti Google Play i Apple App Store.

Biti žrtva hakovanja telefona može imati velike posljedice, od ugrožavanja prijateljstava do pražnjenja bankovnog računa. Znati kako prepoznati hakovanje je ključna vještina, a srećom, moguće se oporaviti i postoje načini da se značajno smanji rizik da se to ponovi.

Emma Woolacott, Forbes