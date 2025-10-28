Amazon bi mogao otpustiti 30.000 zaposlenih

Amazon se sprema ukinuti do 30.000 korporativnih radnih mjesta, izvijestio je danas Reuters, manje od sedmicu dana nakon što su interni strateški dokumenti otkrili planove kompanije da do 2033. godine zamijeni 600.000 radnika robotima, umjetnom inteligencijom i drugim alatima za automatizaciju.

Amazon, koji je drugi najveći poslodavac u Sjedinjenim Državama, planira smanjiti broj zaposlenih za gotovo 10% u svojoj korporativnoj radnoj snazi ​​kako bi, prema neimenovanim izvorima, “kompenzirao prekomjerno zapošljavanje” tokom pandemije.

Vijest dolazi manje od sedmicu dana nakon što je New York Times otkrio da kompanija planira otpustiti više od trećine svojih 1,55 miliona zaposlenih u narednih osam godina, oslanjajući se na automatizovane sisteme i robote da preuzmu njihove poslove.

Shutterstock

Otpuštanja u kompanijama mogla bi predstavljati jedan od najvećih talasa ukidanja radnih mjesta u historiji kompanije, potencijalno nadmašujući onaj iz 2022. godine, kada je Amazon ukinuo 27.000 radnih mjesta.

Amazon nije odmah odgovorio na Forbesov zahtjev za komentar.

Uprkos najavama otpuštanja u korporacijama, kompanija je saopštila da planira zaposliti isti broj sezonskih radnika kao i prethodnih godina – oko 250.000 stalno i honorarno zaposlenih – za sezonu kupovine povodom praznika na kraju godine.

Sveukupno, američki poslodavci planiraju zaposliti rekordno mali broj sezonskih radnika ove godine u posljednjim mjesecima.

Ako 30.000 ljudi izgubi posao, Amazonov val otpuštanja bi se svrstao među najveća korporativna smanjenja broja zaposlenih u historiji SAD-a, gotovo jednak onome kada je Boeing otpustio 31.000 zaposlenika nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Taj slučaj Boeinga ostaje deseti najveći u historiji otpuštanja u SAD-u.

Najavljeno otpuštanje milion radnika do kraja godine

Ovu godinu obilježila su masovna otpuštanja. Do kraja jula, broj otpuštanja u američkim kompanijama već je premašio ukupan broj iz 2024. godine, a do septembra, poslodavci su najavili skoro milion otpuštanja – najviše od pandemijske 2020. godine, prema podacima konsultantske firme za karijeru Challenger, Gray & Christmas.

Potpredsjednik kompanije, Andy Challenger, rekao je da su otpuštanja uglavnom rezultat stagnacije tržišta rada, rastućih troškova i pojave “transformativnih novih tehnologija” poput vještačke inteligencije.

Tehnološke inovacije, uključujući automatizaciju, odgovorne su za 20.000 otpuštanja od početka godine, dok je dodatnih 17.375 otpuštanja direktno povezano s razvojem umjetne inteligencije.

Javna uprava je otpustila najviše zaposlenih, a odmah iza nje slijedi tehnološki sektor, koji je u 2025. godini već ukinuo više od 100.000 radnih mjesta.

Procjena Forbesa

Fotografija: Shutterstock

Jeff Bezos (Jeff Bezos), osnivač Amazona, trenutno je četvrti najbogatiji čovjek na svijetu, s imovinom od 238,7 milijardi dolara.

Amazon je rangiran na 5. mjestu Forbesove liste najvećih javnih kompanija na svijetu, s tržišnom vrijednošću od 2 biliona dolara.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Please enable JavaScript

