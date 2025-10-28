Od deportacije do dogovora: Trump i Hyundai na putu prema nagodbi

Nakon što je ICE u septembru izvršio raciju u Hyundai pogonu u Georgiji, te uhapsio i deportovao stotine južnokorejskih radnika, izvršni direktor kompanije, José Muñoz, izjavio je da se nada rješenju koje bi moglo omogućiti povratak ključnih stranih stručnjaka u Sjedinjene Države, javlja CNN.

Predsjednik Donald Trump se u ponedjeljak složio, rekavši da je protiv racije koju su sproveli članovi njegove administracije.

“Zapravo, prije nego što su otišli… rekao sam da mogu ostati… i vratiće se,” izjavio je. “Kada dođu, prave veoma složene mašine, opremu, razne stvari. Moraće dovesti neke ljude, barem u toj početnoj fazi.”

Trump je ovo izjavio na putu za Aziju, gdje će se sastati sa svjetskim liderima, uključujući i južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga, koji je izrazio zabrinutost zbog racije. Kao rezultat toga, Lee je rekao da je skeptičan u vezi s budućim južnokorejskim ulaganjima u SAD.

U petak je Lee za Bloomberg izjavio da razumije kako mnogi radnici ne žele ponovo ići u SAD.

“Ovo je također izazvalo ozbiljnu traumu za radnike i čuo sam da neki od njih ne žele da se vrate”, rekao je. “Bez poduzimanja mjera koje bi osigurale njihovu sigurnost i razumno postupanje prema njima, postoji velika mogućnost da će izgradnja fabrike u SAD-u biti odgođena.”

Ali Lee je rekao da očekuje dogovor sa SAD-om “u ne tako dalekoj budućnosti.”

Deportovani radnici nisu bili zaposlenici Hyundaija, već radnici njegovih izvođača i kompanije LG Energy Solutions, južnokorejskog partnera u fabrici. Muñoz je izjavio da, iako radnici nisu trebali biti u zemlji bez odgovarajućih radnih viza, potrebno je izmijeniti američki zakon kako bi se omogućio takav tip rada. Muñoz je prošlog mjeseca također rekao da uskoro očekuje dogovor između dvije zemlje.

“Ono što sam naučio posljednjih dana i sedmica jeste da aktivnosti u ovoj konkretnoj fabrici baterija zahtijevaju vrlo specifičnu stručnost koja ne postoji u zemlji,” rekao je Muñoz za CNN. “Vjerujem da je potrebna viza, posebno dizajnirana za ovakve ljude koji možda moraju ući u zemlju pet, šest, sedam puta. Kada se fabrika završi, oni se više ne vraćaju.”

“Mislim da obje vlade, i Južne Koreje i SAD-a, aktivno rade na tome da osiguraju da se situacije poput ove više ne ponove,” dodao je Muñoz.

Hyundai nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar u vezi s najnovijim Trumpovim izjavama.

Racija i deportacije izazvale su bijes u Južnoj Koreji, a tokom svog obraćanja investitorima i novinarima u New Yorku, Muñoz se izvinio radnicima zbog onoga što su prošli tokom hapšenja i deportacija.

Podsjećamo, postrojenje u saveznoj državi Georgia, koje se vodi kao zajednički projekat Hyundaija i južnokorejske kompanije LG Energy Solution, prošlog mjeseca bilo je u centru najveće jedinstvene akcije provođenja zakona u istoriji američkog Ministarstva za domovinsku sigurnost. Kuća je ove godine postavila cilj od 3.000 hapšenja stranih radnika dnevno, što je visok prag, obzirom da se SAD suočava sa nedostatkom radne snage i resursa. Ovakva hapšenja vrši Imigraciona i carinska služba (ICE), koja ima 25 terenskih kancelarija, a uprkos tome, ICE je ostao ispod cilja.