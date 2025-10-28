Osnivač i direktor kompanije Rivian vjeruje da će novi model nadmašiti prodaju Teslinog modela Y

Rivian je imao težak period otkako je počeo prodavati električna vozila 2021. godine. Nije uspio ispuniti početne ciljeve proizvodnje. To je dovelo do dvije uzastopne godine slabih prodajnih rezultata. Zatim su uslijedile nestašice dijelova nakon pandemije COVID-19, inflacija i carine na čelik i aluminij. A sada se suočava sa saveznom administracijom koja ne favorizira električna vozila. Ipak, izvršni direktor RJ Scaringe kaže da je optimističniji nego ikad uoči sljedećeg velikog lansiranja kompanije – malog električnog SUV-a R2 koji će se direktno takmičiti s Teslinim najprodavanijim Modelom Y.



“Vrlo sam pristrasan, ali mislim da će R2 donijeti prekretnicu u ukupnom usvajanju električnih vozila”, kaže za Forbes. “Nije previše drugačije od onoga što se dogodilo s Teslom.”



Rivian počinje proizvodnju R2, koji će biti desetine hiljada dolara jeftiniji i manji od postojećeg SUV-a R1S i kamioneta R1T. Prodaja u SAD-u trebala bi početi početkom 2026. godine. Početna cijena je 45.000 dolara (38.700 eura), što je ispod trenutne prosječne cijene novog vozila u SAD-u. Rivian će imati kapacitet da proizvodi više od 160.000 jedinica R2 godišnje u fabrici u Normolu, Illinois. Ovdje se trenutno proizvode komercijalni kombiji R1 i EDV koje koriste Amazon i druge kompanije. Osim što je cjenovno konkurentan u segmentu najprodavanijih malih crossovera u SAD-u, Skeringe kaže da će se R2 izdvojiti naprednom tehnologijom kabine, dometom od oko 480 kilometara i sposobnošću da se zaista nosi sa teškim terenom.

Vozilo koje odlučuje o sudbini kompanije

Nakon izazova prethodnih godina, vozilo mora biti onoliko dobro koliko on tvrdi – i mora osvojiti kupce. “To je vozilo koje će odlučiti o sudbini kompanije”, rekao je Ed Kim, predsjednik i glavni analitičar u AutoPacificu. “R1 SUV bio je skup i blještav model koji je služio kao izlog za brend, ali R2 je ključan. Rekao bih da opstanak kompanije zavisi od uspjeha R2, koji bi trebao postati masovni proizvod.”



Teslin Model Y je glavni izvor prihoda kompanije i najprodavanije električno vozilo na svijetu. U SAD-u, Tesla je prodala više od 265.000 jedinica malog crossovera tokom prva tri kvartala ove godine. Prodaja je porasla nakon što je Trumpova administracija prošlog mjeseca ukinula poreski kredit od 7.500 dolara. U segmentu električnih crossovera, najbliži konkurent Modelu Y je električni Equinox od General Motorsa. Do septembra je zabilježio 52.000 prodatih jedinica – manje od petine Teslinog obima prodaje.

Rivianova velika opklada na R2 dolazi u osjetljivom trenutku za američko tržište električnih vozila. U posljednjem kvartalu, kupci su požurili da kupe automobile s federalnim popustom prije nego što je nestao. To je dovelo do skoka prodaje električnih modela – ali bi moglo smanjiti buduću potražnju. Veliki proizvođači poput General Motorsa trenutno preispituju svoje planove za električna vozila. Nissan i Honda ukidaju neke modele. Izvršni direktor Forda, Jim Farley, rekao je da bi potražnja za električnim automobilima u SAD-u mogla biti prepolovljena nakon ukidanja državnih subvencija.

Foto: Reuters/Joel Angel Juarez

“Čišćenje” tržišta

Skeringe vjeruje da će ovo odvojiti kompanije koje su istinski posvećene električnim vozilima od onih koje su ih proizvodile samo da bi ispunile savezne propise o emisijama i ekonomičnosti goriva koje je sada ublažila Trumpova administracija. U budućnosti, veliki proizvođači koji su nudili znatno subvencionirane leasinge kako bi održali prodaju neatraktivnih električnih modela “jednostavno više neće proizvoditi električna vozila”, kaže on. “Prednost za nas – a rekao bih i za Teslu – je što će tržište početi prirodnije funkcionirati. Više nećemo imati leasing od 19 dolara mjesečno koji vrše cjenovni pritisak na sve ostale.”

R2 sa pet sjedišta, za razliku od modela Y, dizajniran je da izgleda i ponaša se kao tradicionalniji SUV. Ima kvadratni oblik karoserije i veći razmak od tla, slično Ford Broncu ili Land Rover Defenderu. Poput modela R1, ima karakteristična konveksna prednja svjetla, koja Rivianove automobile čine da izgledaju kao japanski anime likovi.

R2 će također imati mogućnost nadogradnje softvera kako bi se poboljšao infotainment sistem i druge funkcije. Rivianova vlasnička softverska tehnologija smatra se prednošću u odnosu na konkurenciju. “Licencirali smo upravo tu platformu kao dio ugovora s Volkswagenom vrijednog 5,8 milijardi dolara”, kaže Skeringge. Ugovor, objavljen 2024. godine, uključuje osnivanje zajedničkog poduzeća koje će koristiti Rivianov softver i električnu arhitekturu specifičnu za električna vozila u novim modelima različitih VW marki.

Izvoz u Evropu

Nakon lansiranja u SAD-u 2026. godine, Rivian planira izvoziti R2 u Evropu. Skeringe nije želio precizirati kada će se to dogoditi. Kompanija će objaviti nove informacije o R2 i drugim projektima kada bude izvještavala o rezultatima za treći kvartal 4. novembra.



Uprkos rastu prodaje električnih vozila u trećem kvartalu – koji je zauzeo više od 10% tržišta novih automobila – SAD i dalje zaostaju na globalnom nivou. Električni modeli sada čine 50% novih vozila u Kini, najvećem svjetskom tržištu automobila. I 23% u pet najvećih zemalja EU, prema podacima S&P Global. A do 2026. godine, s povlačenjem nekih proizvođača i gubitkom federalnih podsticaja, Cox Automotive očekuje da će udio električnih vozila u SAD-u stagnirati na oko 8%.



Na Teslin imidž i prodaju, koji su ove godine pali za oko 6% uprkos rastu u trećem kvartalu, uticala je uloga Elona Muska na čelu tzv. “Odjela za efikasnost vlade” Trumpove administracije u prvoj polovini godine. Desničarski politički stavovi milijardera i kontroverzne objave na društvenim mrežama odbili su mnoge kupce koji više ne žele biti povezani s brendom koji je nekada bio sinonim za borbu protiv klimatskih promjena putem čiste energije i transporta.

Dok Musk ostaje kontroverzna figura po pitanju svoje X platforme, Tesla pokušava pojačati prodaju jeftinijim Modelom Y “Standard”. Njegova cijena sada počinje od 39.990 dolara (34.400 eura). Međutim, zasad su reakcije mlake. “Neke promjene djeluju jeftino i pomalo cinično”, navodi se na web stranici Edmunds, koja je specijalizirana za recenzije automobila.

Na primjer

Skeringe je pronašao inspiraciju u Tesli, ali po stilu i javnom imidžu značajno se razlikuje od Muska. On je pristojan i diskretan rukovodilac sa doktoratom iz mašinstva sa MIT-a. Otac je trojice sinova (Mask ima najmanje 14 djece sa tri različite žene) i vegan koji voli biti u prirodi. Redovno govori o potrebi prelaska na električna vozila za dobrobit društva – nešto što Musk radi sve rjeđe. I izbjegava političke komentare i provokativne objave na mrežama.



Koliko će ljudi zaista voljeti i kupiti model R2 biće poznato tek nakon početka prodaje početkom sljedeće godine. Ako Rivian uspije prodati čak i 100.000 jedinica godišnje, to bi bio ogroman uspjeh, kaže Kim iz AutoPacifica.



“Postoji ogromna razlika između Modela Y i drugoplasiranog”, kaže on. “Veliko pitanje je – da li Rivian kao brend ima snagu da postigne šestocifrenu prodaju R2? Bukvalno nijedan drugi proizvođač osim Tesle to do sada nije učinio.”

Alan Ohnsman, Forbes

