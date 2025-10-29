Osnivač Ben & Jerry’s optužuje Unilever: Blokirali su proizvodnju sladoleda posvećenog Palestini

Osnivač kompanije Ben & Jerry’s, Ben Cohen, tvrdi da je matična kompanija Unilever spriječila pokretanje novog ukusa sladoleda koji bi izražavao solidarnost s Palestinom.

Cohen je najavio da će samostalno proizvesti ovaj ukus kao dio lične serije posvećene društvenim i humanitarnim temama o kojima, kako kaže, kompaniji nije dozvoljeno javno govoriti.

Ben & Jerry’s je poznat po svom aktivizmu i čestim istupima o političkim, ekološkim i humanitarnim pitanjima – uključujući i sukob između Izraela i Gaze. BBC je kontaktirao Unilever radi komentara, ali odgovor još nije stigao.

Cohenova izjava dodatno produbljuje dugogodišnji spor između slavnog proizvođača sladoleda i britanskog giganta Unilevera, koji je vlasnik Ben & Jerry’sa od 2000. godine.

Osnivači tvrde da su Unilever i njegov brend Magnum, koji se uskoro odvaja u zasebnu kompaniju, nezakonito spriječili Ben & Jerry’s da ispuni svoju društvenu misiju.

“Pravim ono što oni nisu smjeli”

U videu objavljenom na Instagramu u utorak, Cohen je najavio novi sorbet s okusom lubenice, pozvavši pratioce da predlože ime i dodatne sastojke.

Lubenica je postala simbol solidarnosti s Palestincima zbog svojih boja – crvene, zelene, crne i bijele – koje podsjećaju na palestinsku zastavu.

„Radim ono što oni nisu mogli. Pripremam sladoled od lubenice koji poziva na trajni mir u Palestini i na popravljanje štete koja je tamo učinjena“, rekao je Cohen iz svoje kuhinje.

Ben Cohen, co-founder of ice cream company Ben & Jerry’s, is removed by U.S. Capitol Police, REUTERS/Leah Millis

Dugotrajni spor s Unileverom

Podsjetimo, Ben & Jerry’s je 2021. godine odbio prodavati svoje proizvode u područjima koja je okupirao Izrael. Nakon toga, Unilever je prodao izraelsku podružnicu lokalnom licenciranom distributeru, čime je omogućena prodaja sladoleda u okupiranoj Zapadnoj obali.

Nova serija poslastica razvijat će se pod Cohenovim aktivističkim brendom Ben’s Best, potpuno nezavisno od Ben & Jerry’sa. Brend je osnovan 2016. godine kako bi podržao bivšeg američkog predsjedničkog kandidata Bernieja Sandersa, s ukusom nazvanim “Bernie’s Back”.

Cohen planira razviti i druge ukuse koji će se baviti temama o kojima je, kako tvrdi, Ben & Jerry’s bio ušutkan od strane Unilevera.

Zbog sukoba napustio firmu

U septembru je Cohenov dugogodišnji poslovni partner Jerry Greenfield napustio kompaniju nakon decenija rada, navodeći da je nezavisnost brenda ozbiljno narušena zbog Unileverove odluke da ograniči njegov društveni aktivizam.

„Jerry ima veliko srce, a ovaj sukob s Unileverom ga je slomio,“ rekao je tada Cohen.

„Moje me srce vodi da nastavim borbu unutar kompanije i zalaganje za njenu nezavisnost, kako bi mogla ostvariti društvenu misiju i vrijednosti na kojima je osnovana prije više od 40 godina,“ izjavio je za BBC.