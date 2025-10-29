U RS-u od naredne godine veći minimalac – koji entitet ima povoljniji model za poslodavce i radnike

Od naredne godine u bh. entitetu Republika Srpska povećat će se minimalna plata između 10 i 11 posto. I ovoga puta visina minimalca ovisit će o stepenu stručne spreme. Nekvalifikovani radnici će umjesto sadašnjih 900 KM, primati 1.000 KM, radnici sa višom stručnom spremom 1.350 KM, a visokom stručnom spremom 1.450 KM. Poslodavci su prema dogovoru socijalnih partnera oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 50 KM.Za nekvalifikovane radnike, porezi i doprinosi se obračunavaju na 950 KM, ne na punih 1.000 KM, a za kvalifikovane na 1.000 KM, ne na 1.050 KM.

“Za sve ostale kategorije se plaćaju puni porezi i doprinosi – srednja, viša i visoka stručna sprema”, kaže Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Spomenuti iznosi samo su osnovna plata na koju dolaze topli obrok i minuli rad. Osim minimalca, socijalni partneri su se dogovorili da u cilju očuvanja radnih mjesta i industrije, svaka tri mjeseca analiziraju efekte minimalca.

Podsjećamo, za dvije godine u RS-u minimalna plata je povećana za 200 KM, kada je najniža plata iznosila 700 KM. Zbirna stopa doprinosa iznosi 31 posto na bruto platu, od čega 18,50% za penzijsko-invalidsko osiguranje, 10,20% za zdravstveno osiguranje, 1,70% za dječiju zaštitu i 0,60% za osiguranje od nezaposlenosti.

U drugom bh. entitetu FBiH, minimalna plata nije određena visinom stručne spreme, te je odlukom Vlade FBiH od 30.decembra utvrđeno da od 1. januara do 31. decembra 2025. godine, ona iznosi 1.000,00 KM neto.

U julu ove godine, u FBiH su stupile na snagu izmjene Zakona o doprinosima kojima je zbirna stopa doprinosa smanjena sa 41,5 na 36 posto. Na minimalnu platu od 1.000 KM, doprinosi su za dotadašnjih 648,23 KM smanjeni na 562,32 KM. Za poslodavce to je donijelo uštedu od 85,91 KM po zaposlenom, a za veće plate i do 300 KM.

Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca smanjena je za 3,5 indeksna poena, dok se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca smanjila za 2 indeksna poena.

U najavi je već duže vrijeme fiskalna reforma (donošenje Zakona o fiskalizaciji transakcija u FBiH kao i donošenje novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima s punom primjenom od 1. januara 2026. godine).