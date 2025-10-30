Kraj ArcelorMittala u BiH: “Završili smo prodaju svojih firmi u Zenici i Prijedoru”

ArcelorMittal objavio je danas da je završio prodaju svojih operacija u Bosni i Hercegovini, čeličane ArcelorMittal Zenica i rudnika željezne rude ArcelorMittal Prijedor, kompaniji H&P doo Zvornik, koja je dio Pavgord Grupe. Prodajom, koja je prvi put najavljena u junu ove godine, ArcelorMittal, jedna od vodećih svjetskih integriranih kompanija za čelik i rudarstvo s prisustvom u 60 zemalja i primarnim operacijama proizvodnje čelika u 15 zemalja, zvanično je završio svoje poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Vrijednost transakcije nije objavljena ni danas, a ono što se zna iz saopćenja ArcelorMittala od 20. juna ove godine, je da očekuje da će priznati nenovčani gubitak od oko 0,2 milijarde USD (200 miliona američkih dolara) u vezi s ovom prodajom, što odražava računovodstveni učinak, a ne direktan novčani izdatak.

Kompanija prodaje svoje proizvode širokom spektru kupaca, uključujući automobilsku, inženjersku, građevinsku i mašinsku industriju, a u 2024. godini ostvario je prihod od 62,4 milijarde dolara, proizveo 57,9 miliona metričkih tona sirovog čelika i 42,4 miliona tona željezne rude.

Industrijski pogoni u Zenici Prijedoru sada su u vlasništvu domaće grupacije čije se poslovne aktivnosti protežu od energetike do građevinarstva. Iz Pavgord Grupe zasad nije objavljeno kako planiraju upravljati zeničkom čeličanom, koja se godinama suočava s problemima zastarjele infrastrukture i ekoloških standarda.

AMZ se često optuživala da proizvodi visoke nivoe zagađenja zraka u gradu Zenica i okolini,a neki izvještaji pokazuju da kompanija nije ispunila mnoge od mjera iz svoje okolišne dozvole. Na svojoj korporativnoj stranici, ArcelorMittal s druge strane ističe kako je posvećen proizvodnji „pametnijeg čelika za ljude i planetu“, naglašavajući procese s manjom potrošnjom energije i emisijom ugljika, te materijale dizajnirane za višekratnu upotrebu i infrastrukturu obnovljivih izvora energije.