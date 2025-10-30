Nvidia prva kompanija u historiji čija vrijednost dostiže pet biliona dolara

Nvidia je postala prva kompanija u historiji čija je vrijednost procijenjena na pet biliona dolara. To je najnoviji uspjeh ovog giganta vještačke inteligencije, čije su akcije eksponencijalno rasle tokom protekle decenije.

Akcije kompanije porasle su 3,4%, po otvaranju berze u srijedu, čime je postavljen novi rekordni dnevni maksimum vrijednosti akcija.

Ovaj rast je povećao tržišnu kapitalizaciju Nvidie sa oko 4,89 biliona na 5,06 biliona dolara.

Ona je tako ostala prva javno trgovana firma u historiji koja je premašila vrijednost od pet biliona dolara.

Između dvije najveće svjetske ekonomije

Nvidia i dalje ostaje najveća kompanija u svijetu. Ispred je Microsofta, 4 biliona dolara i kompanije Apple, 3,9 biliona dolara, kao i ispred Alphabeta, 3,2 biliona matične kompanije Googlea, Amazona (2,4 biliona) i Mete (1,8 biliona).

To se desilo nakon što je predsjednik SAD Donald Trump izjavio da će sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom razgovarati o izvoznim ograničenjima na napredne čipove kompanije.

Oni bi trebalo da se sastanu u četvrtak, u pokušaju da se ublaže trgovinske tenzije između dvije najveće svjetske ekonomije.

Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang, Foto: Reuters

Akcije kompanije Nvidia nastavile su tako rast od prethodnog dana, kada su akcije bile skoro 5% u plusu.

Tržišna kapitalizacija proizvođača AI čipova iznosila je nešto ispod 4,9 biliona dolara kada su berze zatvorene u utorak.

Akcije Nvidie porasle su više od 44.000 posto

Dok je danas razgovarao sa novinarima u avionu Air Force One, Trumpa su pitali da li je postigao dogovor sa Xijem o mogućem izvozu Nvidijinih vodećih čipova.

Oni su trenutno podložni izvoznim ograničenjima u Kinu, kao dio trgovinskog sporazuma. Predsjednik je rekao: „Razgovarat ćemo“ i pohvalio Nvidijin čip.

Trump je izjavio da je izvršni direktor Nvidie Jensen Huang „nevjerovatan“. Također je dodao da su njihovi čipovi „vjerovatno 10 godina ispred svih ostalih čipova“.

Inače, akcije Nvidie porasle su više od 44.000 % tokom posljednje decenije, nadmašivši rast Nasdaq indeksa (420%) i S&P 500 indeksa (263%) u istom periodu.

