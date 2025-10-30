Kompanija iz BiH proizvodi bespilotne letjelice – novi zamah namjenske industrije

Kompanija BNT TMiH iz Novog Travnika proizvodit će bespilotne letjelice – jednokratne i višekratne dronove s mehanizmima za nošenje tereta, razvijene isključivo domaćim znanjem i resursima. Kako je pojasnio direktor BNT TmiH Besim Belegić, nakon što su ispitali tržište i dobili potrebne dozvole, ova kompanija je krenula u razvoj i proizvodnju prototipa prvog bh. drona ove vrste. “Ovo će omogućiti, između ostalog, zapošljavanje najmanje 50 novih radnika ali i povećanje prihoda u našem preduzeću – kazao je Belegić, prenosi Fena.

Riječ je o domaćem proizvodu, razvijenom domaćim know – how, te su sve komponente proizvedene u Bosni i Hercegovini.

Globalno tržište

Globalno tržište bespilotnih sistema („unmanned systems“) danas se procjenjuje na oko 28 milijardi dolara, s potencijalom da poraste na oko 76 milliardi do 2035. uz globalnu složenu godišnju stopu rasta (CAGR ~10,5 %), pokazuju podaci Future Market Insights.

Vodeći igrači poput Northrop Grummana, Lockheed Martina, Boeinga, General Dynamicsa i L3Harris Technologiesa dominiraju kroz velike ugovore o odbrani, integrirane kapacitete i opsežno istraživanje i razvoj. Kompanije u nastajanju, uključujući Teledyne Technologies, Textron Inc., Thales i Israel Aerospace Industries, bave se specijaliziranim odbrambenim i komercijalnim segmentima fleksibilnim platformama specifičnim za misiju.

Foto: BNT – TMiH

Ključni igrači poput DJI-a i Elbit Systemsa fokusiraju se na isplativa, komercijalno skalabilna rješenja. Dok fragmentacija industrije i dalje postoji, sve veća spajanja, saradnje i inovacije među sektorima stalno podstiču konsolidaciju među vodećim učesnicima u industriji.

Prema najavama premijera FBiH Nermina Nikšića, nakon posjete travničkom BNT TMiH i predstavljanju drona, proizvod bi trebao biti interesantan i za svjetsko tržište.

Potencijal bh. namjenske industrije

Samo u prvih šest mjeseci ove godine, pokazuju sužbeni podaci, namjenska industrija BiH izvezla je vojne opereme u vrijednosti preko 311 miliona KM, što je za oko 30 posto više nego godinu ranije.

Da bi se sagledao potencijal bh. namjenske industrije, tvornice Igman Konjic, Binas Bugojno, Unis Ginex, BNT-TMiH Novi Travnik i Pretis Vogošća, tebaju se gledati kao integrisan sistem, pojasnio je ranije za Forbes BiH vojni analitičar Berko Zečević.

“Pretis je tvornica za proizvodnju municije velikog kalibra, koja je svugdje važna. Tvornica Igman proizvodi municiju malog kalibra u velikoj količini, nekada oko 260 do 300 miliona komada municije godišnje. Ginex proizvodi male, sitne komponente bez kojih municija iz Pretisa ili Igmana ne bi bila funkcionalna. Ima enormno veliki kapacitet, praktično može pokriti dio svjetskog tržišta. Binas proizvodi upaljače, bez kojih proizvodi Pretisa ne bi mogli funkcionirati. Znači direktno su vezani. Te tvornice, zajedno sa tvornicom BNT-TMiH iz Novog Travnika koja prizvodi minobacače, artiljerijska oružja 105 mm, 122 mm, 155 mm, namijenjene za to da lansiraju municiju koju prizvodi Pretis, čine jednu cjelinu”, kaže Zečević.