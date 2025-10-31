Njemačka aviokompanija proglašena najboljom u Evropi drugu godinu zaredom

Njemačka aviokompanija Lufthansa proglašena je najboljom aviokompanijom u Evropi drugu godinu zaredom na dodjeli nagrada World Travel Awards 2025, koja se smatra turističkim Oskarom, održanoj prošle sedmice na Sardiniji .

Pobijedila je druge popularne evropske aviokompanije poput KLM Royal Dutch i British Airwaysa u utrci za titulu “Vodeće evropske aviokompanije”. Lufthansa je osvojila titulu 13 puta od kada je dodjela nagrada započela 1993. godine, s kontinuiranim nizom od 2011. do 2016. godine, izvještava Euronews .

Ove godine osvojila je i nagrade za najbolju aviokompaniju u ekonomskoj klasi i najbolji brend aviokompanije.

Njemačka aviokompanija leti na više od 200 globalnih destinacija i druga je najveća u Evropi po broju putnika, odmah iza Ryanaira.

Pixabay

Još jedna aviokompanija unutar šire Lufthansa grupe, Swiss International Air Lines, također je osvojila nagrade za vodeću prvu klasu u Evropi i vodeću poslovnu klasu u Evropi. Lufthansa grupa također uključuje niz drugih prijevoznika kao što su Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings, Edelweiss Air, Air Dolomiti i Austrian Airlines.

Nagrade World Travel Awards prepoznaju najbolje turoperatore, hotele, destinacije i kruzere u globalnoj industriji putovanja i turizma, ocjenjujući karakteristike poput tačnosti, dosljednosti i kvaliteta usluge.

Pored Lufthanse, među 10 najboljih evropskih aviokompanija ove godine nominovani su i British Airways, KLM Royal Dutch, Air France, Icelandair, Iberia, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, TAP Air Portugal i SAS Scandinavian Airlines.

Portugal je proglašen najpopularnijom destinacijom u Evropi, dok je grad Batumi u Gruziji proglašen najboljom evropskom destinacijom za cijelu godinu. Madeira je osvojila nagradu za vodeću ostrvsku destinaciju u Evropi. Dablinski Trinity College se također pojavio kao najbolja akademska turistička atrakcija u Evropi.

„Naši pobjednici su izvanredni primjeri izvrsnosti u turizmu i čestitam svakom od njih na doprinosu povećanju kolektivne vrijednosti naše industrije“, rekao je Graham Cooke , osnivač World Travel Awards, u saopštenju za javnost.

