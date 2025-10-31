Radni dan od 9 do 21 sat – jeste li spremni za novu normalnost 996

Velški industrijalac i socijalni reformator, Robert Owen davne 1817. godine, promovirao je model 8-8-8 (osam sati rada, osam sati rekreacije i osam sati odmora). Iako osmosatno radno vrijeme vjerovatno nije bilo univerzalno primijenjeno odmah u svim poslovima, njegov model je predstavljao revolucionaran korak ka boljem balansu između rada i života, ali i socijalnoj odgovornosti u industriji, koja je u to vrijeme skeptično gledala na kraće radno vrijeme, pribojavajući se, da će manje radnih sati, značiti slabiji radni učinak, a posljedično i manje prihoda za kompaniju. U to vrijeme uobičajen je bio 13-satni radni dan.

No, ono što je Owen oživio u svojoj zajednici u New Lanarku u Škotskoj, tehnološke kompanije u Silicijskoj dolini danas pokušavaju promijeniti uvodeći sistem rada 996, što znači rad od 9 do 21 sat, šest dana u sedmici, 72 sata sedmično.

Vrhovni sud Kine ukinuo 72 radna sata

Kompanije su prigrlile ukinutu praksu kineske tehnološke industrije koja ga je smatrala radnom etikom, i vrlo rado je promoviraju na mrežama LinkedIn i X.

„Redovno smo u kancelariji tokom vikenda i radimo neke od naših najboljih poslova do kasno u noć.“ Prijavi me!”, glasi jedan od komentara na X-u.

No, za razliku od Kine, gdje je tamošnji Vrhovni sud 2021. godine zabranio poslodavcima da prisiljavaju zaposlenike da rade 72 sata sedmično, u oglasima za posao u Kaliforniji sasvim je uobičajeno da neka kompanija navede kako očekuje od uposlenika 70 i više sati radnih sati sedmično.

Kako piše New York Times, navodno, rukovodioci pitaju potencijalne zaposlenike da li su spremni raditi po takvom rasporedu, dok Ramp, startup kompanija za finansijske operacije, navodi u objavi na blogu da je u prvoj polovini ove godine u San Franciscu subotom primijetila veći udio transakcija korporativnim kreditnim karticama nego prethodnih godina, što se tumači kao da ljudi više rade vikendom.

Dok osnivač e-trgovine Alibaba, Jack Ma 996 opisuje kao “blagoslov” kritičari ovaj model nazivaju modernim ropstvom koji uništava zdravlje, porodicu, kreativnost i slobodno vrijeme.

Foto: REUTERS/Brendan McDermid

I dok su radnici u tehnološkom sektoru u Silicijumskoj dolini još uvijek tihi, ne dižu bunt, što se može tumačiti i kao pristajanje na rad od 9 do 21 sat, (uz pretpostavlja se velike bonuse i platu), kineski radnici su digli svoj glas. Mobilizirali su se putem online platformi, umrežavali i pokretali sudske sporove protiv poslodavaca, sve dok ovu praksu prije četiri godine nisu ukinuli.

Ideja da radnici u tehnološkom sektoru pristupaju svom poslu s intenzivnom, gotovo religijskom posvećenošću dio je „DNK kulture Silicijske doline“, Carolyn Chen, sociologinja s Univerziteta u Kaliforniji, Berkeley

Istraživanja pokazuju da model 996 osim što je iscrpljujući, također je i opasan. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, rad više od 55 sati sedmično, u poređenju sa standardnih 35-40 sati sedmično, povezan je sa 35 posto većim rizikom od moždanog udara i 17 posto većim rizikom od infarkta.

Produktivnost pritom također trpi, prenosi The Independent. Prema jednoj britanskoj studiji, rad duži od 60 sati sedmično može dovesti do smanjenja ukupnog učinka, usporavanja kognitivnih sposobnosti te pogoršanja obavljanja zadataka koji zahtijevaju koncentraciju.

I dok kompanije u Silicijskoj dolini se priklanjaju modelu 996, nemali broj zemalja je uveo ili razmišlja da uvede četverdodnevnu radnu sedmicu.

Island je 2019. godine skratio radnu sedmicu sa oko 40 na oko 35-36 sati bez smanjenja plate, što je rezultiralo većom dobrobiti za uposlenika – manje stresa i izgaranja, dok je produktivnost ostala ista ili se čak poboljšala u većini slučajeva.U Portugal je u junu 2023., počeo pilot-program koji je obuhvatio 41 kompaniju, gdje je skraćeno radno vrijeme za oko 13,7 % uz istu platu. 95 kompanija je projekat ocijenilo pozitivno.

Foto: Reuters

“Herojska muška kultura”

Tokom 2022., u Velikoj Britaniji je sproveden veliki pilot program u kojem je učestvovala 61 kompanija i 2.900 zaposlenih. Nakon završetka projekta 92 % kompanija je izjavilo da planira zadržati četverodnevnu sedmicu i nakon istraživanja.

Microsoft Japan je 2019., također proveo pilot program gdje su zaposlenici radili četiri dana u sedmici, uz istu platu i kraće sastanke. Rezultat je bio da je produktivnost porasla za oko 40 %.

U stvarnosti, piše La Republica, niko još nije službeno proglasio 996 model „novom normalom“, te se dokazi o ovom trendu umjesto formalno mogu “čitati” između redova.

Ideja da radnici u tehnološkom sektoru pristupaju svom poslu s intenzivnom, gotovo religijskom posvećenošću dio je „DNK kulture Silicijske doline“, tvrdi Carolyn Chen, sociologinja s Univerziteta u Kaliforniji, Berkeley, i autorica knjige Work Pray Code.

Ona dodaje da „herojska muška kultura“ u tehnološkoj industriji dodatno pojačava očekivanje da se mora stalno raditi.

Kao što u početku nisu svi prihvatili Owenov prijedlog 888, vjerovatno je da ni model 996, neće biti prihvatljiv svima, ali postaje nova, neformalna normalnost, barem u Silicijskoj dolini.