Forbes BiH u posjeti Muzeju 80-ih: Vremenska kapsula u centru Sarajeva

Jugoslavija, epitom zajedništva, ponovo je oživljena i to u Sarajevu, u ulici Saliha Hadžihuseinovića Muvekita na broju 1, u Muzeju 80-ih. Ovaj kutak, prepun nostalgije i topline, predstavlja prvi muzej ovoga tipa u Bosni i Hercegovini.

“Ideja je nastala iz potrebe da se dokumentuje jedan, kulturom bogat period, jedna decenija, odnosno sve ono što je kulminiralo u toj deceniji, koja je prethodila ratnim dešavanjima”, kaže za Forbes BiH, Azem Heljić, pomoćnik direktora za rad u Bosanskim Muzejima Sjećanja.

Fokus je, pojašnjava on, stavljen na svakodnevni život, muzeološki prikaz i historijski osvrt, kako bi se sačuvao jedan period, bogat kulturom, sadržajima i svime onime što podsjeća na optimizam 80-ih i na zajedništvo.

A da sjećanje na ovaj period nikada nije izgubljeno, govori i činjenica da je postavka muzeja kreirana jednim dijelom i uz pomoć građana, koji su čuvali predmete koji ih podsjećaju na neka ljepša vremena.

“Ovaj muzej je rezultat timskog rada, istraživanja i prikupljanja, ciljanog traženja određenih predmeta, koji su nam od značaja. Također, u taj proces uključene su i donacije građana, koji žele da ovjekovječe jedno sjećanje, da bude dostupno i drugima”, naglasio je Heljić.

Azem Heljić, pomoćnik direktora za rad u Bosanskim Muzejima Sjećanja, Foto: Amela Hasanbašić

Muzej sadrži na hiljade eksponata, koje je moguće isprobati i dodirnuti. Koncept muzeja osmišljen je kroz kuhinju, dnevni boravak, dječiju i spavaću sobu, čime je oživljen jedan prostor porodičnog doma, a kojeg prati narativni dio.

U ovom muzeju, posebno je važna kontekstualizacija, što znači da svaki predmet ima svoju priču, a čitav ambijent stvara posebnu atmosferu i emociju.

Eksponati uključuju kućne potrebštine, namještaj, gramofon i ploče, kozmetiku, pisaće i šivaće mašine, igračke, školski pribor i još mnogo toga, a kako je naveo Heljić i Tomos motor, koji posebno privlači pažnju najmlađih muških posjetilaca.

“Puno se zadrže na njemu. Čak im i ne kažemo da je motor funkcionalan. Ako biste željeli, mogli biste ga upaliti, jer ima benzina”, govori Heljić.

Svi eksponati prkose današnjoj eri konzumerizma, te na jednom mjestu se mogu vidjeti predmeti koji su napravljeni da traju.

Kao svjedok jednog vremena, muzej je obogatio i turističku ponudu grada Sarajeva.

Belma Zulić, kustosica Muzeja 80-ih, Foto: Amela Hasanbašić

“Obzirom da je muzej otvoren prije skoro četiri mjeseca i da se trenutno nalazimo van turističke sezone, mi smo zadovoljni posjetom, a u narednom periodu očekujemo da će se taj broj samo povećavati”, pojašnjava historičarka i kustosica muzeja, Belma Zulić napominjući kako muzej u sve većem broju posjećuju građani iz svih krajeva BiH.

“Imamo podjednaku posjetu domaćih i stranih gostiju, uključujući i one iz zemalja bivše Jugoslavije. Najviše nas posjećuju turisti iz Evrope, ali i naši građani koji su preživjeli ratne godine i žele ponovo probuditi svoje jugonostalgične osjećaje – i ostanu oduševljeni”, govori Zulić.

Socijalistička Jugoslavija osnovana je 1946. godine, nakon što su Josip Broz Tito i njegovi partizani oslobodili zemlju od njemačke okupacije. Danas važi za simbol zajedništva, ideala i bratstva i jedinstva, a mladi se sve više informišu o ovom periodu, govori Zulić.

+4 Pogledajte galeriju

“Mladi su zainteresovani za Jugoslaviju i prateći današnju geopolitičku situaciju, pokušavaju je smjestiti u taj istočni dio. Kada im pojasnim kako je Jugoslavija pokušavala samostalno da vodi svoju vanjsku politiku, njima je to interesantno”, kaže Zulić.

Turistima je ovaj period posebno zanimljiv. “Ljudi iz Zapadne Evrope pronađu u našem muzeju i neke predmete koji su oni koristili u 80-im. Slične mašine i boje, to je trend koji se pratio i u Jugoslaviji. Na taj način se povezuju i upoznaju kulturu Jugoslavije”, kazala je Zulić.

Za mnoge žene Jugoslavije, ručni rad nije bio samo tradicija, već dio svakodnevnog života, Foto: Amela Hasanbašić

“Muzej ne nudi samo političku perspektivu, već perspektivu svakodnevnog života i običnog čovjeka”, naglasila je Zulić.

Koncept muzeja privlači pažnju i osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

“Muzej govori o manje osjetljivim temama, pa se može prilagoditi svakom djetetu. Interaktivan i sami mogu dodirivati predmete, slušati ploče. Pored škola, posjećuju nas razne organizacije i studenti. Muzej se može prilagoditi svima”, dodala je Zulić.

Muzej 80-ih pripada privatnoj ustanovi Bosanski Muzeji Sjećanja i finansira se samostalno. Boravak u muzeju košta 15KM, uz određene popuste za posebne kategorije. Ukoliko posjedujete predmete iz nostalgičnog perioda, uprava muzeja će ih rado primiti na čuvanje, jer kako su nam naglasili, trenutna postavka samo je prvi korak Muzeja 80-ih, te je u pripremi njeno širenje.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH