Blagi rast konkurentnosti bh. privrede uz i dalje visok trgovinski deficit

Iako je trgovinski deficit i dalje visok, rast izvoza, naročito industrijskih i prerađivačkih proizvoda, ukazuje na blago poboljšanje konkurentnosti bh. privrede na međunarodnom tržištu. Prema zvaničnim podacima, u prvih devet mjeseci ove godine, BiH je izvezla robe u vrijednosti 12 milijardi i 600 miliona KM, što je za 6,0 % više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je uvoz iznosio 22 milijarde i 235 miliona KM, 4,3 % više nego lani. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,7%, dok je vanjskotrgovinski deficit dostigao 9,63 milijarde KM.

BiH je, prema službenim podacima, povećala izvoz u zemlje CEFTA-e za blizu 10 posto, ostvarivši izvoz u vrijednosti dvije milijarde i 187 miliona KM. S druge strane, uvezla je 2 milijarde i 771 milion KM robe. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 78,9 %.

U trgovini sa zemljama Evropske unije, koje predstavljaju najvećeg trgovinskog partnera Bosne i Hercegovine, izvoz je iznosio 9,28 milijardi KM, što je 5,8% više nego godinu ranije, dok je uvoz iz EU iznosio 12,90 milijardi KM, što predstavlja rast od 1,9%. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 71,9 %.

Najznačajniji trgovinski partneri bili su Hrvatska, Njemačka, Srbija, Austrija, Slovenija i Italija, kao i manji partneri Crna Gora, Turska, Nizozemska i Češka.

U Hrvatsku je izvezeno 1,33 milijarde dolara vrijednosti robe, Njemačku 1,04 milijarde, a u Srbiju 799,9 miliona dolara.

U Austriju je izvezeno robe u vrijednosti 669,9 miliona dolara, a Sloveniju 593,3 miliona dolara.

U prvih devet mjeseci, najveći uvozni partner BiH bila je Italija, s ukupnim uvozom od 1,47 milijardi dolara, zatim Njemačka 1,45 milijardi, te Srbija, iz koje je BiH uvezla robe u vrijednosti od 1,37 milijardi dolara.

BiH je u ovom periodu uvozila i iz Kine i to u iznosu 1,35 milijardi dolara, Hrvatske 1,10 milijardi, Turske 696,4 miliona dolara.