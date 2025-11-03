Direktor Reddita postao milijarder 20 godina nakon što je suosnovao kompaniju

Nakon što je gotovo dvije decenije poslovao s gubicima, Reddit je konačno dostigao prekretnicu. Platforma je prvi put zabilježila tromjesečni profit prije godinu dana i objavila svoje najuspješnije finansijske rezultate do sada. Kompanija je u četvrtak saopćila da je ostvarila neto prihod od 163 miliona dolara, što označava pet uzastopnih profitabilnih kvartala, oko godinu i pol nakon izlaska na berzu, prenosi Forbes.

Tržište je reagovalo pozitivno. Cijena Redditove dionice zatvorena je u petak na 208,95 dolara, što je 7,5% više nego dan ranije i 75% više u odnosu na prošlu godinu. Taj rast bio je dovoljan da osnivač i izvršni direktor Steve Huffman uđe u klub milijardera, s bogatstvom procijenjenim na 1,2 milijarde dolara.

„Treći kvartal bio je snažan“, rekao je Huffman u pozivu s investitorima, opisujući Reddit kao „platformu od ljudi i za ljude“, te suptilno prozvao „AI otpatke“ (nekvalitetan sadržaj koji generišu vještačke inteligencije):

„Reddit je u jedinstvenoj poziciji, ne pokušavamo biti sljedeći bilo ko. Fokusirani smo na to da budemo najbolja verzija sebe i ono što internetu najviše treba, mjesto gdje se ljudi mogu povezati o gotovo svakoj temi i pronaći zaista korisne informacije.“

Autentične ljudske preporuke danas su postale vrlo tražene. Dok internet preplavljuju botovi i sponzorisani sadržaji, Reddit se sve više doživljava kao pouzdan izvor informacija. Popularnost platforme eksplodirala je u posljednjih nekoliko godina, broj dnevno aktivnih korisnika gotovo se udvostručio od ljeta 2023. Prema podacima firme Semrush, broj organskih pretraga koje vode ka Redditu porastao je za preko 560% u posljednje dvije godine.

Iako su osnivači Facebooka, Twittera (sada X) i LinkedIna postali milijarderi još u ranim 2000-im, Huffman je u taj klub ušao tek sada. Reddit je, prema Similarwebu, sedma najposjećenija web stranica na svijetu, ispred LinkedIna, TikToka i Netflixa. Međutim, Huffman je još davne 2006. prodao svoj osnivački udio.

On i njegov partner Alexis Ohanian, sada rizični investitor i suprug teniske zvijezde Serene Williams, prodali su Reddit Condé Nastu za samo 10 miliona dolara, godinu nakon osnivanja 2005. godine. Tada im se to činilo ogromnim iznosom, jer nisu imali plan monetizacije i bili su preopterećeni vođenjem brzo rastuće platforme s malim brojem zaposlenih. Međutim, dugoročno su time izgubili potencijalno stotine miliona dolara, jer je do 2014, Reddit već vrijedio 500 miliona dolara.

Ohanian je kasnije ponovo kupio nešto dionica, ali većina njegovog bogatstva dolazi iz ulaganja u startupe. Huffman, s druge strane, danas je najveći pojedinačni dioničar Reddita. Kompanija ga je vratila 2015. da riješi niz kriza. Zahvaljujući njegovom ugovoru o kompenzaciji, posjeduje 3,1 milion dionica (2,3% kompanije), dok ostatak bogatstva čine opcije, gotovina i druge investicije vrijedne oko 190 miliona dolara.

Njegova plata za 2023. godinu iznosila je 193,2 miliona dolara, nakon što je kompanija procijenila da prethodni paket nije pružao „dovoljnu motivaciju“.

Huffman je, po mišljenju mnogih, zaslužio svoju nagradu. Kada je 2015. preuzeo funkciju izvršnog direktora, Reddit je bio u haosu: moderacija sadržaja gotovo da nije postojala, platformu su preplavili toksični i nasilni forumi, a „Veliki Reddit Blackout“ nastao je nakon otpuštanja popularne zaposlenice. Huffman je tada uveo prvu politiku sadržaja, što je uključivalo zabranu spama, nasilja, maltretiranja i nezakonitih aktivnosti. Ubrzo su ugašeni brojni problematični „subredditi“, a uvedena je praksa „karantene“ za uvredljive zajednice. Cilj je bio učiniti platformu pristupačnijom korisnicima i atraktivnijom za oglašivače.

Huffman se fokusirao na oglašavanje kao glavni izvor prihoda, a to se pokazalo uspješnim. U posljednjem kvartalu oglasi su donijeli 549 miliona dolara, što čini 94% Redditovih prihoda, u poređenju s tek 15 miliona kada je on preuzeo upravljanje.

Reddit se sada nalazi u središtu mnogih savremenih rasprava, od korištenja korisničkih podataka za treniranje AI modela do balansa između slobode govora i moderacije sadržaja. Drugi značajan izvor prihoda danas su ugovori o licenciranju podataka za AI kompanije. Reddit je 2023. počeo naplaćivati pristup svom API-ju i potpisao ugovore s Googleom i OpenAI-jem vrijedne oko 130 miliona dolara zajedno.

Iako su ti iznosi mali u odnosu na vrijednost podataka, analitičari očekuju da će budući ugovori biti mnogo skuplji, jer se jasno pokazuje koliko je Reddit vrijedan izvor stvarnog, ljudski generisanog sadržaja, neophodnog za treniranje AI modela.

Kao protutežu, Huffman je uveo „Reddit Answers“, alat koji koristi AI za prikaz stvarnih korisničkih odgovora kao rezultate pretrage. On želi da Reddit postane „pretraživač zasnovan na stvarnim ljudima“.

Rođen u Virginiji, Huffman je odrastao u malom gradu blizu Washingtona, D.C. Naučio je programirati još kao dijete i diplomirao računarske nauke na Univerzitetu Virginije, gdje je upoznao Ohaniana. Njihov prvi startup pokušaj bila je aplikacija za naručivanje hrane preko telefona, ideja koja je tada bila preuranjena. Y Combinator ih je odbio s tim projektom, ali im je dao drugu priliku i tako je rođen Reddit 2005. godine.

Danas, dvadeset godina kasnije, Huffman upravlja globalnom platformom s preko 116 miliona dnevnih korisnika, koja prevodi sadržaj na 30 jezika i postaje ključan igrač u svijetu vještačke inteligencije i, napokon, on sam postaje miliarder.

Monica Hunter-Hart, Forbes