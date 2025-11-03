Donald Trump Jr. širi poslovanje: Pridružio se još jednom odboru, uslijedili su ugovori s vladom

Unusual Machines su barem druga kompanija koja je, izgleda, formirala savjetodavni odbor posebno za uključivanje člana porodice Trump. Donald Trump Jr. pridružio se odboru u novembru 2024. godine, primivši dionice u vrijednosti od nekoliko miliona dolara, nakon čega su uslijedile vojne narudžbe u vrijednosti od najmanje 15,2 miliona dolara, uključujući direktne kupovine američke vojske.

Trump Jr. pridružio se savjetodavnom odboru Unusual Machines u novembru 2024. godine, pohvalivši ga za doprinos vraćanju “radnih mjesta u proizvodnji dronova u SAD”, što je bilo u skladu s trgovinskom politikom njegovog oca.

Direktor kompanije Allan Evans rekao je za Forbes da je savjetodavni odbor formiran kada je Trump Jr. imenovan za člana. Evans vjeruje da odbor ima još četiri člana, ali je odbio otkriti njihova imena ili reći da li su povezani s Trump Organizacijom.

Na web stranici kompanije ne spominje se nijedan član osim Donalda Trumpa Jr.

Ranije ove godine, Dominari Holdings je popunio svoj neaktivni odbor s pet rukovodilaca iz Trump Organization, uključujući Donalda i Erica Trumpa. Glasnogovornik Trump Organizationa nije odgovorio na upit novinara.

Trump Jr. i “MAGA Capital”

Fotografija: Shutterstock

„Imao je snažnu vezu s investitorima iz 1789 Capitala i drugima koji su vrlo zainteresirani za pokret MAGA (Make America Great Again), vraćanje industrije u SAD i koncept ‘učiniti Ameriku velikom'“, rekao je Evans za Forbes, objašnjavajući zašto je Trump Jr. angažovan. „U mnogim aspektima, to je ista vrsta fokusa koju je Oprah Winfrey donijela Weight Watchersu kada im se pridružila.“

Za razliku od Winfrey, koja je imala lično iskustvo s temom težine, otac Donalda Trumpa Jr. mogao je direktno utjecati na tok javnih sredstava određenim kompanijama.

Ključna pozadina

Kompanija Unusual Machines osnovana je 2019. godine u Portoriku pod imenom Red Cat Motor Corporation, da bi 2020. postala AerocarveUS Corporation, a sadašnje ime dobila je 2022. godine. Izašla je na berzu u februaru 2024. godine putem inicijalne javne ponude od 5 miliona dolara, istovremeno završavajući akvizicije Fat Sharka (proizvođača video naočala za pilote dronova) i Rotor Riota (tržišta dronova).

U oktobru 2024. godine, kompanija je također završila privatnu emisiju dionica u vrijednosti od 2 miliona dolara. Prema godišnjem izvještaju, kompanija je u 2024. godini ostvarila prihod od 5,6 miliona dolara, dok je u prvih šest mjeseci 2025. godine ostvarila prihod od 4,2 miliona dolara. Međutim, u posljednja tri mjeseca prihodi su naglo porasli zahvaljujući ugovorima vrijednim preko 15,2 miliona dolara.

Svi novi ugovori dolaze od američkih odbrambenih kompanija ili direktno od 101. vazdušno-desantne divizije američke vojske.

U junu je predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom se proglašava cilj “postizanja američke dominacije u industriji dronova”.

Fotografija: Shutterstock

Da li Unusual Machines dobija ugovore zbog svoje veze sa Trumpom?

Evans tvrdi da Donald Trump Jr. nije učestvovao ni u kakvim pregovorima s potencijalnim klijentima kompanije. Glasnogovornik 101. divizije potvrdio je narudžbu i dodatna pitanja uputio kompaniji Unusual Machines.

Andrew Valkenburg, glavni operativni direktor kompanije Strategic Logix, rekao je da je njegova narudžba od 12,8 miliona dolara rezultat američkog lanca snabdijevanja kompanije Unusual Machines. Saradnja između firmi započela je u decembru 2024. godine, mjesec dana nakon što se Trump Jr. pridružio upravnom odboru, ali Valkenburg tvrdi da nisu znali za to sve dok dogovor nije već bio postignut.

Kompanija Red Cat, koja je kupila dijelove za dronove u vrijednosti od 800.000 dolara, imala je saradnju sa kompanijom Unusual Machines prije dolaska Trumpa mlađeg, ali nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Kompanija je također prodala kamere i naočale u vrijednosti od 1,6 miliona dolara američkom proizvođaču dronova, čiji identitet nije objavljen na njihov zahtjev.

Veliki brojevi

Vrijednost 200.000 dionica koje je Donald Trump Jr. dobio prilikom pridruživanja savjetodavnom odboru, prema tržišnoj vrijednosti u utorak, iznosi 2,8 miliona dolara. Također je kupljeno 66.000 dionica i 66.000 varanta (instrument sličan opciji) u oktobru 2024. godine, prema dokumentima podnesenim Komisiji za vrijednosne papire i berze SAD-a (SEC).

Glavni kritičar

„Ta Hunterova ‘mjesta u upravnom odboru bez pravog rada i iskustva’ nisu došla bez očekivanog povrata!“, tvitao je Trump Jr. 2021. godine, aludirajući na Huntera Bidena.

Nepoznate

Kompanija Neobične mašine nije otkrila cijenu ugovora s američkom vojskom. Glasnogovornik 101. divizije uputio je novinare na Agenciju za odbrambenu logistiku (DLA), koja nije odgovorila.

Šta je sljedeće?

Sljedeći kvartalni izvještaj kompanije Unusual Machines, koji se očekuje sredinom novembra, kao i javni zapisi o vladinim ugovorima, mogli bi pokazati hoće li firma dobiti više vladinih poslova (vojska je navodno izrazila namjeru da ponovo kupuje od iste firme 2026. godine). Ugovor Donalda Trumpa Jr. sa savjetodavnim odborom ističe sljedećeg mjeseca, ali se može obnoviti.

Trump Jr. i 11 novih poslovnih angažmana od povratka njegovog oca u Bijelu kuću

Kao i ostatak porodice, Donald Trump Jr. je odavno prevazišao svoju početnu nevoljkost da proširi svoj posao tokom prvog mandata svog oca. U Trumpovoj drugoj eri, pored toga što je bio izvršni potpredsjednik Trump Organization, suosnivač Winning Team Publishinga i član odbora Trump Media & Technology Group, preuzeo je uloge u najmanje 11 drugih kompanija.

Pored Unusual Machines, postao je partner u anti-ESG fondu 1789 Capital, član odbora konzervativne platforme Public Square, online prodavnice oružja GrabAGun i online platforme za dostavu lijekova BlinkRx. Također je konsultant u Dominari Holdings, Mixed Martial Arts Group, New America Acquisition I Corp (kompanija za blanko-čekove) i tržištu predviđanja Polymarket.

Također je investirao u američki Bitcoin i suosnovao novu SPAC kompaniju, Colombier Acquisition Corp. III.

Zanimljiva činjenica

Nezavisni revizor kompanije Unusual Machines od 2022. do aprila 2024. godine bila je firma BF Borgers, koju je mjesec dana kasnije Komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) optužila za “masovnu prevaru” zbog kršenja osnovnih računovodstvenih standarda u preko 1.500 finansijskih izvještaja. Kompanija je pristala platiti kaznu od 12 miliona dolara i prihvatila trajnu zabranu.

BF Borgers je također bio revizor Trump Media & Technology Group, matične kompanije Truth Sociala. Unusual Machines je prethodno upozorio u podnesku SEC-u da bi saradnja s firmom mogla predstavljati rizik, pozivajući se na istragu koja se u to vrijeme provodila u Kanadi – podnesak koji je i sam BF Borgers potpisao.

Dodatno

Donald Trump Jr. je 2024. godine zaradio 813.000 dolara kao direktor Trump Media & Technology Group – oko četvrtine ukupnog godišnjeg prihoda kompanije – iako je prisustvovao samo dvama od pet sastanaka odbora, prema podnesku SEC-u u februaru. Glasnogovornik firme je tada rekao Forbesu da je Trump Jr. “veoma uključen u rad odbora, kao i u operativnu i stratešku strukturu TMTG-a”.

Procjena bogatstva

Prema Forbesu, Donald Trump Jr. sada vrijedi oko 500 miliona dolara, što je ogroman skok u odnosu na oko 50 miliona dolara prošle godine.

Zach Everson, Forbes

Please enable JavaScript

