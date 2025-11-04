Rat za resurse: Kako UAE u Sudanu ratuju za zlato i regionalni uticaj

Kolumbijski plaćenici, redovni transportni letovi i pošiljke označene kao „opasne“ otkrivaju ogromnu tajnu operaciju koja podstiče masakre RSF-a u El-Fašeru.

Na aerodromu Bosaso, u somalijskoj saveznoj državi Puntland, tutnjava velikih aviona koji udaraju o pistu odjekuje kroz cijeli lučki grad.

Nekoliko minuta nakon slijetanja, avion se može prepoznati – bijeli IL-76 teški transportni avion, koji se parkira pored gotovo identične letjelice.

Za lokalne stanovnike, zvuk ovakvih aviona bio je rijetkost prije dvije godine, kada su prvi put počeli slijetati u Bosaso. Danas više nije. Nedugo nakon slijetanja, iz aviona se istovara nepoznat i težak logistički materijal.

„Letovi su česti, a logistika se odmah prebacuje u drugi avion koji je u pripravnosti i leti prema paravojnim snagama Brze podrške (RSF) u Sudanu, preko susjednih zemalja,“ rekao je Abdulah, visoki komandir Pomorske policijske snage Puntlanda (PMPF) na aerodromu Bosaso, koji je za Middle East Eye govorio pod drugim imenom iz sigurnosnih razloga.

REUTERS/Mohammed Jamal

Prema podacima o praćenju letova, satelitskim snimcima, brojnim lokalnim izvorima te američkim i regionalnim diplomatama – porijeklo ovih aviona i njihovog tereta je jasno: Ujedinjeni Arapski Emirati.

Odredište, kako je Abdulah naveo, jeste Sudan i RSF, koji su ove sedmice zauzeli El-Fašer, glavni grad Sjevernog Darfura, nakon više od 500 dana opsade. Nakon pobjede, borci RSF-a počinili su stravične zločine – snimajući se dok masakriraju civile u bijegu i izvršavaju masovna pogubljenja u bolnicama.

Tokom nekoliko mjeseci, MEE je pratio uzorak letova teretnih aviona koji dolaze u Bosaso.

Avioni bi kratko ostajali na aerodromu, često slijetajući u periodima smanjene aktivnosti. Javnim podacima o zračnom saobraćaju vidi se da UAE sve češće koristi aerodrom Bosaso, a vremena slijetanja se često mijenjaju.

„Tokom utovara i istovara, avioni su pod jakom stražom, jer prevoze osjetljiv materijal i logistiku čiji sadržaj nije javno poznat,“ rekao je Abdulah. Opskrba također pristiže i morskim putem – kroz luku Bosaso.

UAE godinama finansira PMPF, regionalnu silu formiranu za borbu protiv piratstva. No, vojnici te jedinice kažu da materijal koji stiže teretnim avionima nikada ne dolazi u njihov kamp – pošiljke su ogromne i daleko prevazilaze njihove potrebe.

Podaci o letovima ranije objavljeni u MEE pokazuju da je UAE značajno povećao dopremu oružja u Bosaso – uključujući i kineske dronove, prema izvorima američke obavještajne službe.

Visoki menadžer luke Bosaso prvi put je za MEE otkrio da je u posljednje dvije godine UAE kroz luku poslao više od 500.000 kontejnera označenih kao opasni teret.

Za razliku od uobičajenog tereta, koji sadrži dokumente o porijeklu i odredištu, ove emiratske pošiljke nemaju nikakav opis sadržaja. Menadžer luke tvrdi da su operacije prekrivene velom tajne: po dolasku, kontejneri se odmah prebacuju na aerodrom i ukrcavaju u avione koji čekaju na polazak.

Mjere sigurnosti su izuzetno stroge. Kad brod pristane, jedinice PMPF-a zatvaraju pristanište i zabranjuju snimanje. Samo dežurnom osoblju je dozvoljen pristup, uz izričitu zabranu fotografisanja i bilježenja tokom istovara.

Izvori tvrde da tajnovitost operacije jasno pokazuje da roba nije namijenjena domaćoj upotrebi.

„Da jeste, vidjeli bismo gdje se skladišti ili bismo našli prazne kontejnere,“ rekao je menadžer. „Ovo je samo tranzit – Bosaso je skrivena stanica.“

Middle East Eye je zatražio komentar od vlade UAE-a i vlasti u Puntalndu – ali niko nije odgovorio. UAE je ranije negirao da podržava RSF.

Kolumbijski plaćenici i ranjenici iz Sudana

Na južnoj obali Adenskog zaliva, aerodrom Bosaso domaćin je nekoliko snažno utvrđenih vojnih objekata, uključujući i bazu kojom komanduju oficiri UAE-a i sigurnosno osoblje za koje se vjeruje da su Južnoafrikanci.

Sjeverno od aerodroma nalazi se poseban kamp u kojem su smješteni kolumbijski plaćenici uključeni u rat u Sudanu.

Fotografije koje je MEE ekskluzivno dobio prikazuju desetine Kolumbijaca s ruksacima kako izlaze iz aviona i odlaze pravo u kamp.

REUTERS/El Tayeb Siddig

Kada su mu slike pokazane, Abdulah ih je odmah prepoznao: „Da, to su kolumbijski plaćenici koji djeluju odavde u velikom broju.“

Kolumbijci dolaze u Bosaso komercijalnim letovima gotovo svakodnevno, prije nego što nastave put za Sudan, gdje se bore rame uz rame s RSF-om.

Somalijski vojnici iz PMPF-a, koji su stacionirani na aerodromu, rijetko imaju pristup njihovom kampu. Abdulah navodi da su plaćenici čak izgradili vlastitu bolnicu unutar baze, kako bi liječili ranjene iz Sudana.

„Sjećam se jedne prilike kad je avion s ranjenim vojnicima sletio u Bosaso, a vrata aviona bila su prekrivena krvlju,“ prisjetio se on.

Kamp, kaže, služi i kao medicinska tranzitna tačka za ranjene borce RSF-a, koji se kasnije transportuju na druge lokacije radi liječenja.

U neposrednoj blizini aerodroma UAE je instalirao francuski vojni radarski sistem za zaštitu baze od mogućih napada.

Kako je ranije izvijestio MEE, Bosaso je dio šire mreže baza koje je UAE izgradio i proširio duž Adenskog zaliva i Crvenog mora — uključujući otoke Majun, Abd al-Kuri i Samhah, te luke Berbera (Somaliland) i Moha (Jemen).

Strah i moralne dileme somalijskih vojnika

Vojnici raspoređeni u Bosasu kažu da ih sve više zabrinjava prisustvo i aktivnosti kolumbijskih plaćenika, pa se mnogi iz PMPF-a osjećaju nesigurno.

„Vjerujemo da postoji ozbiljan rizik da bi sudanska vlada mogla napasti aktivnosti na aerodromu Bosaso,“ rekao je Abdulah.

Prije početka rata u Sudanu u aprilu 2023., ta je zemlja nudila stipendije hiljadama somalijskih studenata – među kojima je bio i sadašnji ministar odbrane Somalije, Ahmed Moalim Fiqi.

Nekoliko pripadnika PMPF-a priznaje da se ne osjećaju ugodno sarađujući sa stranim osobljem umiješanim u rat u Sudanu, plašeći se da njihova uloga ne doprinosi genocidu nad narodom koji smatraju bratskim.

Početkom ove godine, vlada SAD-a utvrdila je da su „pripadnici RSF-a i njima pridružene milicije počinili genocid u Sudanu“ – zaključak koji dijele i brojne organizacije za ljudska prava.

„Smatram moralno neprihvatljivim pomagati plaćenicima koji vode rat protiv nacije koja je dugo podržavala Somalijce – uključujući i članove moje porodice,“ rekao je jedan vojnik.

Ujedinjeni Arapski Emirati godinama pružaju finansijsku pomoć Mogadišu i obučavaju somalijske vojnike u borbi protiv naoružanih grupa poput Al-Šababa.

REUTERS/El Tayeb Siddi

Međutim, taj odnos je posljednjih godina naglo zahladio, jer je UAE počeo pomagati regionalnim administracijama poput Puntlanda i Somalilanda – koje teže otcjepljenju od Somalije.

„Mogadišo ne može da se suprotstavi, jer nije spreman da se izbori s rastućim uticajem UAE-a,“ kaže analitičar Abdirashid Muse.

Mogadišo formalno kontroliše somalijski vazdušni prostor i odobrava sve letove u zemlju, ali nema ingerenciju nad lukom i aerodromom Bosaso.

Uprkos napetim odnosima između predsjednika Somalije Hassana Sheikha i vladara UAE-a Mohammeda bin Zayeda, somalijska vlada javno ne osporava vojne aktivnosti Abu Dabija u Puntlandu.

Prema analitičarima, aktivnosti UAE-a u Bosasu predstavljaju ozbiljnu prijetnju jer bi mogle uvući Somaliju u šire geopolitičke sukobe regionalnih sila.

Predsjednik države Puntland, Said Abdullahi Deni, široko se smatra bliskim saveznikom UAE-a, uglavnom zahvaljujući finansijskoj podršci koja jača njegovu administraciju i političke ambicije.

Prema stručnjaku za sukobe u Rogu Afrike, Martinu Ploutu, uključenost UAE-a u rat u Sudanu prvenstveno je motivisana interesom za zlato i širenjem regionalnog uticaja.

Puntland, sa svojom strateškom lokacijom i relativnom autonomijom, idealno je operativno uporište.

„Puntland je jedno od najmanje nadziranih područja na svijetu. To je jednostavno pogodno mjesto za djelovanje UAE-a – niko im ne postavlja pitanja,“ rekao je Plout za MEE.

U julu je zamjenica tužitelja Međunarodnog krivičnog suda, Nazhat Shameem Khan, izvijestila Vijeće sigurnosti UN-a da ICC ima „razumne osnove vjerovati“ da se u Sudanu čine ratni zločini i zločini protiv čovječnosti.

„Vlasti Puntlanda mogle bi biti saučesnici – i imale bi slučaj za koji će morati odgovarati,“ zaključio je Plout.

Please enable JavaScript

