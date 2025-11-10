Nijemac pronašao priliku u poslovima s ruskom naftom i zaradio milione

„Ne bojim se reći ljudima da je izvor mog poslovanja ruska nafta“, kaže 31-godišnji Nijemac Christopher Eppinger.

Christopher Eppinger je između 2022. i 2025. godine u poslovima s ruskom naftom ostvario oko 2 milijarde dolara, zaradivši oko četvrt milijarde dolara. Iako nije jedini trgovac naftom koji je iskoristio neizvjesnost nakon ruske invazije na Ukrajinu, 31-godišnji Nijemac je svakako jedan od najmlađih, izvještava Financial Times (FT).

Nakon ruskog napada 2022. godine, zapadne zemlje su odgovorile sveobuhvatnim sankcijama, a mnogi naftni giganti poput BP-a i Shella prestali su poslovati s Rusijom. Budući da ruska proizvodnja nafte čini značajan udio globalnog tržišta, zapadne zemlje su se potom složile da nametnu ograničenje cijena koje je Rusiji omogućilo da nastavi izvoziti, ali je ograničilo njene prihode. To je otvorilo vrata nekolicini trgovaca koji su izbjegavali rizik i bili spremni sklapati poslove kojima su se drugi protivili.

Eppinger je za FT rekao da je ograničenje cijena bilo vrlo dobrodošlo, jer je djelovalo “poput neke vrste crne kutije” i mladi trgovac je smatrao da može potpuno legalno trgovati ruskom naftom. Kaže da su svi njegovi poslovi provedeni u skladu sa zapadnim pravilima, a njegova kompanija CE Energy prestala je trgovati ruskom naftom u februaru ove godine.

Od Hamburga do Kazahstana i Dubaija

Rođen 1994. godine, Eppinger je odrastao u porodici srednje klase u Hamburgu. Studirao je ekonomiju, ali je oduvijek želio postati trgovac naftom. Sa 21 godinom dobio je praksu u kazahstanskoj državnoj naftnoj kompaniji KazMunayGas, a zatim i svoj prvi posao s punim radnim vremenom u hamburškoj kompaniji za trgovanje robom SET Select Energy, gdje je sklapao poslove s naftom preko poznanstava u Kazahstanu. Dvije godine kasnije osnovao je vlastitu kompaniju, ali su je njegovi kazahstanski partneri oštetili i nestali sa stotinama hiljada dolara njegovog novca.

To je narušilo njegov ugled i morao je početi ispočetka. Našao je novi posao kod malog trgovca robom u Dubaiju. Prilika se ukazala u obliku rafinerije u luci Fujairah u Emiratima, u vlasništvu njemačkog energetskog giganta Unipera, koji je uvozio sirovu naftu iz Afrike i lož ulje iz Rusije za preradu u brodsko gorivo.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Uniper više nije želio uvoziti rusko lož ulje i nije želio poslovati s trgovcem koji ima veze s Rusijom. Eppinger je to iskoristio i pronašao alternativnog dobavljača, Mercantile & Maritime Group pakistanskog trgovca Murtaze Lakhanija . Preko njih je prvo isporučio Uniperu 60 hiljada tona lož ulja iz evropskih skladišta, a zatim još 98 hiljada tona iz Kazahstana. Potonji posao je zapeo, jer je gorivo isporučeno iz ruske luke, pa je Uniper u početku odbio da ga primi dok Eppinger nije mogao dokazati njegovo kazahstansko porijeklo.

Eppinger kaže da je kupio rusku naftu ispod ograničenja cijene. Na slici je tanker za naftu na Transsibirskoj željeznici koji prolazi kroz Krasnojarsku teritoriju. (Foto: PROFIMEDIA)

Mreža brokera

Eppinger je želio izbjeći takve rizike, pa je uspostavio nekoliko posrednika. Umjesto da direktno posluje s Uniperovom rafinerijom, radije je prodavao naftu drugoj emiratskoj kompaniji, Gulf Petrol Supplies, koja je potom prodavala Uniperu. Na strani ponude, sarađivao je s Tejarinaftom sa sjedištem u Dubaiju, koji je poslovao u slobodnoj ekonomskoj zoni i uvozio rusko lož ulje.

Iako je nafta dolazila iz Rusije, pri ulasku u skladišta u Dubaiju dobila je emiratski certifikat, što je bilo dovoljno za advokate Eppingerove kompanije. Tejarinaft je počeo snabdijevati CE Energy sa 180.000 tona lož ulja mjesečno, koje su, između ostalih, kupovali Uniper i trgovac naftom Vitol, koji je također imao vlastitu rafineriju u Fujairi.

Ograničenje cijena za rafinirane naftne derivate stupilo je na snagu u februaru 2023. Eppinger je rekao da je mjera razjasnila njegovo poslovanje. Svaku pošiljku ruskog porijekla kompanija je kupila pod ograničenjem cijena, a pošiljke s različitim certifikatima o porijeklu nisu morale biti provjerene, rekao je za FT.

Ukupno je, između 2022. i 2025. godine, CE Energy preprodala 3,3 miliona tona nafte i isporučila pošiljke zemljama poput Nigerije, Bahama i Španije.

Kupite još Picassa

Novinar Financial Timesa je više puta pitao Eppingera da li bi mogao biti sankcionisan zbog otkrivanja svojih poslova, ali je djelovao i uzbuđen zbog rizika. Odlučio je progovoriti jer očekuje da će ga ova pitanja neminovno sustići kasnije u karijeri.

„Ne stidim se onoga što sam uradio“, kaže on. „Možda ću morati odgovoriti na pitanja o tome da li su svi poslovi bili ispod gornje granice cijene. Ali bili su, tako da… ne bojim se reći ljudima da je izvor mojih poslova ruska nafta.“

Prekinuo je svoje poslovanje s Rusijom ranije ove godine kada je odlazeći američki predsjednik Joe Biden najavio sankcije nekim trgovcima robom iz Emirata. U vrijeme intervjua, Eppinger je bio na putu za Ženevu kako bi se sastao s bankama o odobravanju kredita neruskim preduzećima. Tamo je doputovao iz modernog ljetovališta Cannes, gdje renovira vilu vrijednu sedam miliona eura koja je nekada pripadala ozloglašenom francuskom trgovcu drogom. Želi je opremiti slikama velikih majstora, od Caravaggia do Andyja Warhola.

“Neću stati”, rekao je za britanske medije. “Neću sjediti na novcu i ubirati kamatu. Želim dodati još jednu nulu svojoj neto vrijednosti i kupiti još Picassa.”

