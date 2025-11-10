Zohran Mamdani mijenja retoriku: Od podrške Palestini do političkog opreza

Novi gradonačelnik New Yorka, Zohran Mamdani, pobijedio je na izborima s tri jednostavna obećanja: zamrzavanje stanarina, besplatna briga o djeci i besplatan javni prevoz. Njegova pobjeda označava prekretnicu, prvi put u historiji najpoznatiji američki grad vodi musliman i sin imigranata iz Ugande i Indije.

Mamdani je do sada bio poznat kao aktivista i socijalist, koji je otvoreno govorio o pravima radničke klase, muslimanskoj političkoj zastupljenosti i pitanju Palestine. Njegov politički uspon počeo je iz lokalnog aktivizma u Queensu, a ključnu pažnju javnosti stekao 2021. kada je učestvovao u štrajku glađu za oprost dugova njujorških taksista.

Njegov dosljedan stav o Palestini, posebno nakon izraelskog napada na Gazu 2023., donio mu je ogromnu podršku mladih i progresivnih birača. Dok su vodeće ličnosti Demokratske stranke, poput AOC i Bernieja Sandersa, šutjele, Mamdani je otvoreno govorio o „genocidu nad Palestincima“ i učestvovao u štrajku glađu ispred Bijele kuće.

Ali nakon pobjede, njegov ton se promijenio.

REUTERS/Ryan Murphy

Kako su mu se pridružili bivši Obamini saradnici, Mamdani je počeo ublažavati retoriku, izvinio se zbog ranijih izjava o policiji, rekao da će zadržati pro-izraelsku komesarku NYPD-a Jessicu Tisch, te čak priznao „pravo Izraela na postojanje“. Za mnoge njegove pristalice, to je bilo razočaranje.

„Njegovo povlačenje po pitanju Palestine me razočaralo“, kaže 21-godišnja Cassandra iz New Yorka. „Razumijem politički pritisak, ali voljela bih da je ostao dosljedan.“

Ipak, njegovi saradnici ističu da je napadnut s obje strane, od islamofobne desnice i hindu nacionalista, te da su određeni kompromisi bili nužni da bi opstao u jednom od najproizraelskijih političkih okruženja u SAD-u.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da se Mamdanijeva pobjeda možda pretvara u još jedan primjer kako američki sistem „neutralizira“ progresivne pokrete kroz njihovu integraciju u mainstream. Bez čvrste organizacione baze koja bi ga držala odgovornim, njegov uspjeh mogao bi se svesti na simboliku.

„U Americi sistem ne guši otpor silom, već ga apsorbuje,“ kaže profesorica antropologije Nazia Kazi. „Mamdani sada mora dokazati da je izuzetak.“

Da li će novi gradonačelnik uspjeti ispuniti obećanja o priuštivom životu i ostati vjeran principima koji su ga doveli na vlast, ili će poput mnogih prije njega postati dio sistema koji je nekad kritikovao? New York i svijet će pomno pratiti.