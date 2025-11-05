Mamdani, novi gradonačelnik New Yorka, nazvao je pobjedu “mandatom za promjenu”

Demokrata u Skupštini države New York, Zohran Mamdani, pobijedio je u utorak navečer na izborima za gradonačelnika New Yorka, pobijedivši bivšeg guvernera New Yorka Andrewa Cuoma i republikanskog kandidata Curtisa Slivu. Svoju pobjedu opisao je kao “mandat za novu vrstu politike”.

23:45 po istočnom vremenu (EST)

„New York će ostati grad imigranata – grad koji su izgradili imigranti, kojim upravljaju imigranti i, počevši od večeras, kojim će upravljati imigrant“, rekao je Mamdani u svom pobjedničkom govoru, nakon čega je uslijedio gromoglasan aplauz i ovacije.

„Zato me poslušajte, predsjedniče Trump: da biste došli do bilo koga od nas, morat ćete proći kroz sve nas.“

23:38 EST

Mamdani se direktno obratio predsjedniku rekavši: „Donalde Trumpe, znam da gledaš – imam četiri riječi za tebe: pojačaj zvuk.“

23:35 EST

Mamdani, koji je tokom kampanje pretrpio političke napade zbog kritike izraelske politike, rekao je svojim pristalicama: “Izgradit ćemo gradsku vijećnicu koja čvrsto stoji uz jevrejske stanovnike New Yorka i neće odustati u borbi protiv antisemitizma.”

„New York više nikada neće biti grad u kojem se islamofobija može koristiti za pobjedu na izborima“, dodao je.

23:30 EST

Mamdani je dočekan ovacijama dok je svoj pobjednički govor započeo citatom američkog socijalističkog vođe Eugenea Debsa: “Vidim zoru boljeg dana za čovječanstvo.”

„Prijatelji moji, srušili smo političku dinastiju. Želim Andrewu Cuomu sve najbolje u privatnom životu, ali neka ovo bude posljednji put da izgovorim njegovo ime, dok okrećemo stranicu politike koja je napustila mnoge da bi služila nekolicini“, rekao je Mamdani.

Dodao je da su birači u New Yorku dali ‘mandat za promjenu’ i ‘mandat za novu vrstu politike’.

„Hvala novoj generaciji Njujorčana koji su odbili prihvatiti da je obećanje bolje budućnosti relikt prošlosti“, rekao je Mamdani, posebno se zahvalivši mladim biračima koji su činili ključni dio njegove koalicije.

“U ovom trenutku političke tame, New York će biti svjetlo.”

22:15 EST

Mamdani je postao prvi kandidat za gradonačelnika New Yorka koji je osvojio više od milion glasova od 1969. godine, iako još 12% glasova nije prebrojano.

Posljednji koji je dostigao taj prag bio je bivši gradonačelnik John Lindsay, koji je pobijedio kao nezavisni kandidat 1969. godine.

21:55 EST

Prema procjeni Associated Pressa (AP), prebrojano je 83% glasova, a Mamdani je vodio sa 50,5% (972.905 glasova), ispred Cuoma sa 41,4% i Slive sa 7,3%.

21:34 EST

AP je proglasio Mamdanija pobjednikom nakon što je osvojio nešto više od polovine do sada prebrojanih glasova, uz procjenu da je obrađeno oko 75% glasačkih listića.

21:14 EST

Na tržištima političkih prognoza, Mamdanijeve šanse za pobjedu skočile su na 98% na platformi Kalshi, dok je Polymarket pokazao 100% vjerovatnoću pobjede.

20:45 EST

Izborna komisija grada New Yorka objavila je da je izlaznost dostigla 2 miliona glasova – najveći broj na izborima za gradonačelnika od 1969. godine.

20:40 EST

Na pijaci Kalshi, Mamdanijeve šanse za pobjedu porasle su na 95%, dok je Polymarket pokazao 97% vjerovatnoće da će se samoproglašeni demokratski socijalista uskoro useliti u Gradsku vijećnicu.

18:00 sati po istočnoameričkom vremenu

Izlaznost birača u New Yorku premašila je 1,8 miliona glasova, što je najveća izlaznost na izborima za gradonačelnika od 1993. godine, prema New York Timesu, koji je procijenio da će ukupan broj glasova vjerovatno premašiti 2 miliona.

17:30 EST

Do utorka poslijepodne, Mamdanijeve šanse za pobjedu dostigle su 93% na Kalshi i čak 94,6% na Polymarketu.

15:00 sati po istočnoameričkom vremenu

U istom periodu, Kuomoove kvote su pale na 7% na Kalshi i 5,5% na Polymarketu, dok su Sliwine kvote bile oko 1% na oba tržišta predviđanja.

6:00 ujutro po istočnoameričkom vremenu

Biračka mjesta u New Yorku otvorena su u 6 sati ujutro i ostala su otvorena do 21 sat, što je označilo početak jednih od najgledanijih lokalnih izbora u historiji grada.

