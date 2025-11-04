Starbucks prodaje većinski udio svog poslovanja u Kini kompaniji Boyu Capital u ugovoru vrijednom 4 milijarde dolara

tarbucks je u ponedjeljak objavio da će prodati kontrolu nad svojim poslovanjem u Kini investicijskoj kompaniji Boyu Capital, u transakciji vrijednoj 4 milijarde dolara, što predstavlja jednu od najvećih prodaja kineskih podružnica nekog globalnog potrošačkog brenda u posljednjih nekoliko godina.

Prema uslovima sporazuma, Starbucks i Boyu osnovat će zajedničko preduzeće, pri čemu će Boyu Capital imati do 60% udjela u Starbucksovom maloprodajnom poslovanju u Kini. Starbucks će zadržati 40% vlasničkog udjela te će i dalje posjedovati i licencirati svoj brend i intelektualno vlasništvo novoj kompaniji, naveli su iz obje firme.

Foto: Profimedia

Američki lanac kafe očekuje da ukupna vrijednost njegovog kineskog maloprodajnog poslovanja premaši 13 milijardi dolara, uključujući prihod od prodaje većinskog udjela i vrijednost preostalog vlasničkog interesa u zajedničkom poduhvatu.

Ova odluka dolazi u trenutku kada Starbucks trpi sve veći pritisak na kineskom tržištu, gdje mu je tržišni udio značajno opao zbog žestoke konkurencije domaćih lanaca kafe koji nude jeftinije proizvode, posebno u uslovima ekonomske usporenosti koja je promijenila potrošačke navike.

Prema podacima Euromonitor Internationala, Starbucksov udio na kineskom tržištu kafe — koje obuhvata više od petine njegovih ukupnih kafića — pao je na 14% u 2024. godini, sa 34% iz 2019. godine.

