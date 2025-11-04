Prijatelji koji su postali milijarderi sa samo 22 godine: Umjetna inteligencija im je promijenila živote

S novom procjenom vrijednosti njihove kompanije za zapošljavanje zasnovane na vještačkoj inteligenciji Mercor od 10 milijardi dolara, osnivači startupa postali su najmlađi tehnološki milijarderi u historiji koji su sami stekli bogatstvo. Nadmašili su Marka Zuckerberga, koji je to postigao sa 23 godine prije dvije decenije.

Mercor, startup za regrutaciju koji pomaže najvećim laboratorijama za vještačku inteligenciju u Silicijumskoj dolini da obuče svoje modele, upravo je “proizveo” najmlađe svjetske milijardere koji su sami stekli bogatstvo (a ne naslijedili ga). Oni su prijatelji iz djetinjstva.

Ovo su trojica 22-godišnjih osnivača kompanije , prijatelji iz srednje škole u San Franciscu. Zajedno su učestvovali u debatnim timovima.

Osnivači kompanije najavili su novu rundu finansiranja

Startup sa sjedištem u San Franciscu nedavno je najavio rundu finansiranja od 350 miliona dolara. Predvodi je Felicis Ventures, a u njoj učestvuju i Benchmark, General Catalyst i Robinhood Ventures, koji su je procijenili na 10 milijardi dolara.

Nova investicija čini izvršnog direktora Brendana Foudyja, tehničkog direktora Adarsha ​​Hirematha i predsjednika uprave Suryu Midhu najnovijim milijarderima u eri procvata vještačke inteligencije. Svaki od njih, prema Forbesu, posjeduje oko 22% kompanije.

“Nismo ovo očekivali”

„Ovo je definitivno ludo“, rekao je Foody za Forbes. Osjećaj je potpuno nestvaran, dodaje. „Ovo je očito daleko iznad naših najluđih snova. Prije dvije godine nismo mogli ni zamisliti ovakav ishod.“

Čak i u Silikonskoj dolini opsjednutoj mladima, gdje se mladi osnivači veličaju decenijama, Mercor je posebno poznat po mladosti svojih lidera.

Sva trojica osnivača su stipendisti Petera Thiela. Članovi su konzervativnog programa za milijarderske investitore, koji svake godine dodjeljuje stipendije od 100.000 dolara mladim ljudima za fakultet.

Postali su simbol poduzetnika dvadesetih godina prošlog stoljeća u eri umjetne inteligencije.

„Ono što mi je ludo je to što bih, da nisam radio u Mercoru, diplomirao prije nekoliko mjeseci“, kaže Hiremata. Proveo je dvije godine na Harvardu prije nego što je odustao nakon druge godine studija.

Život se potpuno promijenio.

„Moj život se potpuno preokrenuo u tako kratkom vremenskom periodu“, kaže on.



Novi status osnivača Mercora stavlja ih na vrh liste mladih tehnoloških poduzetnika čije je lično bogatstvo nedavno dostiglo milijardu dolara.

Oni su zamijenili izvršnog direktora Polymarketa Shanea Coplana kao najmlađi milijarderi koji su sami stekli bogatstvo. Koplan, koji ima 27 godina, nosio je tu titulu samo 20 dana.

Prije njega, Alexander Wang (28), iz Scala AI, imao je status najmlađeg milijardera koji je sam stekao bogatstvo oko 18 mjeseci.

Njegova suosnivačica Lucy Guo također je postala najmlađa milijarderka na svijetu koja je sama stekla bogatstvo u dobi od 30 godina. Tu titulu je preuzela od ništa manje poznate Taylor Swift.



Još impresivnije je koliko su zapravo mlade. Sa 22 godine, sve su mlađe od Marka Zuckerberga, koji je postao milijarder sa 23 godine.

Midha, čiji je rođendan u junu, je najmlađi. Mlađi je od suosnivača za oko dva mjeseca. Jedina osoba koja je sama stekla posao i debitovala ranije bila je Kylie Jenner sa 21 godinom. Forbes je kasnije umanjio njeno bogatstvo i proveo istragu u kojoj tvrdi da je preuveličala prihode svoje kompanije Kylie Cosmetics.

Počelo prije dvije godine

Fudi, Hiremat i Midha osnovali su Merkor 2023. godine. Prvobitno s misijom povezivanja inženjera iz Indije s američkim kompanijama kojima su potrebni freelance programeri. Izgradili su platformu za zapošljavanje. Omogućila je kandidatima da obave intervjue s AI avatarima i povezala ih s kompanijama koje traže talente.

U tom procesu, susreli su se sa traženim svijetom označavanja podataka. Povezali su stručne saradnike, poput doktora nauka i pravnika, sa vodećim laboratorijama kao što je OpenAI.

Na Forbesovoj listi 30 ispod 30 godina

Sve tri kompanije pojavile su se na Forbesovoj listi “30 ispod 30” za 2025. godinu. U septembru, ubrzo nakon što se Mercor debitovao na Forbesovoj listi Cloud 100 najboljih privatnih cloud kompanija, Foodie je objavio da je kompanija dostigla procijenjeni godišnji prihod od 500 miliona dolara. To je veliki skok u odnosu na 100 miliona u martu.



Vijest o finansiranju dolazi u vrijeme kada je industrija označavanja podataka prošla kroz velike promjene u posljednjih nekoliko mjeseci.

U junu je Meta objavila kupovinu 49% industrijskog giganta Scale AI za 14 milijardi dolara. Kao i “otmicu” njenog poznatog izvršnog direktora Alexandera Wanga.

Ovaj šokantni potez ohrabrio je manje igrače da postanu agresivniji. Oni vjeruju da vodeće istraživačke laboratorije više neće htjeti raditi s dobavljačem koji je toliko vezan za Metu i njene AI ambicije.

U međuvremenu, drugi konkurenti ostaju ozbiljni. Surge, kompanija osnovana 2016. godine, u pregovorima je o prikupljanju 30 milijardi dolara. To njenog osnivača Edwina Chena čini najmlađim milijarderom na Forbes 400 listi. Turing AI, čija je vrijednost procijenjena na 2,2 milijarde dolara, prikupio je 110 miliona dolara u julu. Invisible, manja firma čija je posljednja procjena bila 500 miliona dolara u 2023. godini, postala je pouzdan partner OpenAI-a i Microsofta.

Takmičenje

Međutim, takmičenje je dovelo i do kontroverzi.

U septembru, Scale je tužio Mercor, tvrdeći da je startup ukrao poslovne tajne. U tužbi se također spominje bivši direktor Scalea koji je počeo raditi za Mercor. Navodno je podijelio više od 100 povjerljivih dokumenata sa svojim novim poslodavcem.

„To nije nešto o čemu mnogo razmišljamo“, rekao je Foudy kada su ga pitali o tužbi.

Osnivači kompanije su djeca softverskih inženjera

Kao djeca rođena u području zaljeva San Francisca, Foudy i ostali odrasli su okruženi tehnologijom. Sva trojica su djeca softverskih inženjera.

Fudijeva majka je radila u timu za nekretnine kompanije Meta. Njegov otac je osnovao kompaniju za grafički interfejs 90-ih godina prije nego što se prebacio na konsultantske startupove.

Jedan od njegovih prvih poduhvata, kada je imao 16 godina i bio u srednjoj školi, dobio je posao pružajući svojim prijateljima promocije na Amazon Web Services, cloud platformi ovog giganta e-trgovine, naplaćujući im 500 dolara po osobi.

…I prijatelji iz djetinjstva

Hiremata i Midha su prijatelji iz djetinjstva koji su se upoznali u dobi od 10 godina. Foudyja su upoznali na srednjoškolskom takmičenju u debati.

Hiremata se zainteresovao za tržište rada dok je studirao na Harvardu i radio istraživanje za Larryja Summersa, bivšeg ministra finansija SAD-a i trenutnog člana odbora OpenAI-a. Kasnije je Summers investirao i u Mercor.



Kao novi milijarderi, osnivači kažu da nisu kupili ništa ekstravagantno. Jednostavno nemaju vremena. “Iz kancelarije izlazim oko 22:30, u prosjeku šest dana u sedmici”, kaže Foudy. “I tako, nema puno vremena izvan toga da se okružim stvarima koje nisu vezane za posao”, dodaje.

Richard Nieva, novinar Forbesa

