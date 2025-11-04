Rusi sve bliže cilju: Kramatorsk – željeznička stanica na prvoj liniji zatvorena na neodređeno vrijeme

Kramatorsk, legendarna željeznička stanica na prvoj liniji fronta u Ukrajini, zatvorena je na neodređeno vrijeme zbog sigurnosnih razloga, saopćile su Ukrajinske željeznice (Ukrzaliznicja) 4. novembra za Kyiv Independent, nakon što je Rusija pojačala napade na željezničku infrastrukturu.

Željezničke linije koje su saobraćale iz Kijeva i Lavova prema Kramatorsku, gradu u Donjeckoj oblasti, udaljenom oko 20 kilometara zapadno od linije fronta – sada će završavati u gradu Huzarivka, u Harkivskoj oblasti.

Stanica u Kramatorsku, posljednje odredište prije istočne linije fronta, postala je poznata kao mjesto gdje su se vojnici opraštali od svojih najmilijih odlazeći na front i gdje su ih porodice s radošću dočekivale po povratku.

Prema navodima Ukrajinskih željeznica, Donjecka regionalna vojna uprava osigurava autobuse koji prevoze putnike iz Huzarivke do gradova na liniji fronta – Slovjanska i Kramatorska.

REUTERS/Anatolii Stepanov

„Nastavljamo raditi gdje god sigurnosna situacija to dopušta i zahvaljujemo na razumijevanju,“ navodi se u saopćenju Ukrajinskih željeznica.

Kramatorsk je i dalje česta meta ruskih napada, jer Moskva nastavlja ofanzivu u toj regiji. Rusko artiljerijsko i zračno granatiranje naselja u Donjeckoj oblasti događa se svakodnevno, često uz civilne žrtve.

Kako jesen odmiče, Rusija je intenzivirala napade na ukrajinsku željezničku infrastrukturu, što je dovelo do sve češćih kašnjenja i otkazivanja vozova.

Prema riječima zamjenika premijera za rekonstrukciju Oleksija Kulebe, ruske snage su od početka augusta izvele gotovo 300 napada na infrastrukturu Ukrzaliznicje.

Od početka invazije velikih razmjera, 221 željezničar je ranjen, a 37 ih je poginulo na dužnosti, navode zvaničnici.

Zabilježeni su i brojni slučajevi kada su ruske snage direktno gađale putničke vozove, pri čemu su stradali civili. Jedan takav napad dogodio se 4. oktobra u Sumskoj oblasti, kada je ruski dvostruki napad dronom na željezničku stanicu ubio jednu osobu, a ranio najmanje 30 drugih, uključujući troje djece.