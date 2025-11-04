Legendarna Nokija se vraća na scenu – od mobilnih telefona do umjetne inteligencije

Kompanija Nvidia će platiti milijardu dolara za 2,9% udjela u Nokiji, u okviru dogovora fokusiranog na umjetnu inteligenciju i data centre, saopštila je finska kompanija u utorak, dok su njene akcije dostigle najviši nivo u skoro deset godina, javlja Reuters.

Nokia je najavila da će kompanije sarađivati na rješenjima za AI u mrežama i istražiti mogućnosti uključivanja Nokijinih proizvoda za komunikaciju u data centrima u buduće AI infrastrukturne planove Nvidije.

McKinsey procjenjuje da će kapitalna ulaganja u infrastrukturu data centara premašiti 1,7 triliona dolara do 2030. godine, uglavnom zbog širenja AI tehnologija.

Nokia, nekada ikona 1990-ih, koja je dominirala tržištem mobilnih telefona, izgubila je primat u popularnoj kulturi nakon što je izgubila tržište telefona i preorijentirala se na mrežnu opremu.

Justin Hotard, CEO Nokije, naglasio je da je Nokijina pozicija jedina zapadna alternativa Huawei-u, a sposobna je da isporuči cjelokupan portfelj komunikacijske opreme, od 5G radija do optičkih kablova, prenosi Bloomberg.

Nvidia drži monopol u isporuci čipova za data centre i već je ostvarila partnerstva sa kompanijama poput OpenAI i Microsofta.

Izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, izjavio je da će ovaj dogovor pomoći da SAD postanu centar naredne revolucije u 6G tehnologiji.

„Hvala vam što pomažete Sjedinjenim Državama da telekomunikacionu tehnologiju vrate u Ameriku“, rekao je Huang u govoru u Washingtonu, obraćajući se Nokijinom direktoru Justinu Hotardu.

„Ključna stvar je da američka tehnologija pruža osnovnu sposobnost, odnosno ubrzani računski sloj Nvidije, sada posebno dizajniran za mobilne uređaje“, izjavio je Hotard za Reuters u intervjuu.

On očekuje da će nova oprema početi doprinositi prihodu od 2027. godine, prvo kroz 5G, a zatim i 6G mreže.

Jensen Huang, Foto: Reuters

„Ovo je snažan pokazatelj sposobnosti Nokije“, rekao je analitičar PP Foresighta, Paolo Pescatore, dodajući „Mreže nove generacije, poput 6G, igrat će značajnu ulogu u omogućavanju novih AI-pokretanih iskustava“.

Nokijine akcije su nakon objave dogovora skočile za 20,86%, dostigavši nivo koji je posljednji put zabilježen u januaru 2016. godine.

Novi CEO Nokije ulaže u rast AI tehnologija i data centara

Otkako je u aprilu preuzeo Nokiju, Hotard, koji je ranije vodio Intelovu grupu za data centre i AI, fokusirao se na širenje poslovanja Nokije u oblasti data centara.

Iako su Nvidia i Nokia o tehnologiji razgovarali još prošle godine, Hotard je ubrzao pregovore.

„Jensen i ja smo malo razgovarali i sviđa mi se tempo u kojem Nvidia napreduje“, rekao je Hotard. „To je tempo kojem težim i za Nokiju“.

Neekskluzivno partnerstvo i investicija učinit će Nvidiju drugim najvećim dioničarem Nokije.

Justin Hotard, Foto: Reuters

Nokia, koja koristi Marvellove čipove za mnoge svoje proizvode, kao i njen švedski rival Ericsson, proizvode opremu za povezivanje unutar i između data centara, te su već imali koristi od povećane upotrebe AI tehnologija.

Iako će Nvidia čipovi vjerovatno biti skuplji, rekao je analitičar Mads Rosendal iz Danske Bank Credit Research, predloženo partnerstvo bi bilo obostrano korisno, s obzirom na veliku zastupljenost Nvidije na tržištu data centara u SAD-u.

Pored toga, obje kompanije će sarađivati i sa T-Mobileom u SAD-u na razvoju AI radio tehnologija za 6G i početku testiranja od naredne godine, saopćila je Nokia.

Nokia je najavila da će izdati 166.389.351 novih akcija za Nvidiju, a američka kompanija će ih otkupiti po cijeni od 6,01 dolara po akciji.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH