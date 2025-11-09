Pfizer ulazi na tržište lijekova protiv gojaznosti: Posao vrijedan 10 milijardi dolara

Američki proizvođač lijekova Pfizer, zaključio je posao vrijedan 10 milijardi dolara sa kompanijom Metsera, razvijača lijekova protiv gojaznosti, čime je okončano žestoko nadmetanje u biotehnološkom sektoru između ovog farmaceutskog giganta iz New Yorka i njegovog danskog rivala Novo Nordiska, javlja Reuters.

Metsera je u petak kasno navečer prihvatila poboljšanu ponudu Pfizera, navodeći da Novoova ponuda, iako ranije ocijenjena boljom, nosi visoke rizike od američke antimonopolske blokade. Danski farmaceutski div, poznat po svojim lijekovima protiv gojaznosti, objavio je u subotu da se povlači iz trke.

Pobjeda u nadmetanju pruža Pfizeru ulaznicu na izuzetno unosno tržište lijekova protiv gojaznosti, iako će Metserini tretmani vjerovatno biti udaljeni još godinama od komercijalne primjene.

Ovaj razvoj događaja predstavlja udarac za Novo Nordisk, koji pokušava nadoknaditi izgubljenu prednost u odnosu na američkog rivala Eli Lillyja.

Zapleti i preokreti u biotehnološkom nadmetanju

Kako prenosi Reuters, Pfizer je izgledao kao siguran pobjednik još u septembru, prije nego što je Novo Nordisk prošle sedmice iznenada ušao u igru s neplaniranom ponudom, pokrenuvši borbu za vrijednu kompaniju na sve profitabilnijem tržištu lijekova za mršavljenje.

Pfizer već duže vrijeme pokušava učvrstiti poziciju u oblasti liječenja gojaznosti, nakon što je ranije imao neuspjehe u razvoju vlastitih lijekova za gubitak težine.

Prema saopćenju kompanije Metsera, Pfizer je pristao platiti 86,25 dolara po dionici u gotovini, što predstavlja premiju od 3,69% u odnosu na cijenu zatvaranja u petak. Ponuda uključuje 65,60 dolara po dionici u gotovini, uz dodatno pravo na isplatu do 20,65 dolara po dionici u okviru ugovorenog modela uslovne vrijednosti.

Novo Nordisk odustao od ponude za Metseru

Novo Nordisk je u subotu saopćio da neće povećavati svoju ponudu.

„Nakon konkurentnog procesa i pažljive analize, Novo Nordisk neće povećati ponudu za preuzimanje kompanije Metsera“, navodi se u izjavi danskog proizvođača lijekova.

Kompanija je dodala da nastavlja razvijati vlastitu liniju tretmana za gojaznost i da će i dalje razmatrati prilike za poslovni razvoj i akvizicije koje podržavaju njene strateške ciljeve.

Izvor blizak kompaniji izjavio je da je posljednja, neuspješna ponuda predstavljala „maksimalnu vrijednost“ Metserine kompanije te da Novo i dalje ima puno povjerenje u vlastiti razvoj lijekova protiv gojaznosti. „Ovaj posao za Novo nikada nije bio pitanje ‘biti ili ne biti’“, rekao je izvor.

„To je uvijek bila samo dodatna akvizicija, a ne ključni projekat.“

Visoki pravni i regulatorni rizici

Rastuća igra akvizicija i spajanja, dovela je do naglog skoka vrijednosti dionica Metserae protekle sedmice. Od trenutka kada je Novo Nordisk ušao u nadmetanje pa do zatvaranja tržišta u petak, cijena Metserinih dionica porasla je za gotovo 60%, čime je tržišna vrijednost kompanije dostigla 8,75 milijardi dolara.

U jednom trenutku činilo se da Novo ima prednost. Kompanija već duže pokušava vratiti nekada dominantnu poziciju na tržištu lijekova protiv gojaznosti, koju je izgubila od Eli Lillyja.

Međutim, u saopćenju objavljenom u petak, Metsera je navela da Novova ponuda nosi “neprihvatljivo visoke pravne i regulatorne rizike” u poređenju s predloženim spajanjem s Pfizerom. Kao razlog su naveli poziv američke Federalne komisije za trgovinu (FTC), koja je upozorila na moguće kršenje antimonopolskih zakona SAD-a, ako bi došlo do sporazuma između Novo Nordiska i Metserae.

Novo Nordisk je u svom odgovoru poručio da vjeruje kako je struktura njegove ponude u skladu s američkim antimonopolskim propisima, javlja Reuters.

Pfizer je, s druge strane, izjavio da je zadovoljan postignutim revidiranim dogovorom s Metserom te da očekuje zaključenje spajanja ubrzo nakon sjednice dioničara zakazane za 13. novembar.

“Rat prijestolja” za Metseru

„Ovo je nadmetanje na nivou ‘Igre prijestolja’,“ rekao je Peter Kolchinsky, upravljački partner RA Capitala, jednog od 20 najvećih dioničara Metserae, prije nego što je konačna ponuda prihvaćena.

Prema procjeni analitičara David Risingera iz Leerink Partnersa, Metserini eksperimentalni lijekovi protiv gojaznosti — MET-097i (GLP-1 injekcija) i MET-233i (koji oponaša hormon amilin) — mogli bi dosegnuti vrhunsku prodaju od čak 5 milijardi dolara.

Analitičarka Bernstein grupe, Courtney Breen, izjavila je da cijena od 10 milijardi dolara počiva na vrlo optimističnim procjenama budućih prihoda Metserae, dodajući da bi Pfizer morao računati na čak 11 milijardi dolara prihoda do 2040. godine, što je gotovo dvostruko više od sadašnjih projekcija kompanije. Upozorila je i na rastući skepticizam oko dugoročne cijene GLP-1 lijekova, koji bi mogao pritisnuti profitne marže.

Upravni odbor Metserae preporučio je dioničarima da odobri revidiranu Pfizerovu ponudu. Kompanija trenutno posluje s gubitkom, a analitičari predviđaju dodatne gubitke dok su njeni lijekovi još u fazi razvoja.

Nadmetanje između Pfizera i Novo Nordiska podiglo je cijenu sa Pfizerove početne ponude od 7,3 milijarde dolara iz septembra.

Bivši direktor Pfizerovog odjela za istraživanje i razvoj, John LaMattina, izjavio je za Reuters da ga je ova borba podsjetila na Pfizerovo neprijateljsko preuzimanje Warner-Lamberta 2000. godine, vrijedno 90 milijardi dolara, kojim je Pfizer stekao kontrolu nad Lipitorom, poznatim lijekom za snižavanje holesterola.

„Iako je ovo manji posao, Pfizer očito vjeruje da je Metserin razvojni portfelj ključan za njegovu budućnost“, rekao je LaMattina.

