Facebookov algoritam diskriminira žene u oglasima za posao

Evropska institucija za ljudska prava presudila je da Facebookov algoritam pokazuje rodnu pristrasnost prilikom promoviranja oglasa za posao, što aktivisti smatraju ključnim korakom u pozivanju velikih tehnoloških kompanija na odgovornost.

Nizozemski institut za ljudska prava utvrdio je da je Meta, vlasnik Facebooka, kršila antidiskriminacijske zakone time što je ženama češće prikazivala oglase za “tipično ženska zanimanja”, dok su muškarcima prikazivani poslovi u tehničkim i mehaničkim oblastima.

Institut je zaključio da je Meta morala pratiti i prilagoditi algoritam kako bi spriječila ovakvu diskriminaciju.

Istraga je pokrenuta nakon otkrića međunarodne organizacije Global Witness, koja je testirala Facebookove oglase u šest zemalja, među njima Nizozemskoj, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu i dokazala da algoritam učvršćuje rodne stereotipe.

“Ova odluka pokazuje da zakoni protiv diskriminacije vrijede i za velike tehnološke kompanije, a ne samo u stvarnom, već i u digitalnom svijetu,” rekla je Berty Bannor iz nizozemskog udruženja Bureau Clara Wichmann, koje je podnijelo jednu od tužbi.

Meta nije komentarisala presudu, ali je ranije tvrdila da ne dopušta oglašivačima da ciljaju publiku po spolu i da sarađuje s akademskim i ljudskopravaškim stručnjacima na “unapređenju algoritamske pravednosti”.

Iako odluka nema obavezujuću pravnu snagu, stručnjaci upozoravaju da bi mogla otvoriti put sudskoj tužbi i mogućim kaznama ako Meta ne prilagodi sistem oglašavanja.

Pravni stručnjak za digitalna prava Anton Ekker kaže da bi u slučaju ponavljanja diskriminacije Meta mogla biti prisiljena izmijeniti algoritme koji štete marginaliziranim grupama.

Ova presuda dolazi u trenutku kada Meta trpi kritike zbog ukidanja programa raznolikosti i suzbijanja govora mržnje, a njenim platformama se sve više prigovara zbog širenja rodnih i društvenih nejednakosti.

