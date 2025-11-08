Da li evropski talas potrošnje stvara novu opasnu dužničku spiralu?

Evropski planovi potrošnje povećavaju nivo duga, potaknuti njemačkim stimulansima i rastućim vojnim budžetima. Ali kako vlade ubrzavaju potrošnju, stručnjaci upozoravaju da tržišta postaju manje tolerantna.

Nakon godina relativne tišine, fiskalna politika ponovo zauzima centralno mjesto u ekonomskoj priči eurozone .

Dok države članice predstavljaju svoje budžetske planove za 2026. godinu, pažnja se ponovo okreće deficitima, dinamici duga i održivosti javnih finansija – pokazateljima koji su pali u drugi plan tokom postpandemijskog perioda.

Najnoviji Fiskalni monitor Međunarodnog monetarnog fonda predviđa postepeno, ali održivo pogoršanje fiskalne slike eurozone.

Ukupni budžetski deficit regije trebao bi se povećati sa 3,2 posto BDP-a u 2025. na 3,4 posto u 2026. godini, zatim na 3,6 posto u 2027. i 3,7 posto do 2030. godine. Iako su deficiti iznad mastrihtskog praga od 3 posto postali norma nakon pandemije, projekcije MMF-a potvrđuju da fiskalna ravnoteža ostaje nedostižna.

Koje zemlje imaju najveći dug u odnosu na BDP?

Očekuje se i porast državnog duga. Omjer duga i BDP-a eurozone, koji se stabilizirao posljednjih godina, sada će se povećati sa 87,8 posto u 2025. na 92,2 posto do 2030. godine. Teret nije ravnomjerno raspoređen među državama članicama.

Francuska i Belgija bilježe najveći rast duga – u Francuskoj sa 116,5 posto BDP-a u 2025. na 129,4 posto u 2030. godini, a u Belgiji sa 107,5 posto na 122,6 posto u istom periodu.

Njemačka, koja se tradicionalno smatra uzorom fiskalne discipline, mogla bi povećati svoj omjer duga prema BDP-u za više od devet procentnih poena – sa 64,4 posto na 73,6 posto.

Italija, koja je već među najzaduženijim ekonomijama u eurozoni, trebala bi imati stabilniji put – sa 136,8 posto u 2025. na 137,0 posto u 2030. godini, ali i dalje s jednim od najvećih dugova na svijetu.

Nasuprot tome, Španija i Portugal očekuju smanjenje duga zahvaljujući snažnijem nominalnom rastu i nastavku fiskalne konsolidacije. Očekuje se da će dug Španije pasti sa 100,4 na 92,6 posto, a Portugala sa 90,9 na 77,4 posto.

Grčka je također na stabilnom putu smanjenja svog duga – sa 146,7 posto u 2025. na 130,2 posto u 2030. godini.

Irska i Holandija ostaju fiskalno najotpornije ekonomije eurozone. Očekuje se da će odnos duga i BDP-a u Irskoj pasti sa 33,0 posto u 2025. na samo 28,2 posto u 2030. godini, dok će Holandija zabilježiti blagi porast – sa 44,0 na 48,5 posto, što je i dalje među najnižima u bloku.



Euronews nije pružio podatke za Hrvatsku, ali su oni vidljivi u izvještaju (PDF) . Dug Hrvatske je posljednjih godina pao na 57,0 posto BDP-a, dok je procjena za 2030. godinu 59,4 posto BDP-a. Slovenija će također imati rastući trend, ali mnogo blaži. Očekuje se da će njen dug porasti sa 66,6 na 66,9 posto BDP-a.

Fiskalna politika ponovo u fokusu

Ekonomisti Goldman Sachsa očekuju umjeren, ali jasan preokret u 2026. godini.

„Očekujemo da će fiskalna politika zauzeti centralno mjesto u ekonomskim izgledima eurozone“, rekli su u nedavnom izvještaju. Ovu promjenu će potaknuti „implementacija njemačkog fiskalnog paketa, povećana vojna potrošnja i stalne budžetske tenzije u Francuskoj“.

Njemačka je u središtu ovog ekspanzionog zaokreta. Prema Goldmanu, deficit Njemačke će porasti sa 2,9 na 3,7 posto BDP-a, što odražava provedbu velikog fiskalnog paketa odobrenog početkom 2025. godine.

U Francuskoj, političke podjele i dalje ometaju fiskalnu konsolidaciju. Goldman predviđa samo neznatno poboljšanje bilansa, sa 5,4 na 5,3 posto BDP-a.

Iako nivoi duga rastu širom Evrope, agencija za kreditni rejting Kroll (KBRA) ističe da se fiskalni putevi zemalja značajno razlikuju.

„Među najvećim evropskim zemljama – Francuskom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Njemačkom, Španijom i Italijom – pritisci su jaki, dok se Portugal, Irska i Grčka ističu kao relativno uspješnije zemlje“, napisao je Ken Egan , viši direktor KBRA-e, u izvještaju podijeljenom za Euronews.

Strukturni fiskalni pritisci – od starenja stanovništva, preko troškova klimatske tranzicije do ponovnog rasta vojnih rashoda – sve su izraženiji.

Posebno bi vojni izdaci mogli porasti na 3,5 posto BDP-a do 2035. godine, a KBRA procjenjuje da bi samo do 2030. godine ovo povećanje moglo povećati budžetske deficite za 0,9 postotnih poena, uprkos podršci mehanizama na nivou EU, kao što je Fond za oporavak i otpornost.

U međuvremenu, tradicionalna periferija eurozone pokazuje znakove fiskalne discipline. Portugal, Irska i Grčka – koje su nekada bile u središtu krize eurozone – ostvarile su značajan napredak u primarnim bilansima stanja i održivosti duga, iako s manjim utjecajem na tržište zbog svojih skromnijih državnih dužničkih udjela.

Jesu li se “čuvari obaveza” vratili u Evropu?

Vlade ponovo povećavaju potrošnju, ali tržišta možda više neće biti spremna oprostiti, upozoravaju analitičari.

„Na tržištima obveznica, koja su sada vođena većim oprezom“, navodi KBRA, „investitori brzo reaguju na pritiske i testiraju fiskalni kredibilitet vlada.“

“Posmatrači obveznica” je naziv za trgovce koji protestuju protiv vladinih politika prodajom obveznica.

S obzirom na to da će 40 do 45 posto javnog duga eurozone biti refinansirano u naredne tri godine, viši troškovi zaduživanja mogli bi se brzo pretvoriti u veće troškove kamata.

Rastući prinosi obveznica širom eurozone mogli bi dodatno opteretiti nacionalne budžete i povećati fiskalne pritiske.

Za prosječnu vladu eurozone s dugom od oko 90 posto BDP-a, KBRA procjenjuje da bi povećanje prinosa od 100 baznih poena povećalo godišnje rashode za kamate do 0,46 posto BDP-a tokom tri godine – dodajući otprilike 20 milijardi eura njemačkom budžetu ili 10 milijardi eura italijanskom.

„Fokus bi se trebao preusmjeriti s većih investicija na bolje investicije: strožu kontrolu potrošnje, disciplinirane investicijske planove i kapitalna ulaganja koja povećavaju neto vrijednost“, rekao je Ken Egan.

Fiskalna politika ponovo u fokusu

Fiskalni izgledi eurozone ulaze u novu fazu, koju obilježavaju različite nacionalne strategije, visoki nivoi duga i osjetljivija tržišta obveznica.

Dok blok u cjelini i dalje ima koristi od razvijenih tržišta kapitala i fleksibilnog upravljanja budžetom, naredne godine će testirati kredibilitet i prilagodljivost fiskalnih politika država članica.

Kako se bliži 2026. godina, fiskalna politika više nije tihi akter u pozadini – ona se ponovo nalazi u središtu ekonomske priče eurozone.

Please enable JavaScript

