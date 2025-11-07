Koju će ulogu imati vještačka inteligencija u oblikovanju budućnosti zdravstvene industrije

U posljednjih nekoliko godina došlo je do značajnog porasta primjene vještačke inteligencije (AI) u zdravstvenom sektoru. Prema istraživanju koje je proveo Menlo Ventures, u svijetu čak 22% zdravstvenih ustanova koristi komercijalne AI sisteme, a ovaj porast djelimično je potaknut rastućim troškovima i nedostatkom kvalifikovanog medicinskog osoblja, javlja Forbes.

Iako se očekuje da bi AI mogao ublažiti ove probleme, i dalje postoje izazovi i skepticizam. Mnogi pacijenti još uvijek više vjeruju ljudskom kontaktu, jer smatraju da AI ne pruža dovoljno personalizovan pristup. Osim toga, pitanja privatnosti i sigurnosti podataka predstavljaju veliki izazov, medicinska dokumentacija izuzetno je vrijedna, strogo regulisana i osjetljiva na potencijalne zloupotrebe.

Uprkos tome, razvoj digitalnih zdravstvenih rješenja i AI tehnologija mogao bi pacijentima omogućiti veću kontrolu nad liječenjem. Prema navodima Forbesa, postoje tri ključna načina na koja AI može doprinijeti stvaranju zdravstvenog sistema.

Dostupnost 24/7 putem AI kontakt centara

Jedna od najperspektivnijih primjena AI tehnologije u zdravstvu je popunjavanje komunikacijskih praznina putem AI podrške dostupne 24 sata dnevno.

Bez obzira da li pacijent želi zakazati pregled, postaviti pitanje u kasnim satima, obnoviti recept ili potražiti pomoć u hitnom slučaju, AI alati mogu pružiti personalizovanu podršku čak i kada ljudsko osoblje nije dostupno.

Ova rješenja ne samo da pomažu pacijentima, nego i olakšavaju administrativne procese, pojednostavljuju radne tokove i omogućavaju osoblju da donosi odluke zasnovane na podacima, čak i izvan radnog vremena. Za razliku od tradicionalnih telefonskih sistema (IVR), AI alati mogu automatizovati rutinske zadatke i olakšati upravljanje procesima. Zahvaljujući višejezičnim mogućnostima, zdravstvene usluge postaju dostupnije raznolikim grupama pacijenata.

Pojednostavljenje iskustva pacijenta

AI može značajno unaprijediti iskustvo pacijenata automatizacijom administrativnih procesa, od prijave i obrade dokumentacije, do praćenja napretka u liječenju. Na ovaj način AI pomaže zdravstvenim ustanovama da riješe ključne izazove poput izgaranja između doktora i neefikasnih operativnih procesa.

Cloud tehnologija omogućava bržu analizu velikih količina podataka, dok AI kontakt centri povećavaju brzinu odgovora pružanjem trenutnih i tačnih informacija. Ovakva integracija poboljšava prikupljanje podataka i omogućava izvlačenje korisnih uvida koji mogu unaprijediti kvalitetu brige o pacijentima.

Revolucionisanje procesa plaćanja

AI alati imaju sve važniju ulogu u pojednostavljenju procesa naplate i plaćanja. Pacijenti sada mogu lako izmiriti račune putem digitalnih kanala – portala, SMS poruka ili e-maila. Transparentne i jednostavne informacije o plaćanju povećavaju povjerenje i lojalnost, jer pacijenti imaju stalni pristup finansijskim alatima.

Za osoblje, ovi alati znače manje administrativnog posla i bržu naplatu, što omogućava više vremena za aktivnosti koje direktno poboljšavaju kvalitetu njege.

Implementacija AI tehnologije u zdravstvu

Kako ulaganja u vještačku inteligenciju rastu, ova tehnologija obećava da će zdravstveni sistem učiniti sigurnijim, efikasnijim i više orijentisanim na pacijenta. Ipak, početak primjene AI u zdravstvu donosi niz izazova koji mogu otežati uspješnu i sigurnu implementaciju.

Najveći izazovi odnose se na privatnost i prikupljanje podataka. Prvi i najvažniji korak je uspostavljanje snažnih mjera zaštite i sigurnosti podataka kako bi se spriječile zloupotrebe medicinske dokumentacije.

Potrebno je pažljivo planiranje da bi se AI nesmetano integrisao s postojećim elektronskim medicinskim sistemima (EMR). Pri tome zdravstvene ustanove moraju osigurati visok nivo kibernetičke sigurnosti i pridržavati se svih zakonskih propisa.

Transparentnost u upotrebi AI-a je ključna. To uključuje obuku osoblja i edukaciju pacijenata o novim alatima. Uticaj AI-a na radne procese treba redovno pratiti kako bi se povećala efikasnost, bez narušavanja kvaliteta zdravstvene usluge.

Na kraju, zdravstvene organizacije moraju uvijek stavljati pacijenta u središte pažnje, balansirajući između automatizacije i ljudske povezanosti kroz rješenja prilagođena njihovim specifičnim potrebama i načinima rada.

Kada se vještačka inteligencija kombinuje s ljudskim iskustvom, nastaje povezaniji i efikasniji zdravstveni sistem, onaj u kojem tehnologija unapređuje komunikaciju i angažman, a pacijent ostaje u samom centru brige.

AI će nastaviti da se razvija, a zdravstveni sektor mora ostati fleksibilan i otvoren promjenama kako bi prevazišao izazove i unaprijedio kvalitet zdravstvene zaštite i komunikacije s pacijentima.

Sidd Shah, Forbes