Mask postaje bilioner: Akcionari Tesle mu odobrili paket od 878 milijardi dolara

Izvršni direktor Tesle, Elon Musk, ostvario je veliku pobjedu u četvrtak kada su dioničari odobrili paket plata vrijedan do 878 milijardi dolara tokom sljedeće decenije, podržavajući njegovu viziju da proizvođača električnih vozila pretvori u giganta u oblasti vještačke inteligencije i robotike.

Dionice Tesle porasle su za više od tri posto u trgovanju nakon zatvaranja berze. Prijedlog je usvojen uz podršku preko 75 posto glasova, izvijestio je Reuters.

Dioničari su također ponovo izabrali tri direktora u Teslin upravni odbor i glasali za zamjenski plan kompenzacije za Muska, nakon što je prethodni paket blokiran pravnim sporom.

Analitičari kažu da je glasanje pozitivan signal za dionice Tesle, čija vrijednost ovisi o Muskovoj viziji razvoja potpuno autonomnih vozila, širenja mreže robotskih taksija širom Sjedinjenih Država i prodaje humanoidnih robota – iako je njegov krajnje desničarski politički stav ove godine narušio imidž brenda Tesla.

Muskova pobjeda bila je očekivana, jer mu je dozvoljeno da ostvari sva prava glasa iz svog otprilike 15 posto udjela nakon što je kompanija preselila svoje sjedište iz Delawarea u Teksas, gdje je pravni spor blokirao raniji plan za povećanje plata.

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Odobrenje je uslijedilo uprkos protivljenju nekih velikih investitora, uključujući norveški suvereni fond za bogatstvo.

Upravni odbor Tesle je ranije najavio da bi Musk mogao napustiti kompaniju ako paket plata ne bude odobren.

Prema analitičarima, glasanje će smiriti zabrinutost investitora da je Musk nedavno izgubio fokus zbog političkog angažmana i upravljanja svojim drugim kompanijama, uključujući proizvođača raketa SpaceX i startup za vještačku inteligenciju xAI.

Upravni odbor, kao i mnogi investitori koji su podržali prijedlog, tvrde da paket od gotovo trilion dolara dugoročno koristi dioničarima, jer Musk mora ispuniti niz ciljeva da bi se kvalifikovao za isplatu.

Muskovi ciljevi u narednoj deceniji uključuju isporuku 20 miliona vozila, puštanje u rad milion robotskih taksija, prodaju milion robota i ostvarivanje profita do 400 milijardi dolara. Međutim, da bi se novac mogao primiti, vrijednost Teslinih dionica mora paralelno porasti – prvo na 2 biliona dolara (sa sadašnjih 1,5 biliona), a zatim sve do 8,5 biliona dolara.

Prema novom planu, Musk bi mogao zaraditi do 878 milijardi dolara u dionicama Tesle tokom deset godina. Ukupno bi mogao dobiti čak 1 bilion dolara u dionicama, ali bi dio tog iznosa morao vratiti kompaniji.

Prema Forbesu, Elon Musk je u oktobru nakratko postao prva osoba u historiji čije je bogatstvo premašilo 500 milijardi dolara (po drugi put). Međutim, mjesec je završio s nešto manjim iznosom. Forbes je procijenio da je njegovo bogatstvo 1. novembra iznosilo 497 milijardi dolara, što je šest milijardi više nego 1. oktobra.

Please enable JavaScript

