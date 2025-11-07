Pokrovsk pred padom: Ukrajinska komanda odbija povlačenje uprkos ruskom okruženju

Ukrajinske snage nastavljaju očajničku odbranu Pokrovska i Mirnograda, iako ruske trupe sve dublje prodiru u grad. Dok komandanti upozoravaju na opasnost potpunog okruženja, politički vrh u Kijevu i dalje insistira na odbrani “do posljednjeg čovjeka”.

Ukrajinske snage i dalje tvrdoglavo brane područje oko Pokrovska i Mirnograda, iako ruske trupe neprekidno napadaju i s juga i sa istoka. Situacija na terenu se pogoršava, a prijetnja potpunog okruženja svakim danom raste.

Više od dvije sedmice nakon što su ruski vojnici ušli u urbano jezgro rudarskog grada u Donjeckoj oblasti, Pokrovsk je postao haotična “siva zona”, gdje su linije kontrole gotovo izbrisane.

“Situacija se u Pokrovsku nije mnogo promijenila,” rekao je ukrajinski operater drona koji djeluje u tom području, tražeći anonimnost. “Sve je zbrkano, naši i njihovi su izmiješani po zgradama i ulicama.”

Kako ruske snage ulaze dublje u grad, a ukrajinske linije na južnim prilazima pucaju, mogućnost preokreta situacije velikim protuudarima čini se sve manjom.

REUTERS/Thomas Peter

“Siva zona” i borba za svaku ulicu

Prema mapi Deep State, većina urbanog dijela Pokrovska i dalje se vodi kao “kontestirano područje”. Uprkos širenju teritorije pod ruskom kontrolom, ukrajinski vojnici su i dalje prisutni unutar grada, nerijetko dijeleći iste zgrade s neprijateljem.

“Ne može se govoriti o klasičnom opkoljavanju Pokrovska,” objašnjava Roman Pohorilji, suosnivač Deep Statea. “Grad se doslovno ‘upija’, neprijatelj se uvlači i zauzima položaje iznutra.”

Zbog gubitka jasne linije fronta, ukrajinski timovi s dronovima sve češće se nalaze u direktnim borbama. To im otežava glavni zadatak, nadzor i stvaranje “zone uništenja” kojom se usporava rusko napredovanje.

Dodatni pritisak stvara val ruskih dron-napada na logistiku u zaleđu. Desetine elitnih timova iz ruske škole “Rubikon” sada su raspoređene na tom sektoru.

“Prije mjesec dana, na raskrsnici kod naših položaja bila je samo jedna uništena naša kola. Sad ih ima desetak,” izjavio je Artem Fisun iz jedinice Peaky Blinders. “U manje od mjesec dana, izgubili smo ogroman broj vozila i opreme.”

Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Kako se približava zima i usporavanje borbi, bitka za Pokrovsk poprima političku dimenziju. I Moskva i Kijev žele završiti godinu simboličnom pobjedom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin već je 29. oktobra tvrdio da su Pokrovsk i Kupjansk “opkoljeni”, što pokazuje koliki značaj Kremlj pridaje ovom frontu.

S druge strane, Volodimir Zelenski posjetio je komandante u zoni Pokrovska, učvrstivši “fortifikacijski duh” poznat iz bitaka za Bahmut i Avdijivku. Međutim, mnogi u Ukrajini otvoreno kritikuju odluku da se grad brani “po svaku cijenu”.

“Ako uskoro ne stigne naređenje za povlačenje iz Pokrovska i Mirnograda, mogli bismo izgubiti stotine visoko motivisanih padobranaca i marinaca,” upozorio je novinar i volonter Vitalij Dejneha, suosnivač fondacije Come Back Alive. “Ako to izgubimo, neće imati ko da zakrpi rupe na frontu.”

Linije snabdijevanja pod smrtnim rizikom

Između Pokrovska i Mirnograda ostalo je manje od pet kilometara terena ispunjenog dronovima i minama. Snabdijevanje je gotovo nemoguće, a čak ni bespilotna vozila za transport opreme ne uspijevaju preći taj koridor.

Jedan ukrajinski komandant bataljona rekao je da su njegove trupe tokom rotacija više puta ušle u direktne borbe s ruskim trupama.

Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Pored pritiska s terena, komandna kultura “ni koraka nazad”, koju provodi komandant Oleksandr Sirski, dodatno otežava donošenje odluke o povlačenju.

“Izvještaji Glavnog štaba postaju sve lažniji,” tvrdi Dejneha. “Pokrovsk smo faktički izgubili. Vrijeme je da spasimo ljude koji još čekaju naređenje za povlačenje.”

Dok ruske trupe pokušavaju zatvoriti obruč, ukrajinske snage pokušavaju održati moral simboličnim akcijama.

Dana 31. oktobra, specijalci vojne obavještajne službe (HUR) pod komandom generala Kirila Budanova sletjeli su helikopterom Black Hawk u blizini Pokrovska. Detalji operacije nisu objavljeni, ali se radi o dvjema četama, premalo za oslobađanje grada.

Samo nekoliko dana kasnije, 6. novembra, jurišni puk Skelia objavio je video u kojem vojnici podižu ukrajinsku zastavu iznad zgrade gradske vijećnice Pokrovska. Akcija je imala snažan simbolički efekat, iako nije promijenila realnu situaciju na terenu.

Pokrovsk, grad na rubu iscrpljenja, postao je simbol tvrdoglavog otpora i vojnog rizika.Dok se ukrajinska komanda bori između političkih ciljeva i humanih odluka, vojnici na terenu plaćaju cijenu svake odgode.

“Za sada se borimo,” rekao je jedan ukrajinski vojnik kratko. “Ali pitanje je koliko dugo još možemo izdržati?”