Donesi postao dio Glova: Španski startup za dostavu hrane preuzima brendove regiona

Španski startup za brzu dostavu Glovo dogovorio je kupovinu balkanskih jedinica njemačkog giganta Delivery Hero za 170 miliona eura (208 miliona dolara), objavila je kompanija u srijedu. Ovim potezom Glovo dodatno ubrzava svoje širenje nakon što je nedavno osigurao svježi kapital.

Transakcija obuhvata preuzimanje brendova Foodpanda u Rumuniji i Bugarskoj, Donesi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, te Pauza u Hrvatskoj. Kompanija sa sjedištem u Barseloni navodi da su svi ugovori podložni regulatornim odobrenjima.

Ranije ovog mjeseca, Glovo je već najavio i preuzimanje Ehrane u Sloveniji, čiji iznos nije objavljen.

Delivery Hero je u aprilu povećao svoj udio u Glovu na 37%, nakon što je uložio 229 miliona eura od ukupno 450 miliona eura prikupljenih u tada najvećoj rundi finansiranja ikada zabilježenoj kod jedne španske startup kompanije.

Krajem 2020. godine, Glovo je prodao svoje operacije u Latinskoj Americi upravo Delivery Herou za iznos do 230 miliona eura.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Oduvijek je ključno u našoj dugoročnoj strategiji fokusirati se na tržišta na kojima vidimo jasne prilike za liderstvo i gdje možemo izgraditi održiv biznis,“ izjavio je Oscar Pierre, suosnivač i izvršni direktor Glova, komentarišući akviziciju na Balkanu.

Danas Glovo isporučuje sve, od hrane do kućnih potrepština, za oko 10 miliona korisnika u 20 zemalja. Potražnja za njihovim uslugama naglo je porasla tokom pandemije COVID-19, kada su zatvoreni potrošači posezali za brzim dostavama, javlja Reuters.

Ovaj dogovor dolazi u trenutku kada se Glovo suočava sa sve strožijim propisima na domaćem tržištu, koji bi mogli uticati na njegov poslovni model. Španska vlada je početkom maja donijela zakon kojim kompanije za dostavu hrane imaju tri mjeseca da svoje dostavljače registruju kao zaposlene radnike, što je jedan od prvih takvih propisa u Evropi koji regulišu prava radnika u tzv. „gig ekonomiji“.

