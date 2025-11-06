Zohran Mamdani drugačiji je gradonačelnik New Yorka: Kolika mu je imovina?

Zohran Mamdani je novi gradonačelnik New Yorka. Prvi musliman i najmlađi gradonačelnik New Yorka u posljednjih 100 godina. Ima 34 godine, sin je profesora sa Univerziteta Columbia i filmskog režisera odlučnog da preraspodijeli bogatstvo New Yorka.

Uprkos najboljim naporima predsjednika Donalda Trumpa , stare garde Demokratske stranke i više od dvadeset milijardera iz cijele zemlje, Zohran Mamdani , 34-godišnji zastupnik u državnoj skupštini i demokratski socijalista, bit će sljedeći gradonačelnik New Yorka, najvećeg američkog grada. Njegova ubjedljiva pobjeda nad bivšim guvernerom države New York Andrewom Cuomom i republikanskim kandidatom Curtisom Slivom – kada je Associated Press u utorak navečer u 21:34 proglasio pobjednika, Mamdani je imao nešto više od 50 posto glasova u odnosu na Cuomovih 41,3 posto, sa 75 prebrojanih glasova – dolazi nakon žestoke kampanje koja je koristila videozapise generirane umjetnom inteligencijom, poplavu novca od političkih akcijskih odbora i žustre debate o pristupačnosti.

Sada će čovjek koji je zamišljao Ameriku bez milijardera i obećao povećanje poreza za bogate, besplatne gradske autobuse i zamrzavanje rasta stanarina u nekim stanovima upravljati kapitalističkim duhom Wall Streeta.

Kada preuzme dužnost 1. januara 2026. godine, Mamdanijeva plata će se skoro udvostručiti – sa otprilike 142.000 dolara, koliko je zarađivao kao državni predstavnik, na otprilike 260.000 dolara kao gradonačelnik. Također će uštedjeti na kiriji preseljenjem u Gracie Mansion, službenu rezidenciju gradonačelnika. Sve će to pomoći u povećanju njegove neto vrijednosti, koja trenutno uglavnom uključuje zemljište u njegovoj rodnoj Ugandi. Forbes je detaljno proučio njegovu karijeru i finansije još u junu, prije nego što je osvojio demokratsku nominaciju.

REUTERS/Kylie Cooper

Utjecajni roditelji

(Nastavak teksta objavio je američki Forbes u junu, dok je Mamdani još bio kandidat za gradonačelnika)

Na panelu u Harlemu u februaru, zastupnik države New York Zohran Mamdani raspravljao je o zakonu kojim bi se Univerzitetu Columbia ukinule razne poreske olakšice i preusmjerili prihodi za finansiranje gradskog univerzitetskog sistema. Mamdani poznaje Columbiju – njegov otac, koji je diplomirao na Harvardu, tamo je cijenjeni profesor, a odrastao je u univerzitetskom smještaju. “Columbia je bila naš prvi stanodavac”, rekao je okupljenima, prema studentskim novinama.

Danas, Mamdani, demokratski socijalista, ponosno odbacuje elitne krugove u kojima je odrastao – njegova majka, također obrazovana na Harvardu, je nagrađivana filmska redateljica. Mamdani živi u stanu s reguliranom kirijom, ne posjeduje automobil i u svojim finansijskim izvještajima navodi samo jednu veliku imovinu: nekoliko hektara zemlje u rodnoj Ugandi, koju je stekao prije najmanje deset godina. Njegova kampanja, koja vješto koristi društvene mreže, dovela ga je u izjednačenje u anketama s drugim vodećim kandidatom, bivšim guvernerom Cuomom, koji se predstavlja kao iskusan stručnjak u turbulentnim vremenima.

Mamdani i Cuomo imaju više zajedničkog nego što bi se moglo pomisliti, s obzirom na njihove različite političke pristupe. Oboje su odrasli u privilegovanim porodicama – Cuomo je sin advokata i bivšeg guvernera New Yorka, te bivši muž Kennedyjeve porodice. Oboje podstanari – iako Cuomo plaća skoro četiri puta više za svoj dvosobni stan u Midtownu – i nijedno ne posjeduje nijednu nekretninu u gradu. Oboje se predstavljaju kao istinski glasovi radničke klase, iako njihovo porijeklo to nije. Mamdani se zalaže za zamrzavanje stanarina i besplatan prijevoz autobusom, dok Cuomo naglašava javnu sigurnost. Glavna razlika je u bogatstvu: Forbes procjenjuje Mamdanijevu neto vrijednost na oko 200.000 dolara , pedeset puta manje od Cuomovih 10 miliona dolara .

Zohranov otac Mahmood Mamdani, njegova supruga Rama Duwaji, Zohran Mamdani i njegova majka Mira Nair tokom izborne noći; Foto: Angela Weiss / AFP

Jedina nekretnina u Ugandi

Mamdani je rođen u Kampali, glavnom gradu Ugande, 1991. godine, iste godine kada je njegova indijsko-američka majka, Mira Nair, objavila svoj drugi film “Mississippi Masala”, u kojem je glumio Denzel Washington . Tri godine ranije, njen debitantski film “Salaam Bombay!” bio je nominovan za Oskara za najbolji strani film. (Poznata je i po filmu “Monsoon Wedding”, koji je osvojio Zlatnog lava u Veneciji 2001. godine.) Porodica se preselila u New York kada je Zohran imao sedam godina, nakon što je njegov otac, Mahmood Mamdani, dobio posao na Univerzitetu Columbia.

Mamdani Jr. je pohađao Bank Street, elitnu privatnu školu na Manhattanu (godišnja školarina danas iznosi do 66.000 dolara), zatim Bronx High School of Science, jednu od najboljih javnih škola u gradu. Studirao je afričke studije na Bowdoin Collegeu u Maineu.

Nakon što je diplomirao 2014. godine, radio je na filmskim setovima svoje majke, okušao se u rep karijeri pod imenima Young Cardamom i Mr. Cardamom (singl “Nani” s glumicom Madhur Jaffrey ), te je radio na nekoliko političkih kampanja i u zajednicama. Postao je američki državljanin 2018. godine, a dvije godine kasnije pobijedio je na izborima za državni parlament, svrgnuvši zastupnika koji je odslužio pet mandata. Njegova plata iznosi 142.000 dolara godišnje – znatno više od 1.000 dolara rep honorara koje je prijavio 2024. godine.

Njegova trenutna neto vrijednost i dalje je vezana za istočnoafričku zemlju iz koje je imigrirao. Prema podnescima iz 2023. godine, on posjeduje četiri hektara zemlje u Jinji, na obali jezera Victoria, od 2012. godine, s procijenjenom vrijednošću između 150.000 i 250.000 dolara. U kasnijoj prijavi, naveo je 2016. godinu kao godinu sticanja, a zemljište kao “nerazvijeno i nekorišteno”. Nije poznato da li ga je kupio, naslijedio ili dobio na poklon.

REUTERS/Kylie Cooper

Gradonačelnik bez vlastitog automobila i stana

Grad New York ne zahtijeva prijave imovine u gotovini, tako da bi njegova stvarna imovina mogla biti nešto veća. Oženio se sirijskom umjetnicom ranije ove godine, tako da njena imovina još nije prikazana u prijavama.

Njegovi roditelji su vjerovatno znatno bogatiji. Otac, autor najmanje sedam knjiga, još uvijek predaje na Columbiji, vjerovatno zarađujući između 200.000 i 300.000 dolara godišnje. Par i dalje živi u stanovima u vlasništvu univerziteta na Upper West Sideu; njihov trosobni stan je 2017. godine bio oglašen za 6.000 dolara mjesečno. Mira Nair je posjedovala stan u Chelseaju koji je prodala 2019. godine za 1,45 miliona dolara.

Ako bude izabran, Mamdani, sa 34 godine, bit će najmlađi gradonačelnik od 1889. godine i zarađivat će 260.000 dolara godišnje. Ako se preseli u Gracie Mansion, uštedjet će na stanarini i održavati način života bez automobila – može ići podzemnom željeznicom na posao, linija Q je udaljena tri bloka.

Forbesov reporter Kyle Khan-Mullins uz dodatno izvještavanje Lily Ogrburn.