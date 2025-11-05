David Beckham proglašen vitezom

David Beckham, jedan od najpoznatijih fudbalera u historiji Velike Britanije, proglašen je vitezom.

Tu titulu mu je jučer u dvorcu Windsor, dodijelio kralj Charles, čime je odao priznanje njegovom višedecenijskom doprinosu sportu i humanitarnim djelatnostima, prenosi Reuters.

Pedesetogodišnji bivši kapiten reprezentacije Engleske primio je ovo visoko priznanje više od 20 godina nakon što je već bio odlikovan posebnim kraljevskim ordenom za doprinos fudbalu.

Beckham, dugogodišnji poštovalac britanske kraljevske porodice, na ceremoniji je nosio odijelo koje je dizajnirala njegova supruga Victoria Beckham, modna kreatorka i bivša članica pop grupe Spice Girls.

„Ne može biti bolje od ovoga“

Beckham i kralj Charles razmijenili su kratak, ali srdačan razgovor tokom ceremonije, a kralj je viđen kako se smije i razgovara s njim u prijateljskom tonu.

Po izlasku iz dvorca, Beckham je rekao da je zaplakao kada je prvi put saznao da će biti odlikovan viteškim ordenom.

„Ovo je ogroman trenutak za našu porodicu, nešto zaista posebno“, rekao je Beckham novinarima, uz osmijeh, dodajući da mu ne bi smetalo ako bi ga njegova djeca odsad zvala “sir dad”.

Foto: Andrew Matthews/Pool via Reuters

„Veoma sam ponosan što sam dobio ovako posebno priznanje. Odrastao sam u skromnim uslovima u istočnom dijelu Londona, uvijek sam želio da postanem profesionalni fudbaler i sada stojim ovdje, u dvorcu Windsor, pred najvažnijom monarhijom u svijetu. Ne može biti bolje od ovoga“, kazao je Bekam.

Od istočnog Londona do globalne slave

Rođen u istočnom Londonu, Beckham je debitovao u Premijer ligi Manchester United 1995. godine, dvije godine nakon što je pristupio klubu kao omladinac. Sa „crvenim đavolima“ je osvojio šest titula prvaka Engleske, dva FA kupa i Ligu šampiona, prije nego što je igrao za Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain.

Karijeru je završio 2013. godine, sa 115 nastupa za reprezentaciju Engleske.

Poznat po preciznim slobodnim udarcima i sposobnosti da uputi savršen centaršut, Beckham je postao i jedan od najkomercijalnijih sportista svoje generacije.

Sarađivao je s brojnim globalnim brendovima, uključujući Adidas, Armani, H&M i Pepsi, a od 2005. godine djeluje kao ambasador dobre volje UNICEF-a. Prema Sunday Times Rich List 2025, David i Viktorija Beckham imaju zajedničko bogatstvo procijenjeno na 500 miliona funti (oko 671 milion dolara).

„Veliki rojalista“ i prijatelj monarhije

Beckham je više puta isticao svoje divljenje prema kraljevskoj porodici, opisujući sebe kao „velikog rojalistu“.

Godine 2022, čekao je više od 12 sati u redu da bi odao poštovanje pokojnoj kraljici Elizabeti II, dok je kovčeg bio izložen u Vestminsterskoj dvorani, odbivši ponude da preskoči red.

„Odrastao sam u domu u kojem su svi voljeli monarhiju“, rekao je tada za ITV. „Da su moji baka i djed danas živi, siguran sam da bi i oni željeli da budu ovdje.“

Bekam je bio gost i na vjenčanju princa Williama i Kate Middleton 2011. godine, kao i na vjenčanju princa princa Harrya i Meghan Markle, 2018. godine.

Tokom godina je razvio i lični odnos sa kraljem Charlesom, s kojim dijeli interesovanje za baštovanstvo.

Prošle godine Beckham je imenovan za ambasadora Kraljeve fondacije (King’s Foundation), koja podržava obrazovne i ekološke inicijative.

Život poslije fudbala

Beckham se 1999. godine oženio Victoriom Adams, poznatom kao “Posh Spice”, iz legendarne ženske pop grupe Spice Girls. Par ima četvero djece.

Njihov odnos bio je tema dva dokumentarna filma na Netflixu, koji su prikazali pritiske slave, porodične tenzije i izazove kroz koje su prolazili tokom Bekamove karijere, uključujući medijske spekulacije i periodične razdvojenosti zbog međunarodnih transfera.

Beckham je u više navrata naglasio da mu je porodica „najveće dostignuće u životu“.