Google Street View stigao u BiH: Vaš virtuelni vodič kroz najljepše dijelove zemlje

Bosna i Hercegovina službeno je postala dio globalne Google Street View zajednice, alata koji omogućava razgledanje panoramskih fotografija (360°) stvarnih ulica, puteva i lokacija širom svijeta, odnosno “virtualnu šetnju”.

Ova inovacija doprinijet će razvoju bosanskohercegovačkog turzima, jer omogućava turistima da provjere lokaciju hotela ili restorana u koji dolaze, mogu vidjeti kako izgleda put do željene destinacije, te planirati obilazak raznih historijskih atrakcija. Pored toga, ona je prednost i za lokalne biznise, u kojoj kafići, restorani i turističke agencije, putem opcije Indoor Street View, mogu dodati interijer svog objekta i tako omogućiti posjetiocima da “uđu” u prostor prije dolaska, čime mogu povećati vidljivost i broj posjeta.

Foto: Pixabay

“Sretni smo što pokrećemo Street View u Bosni i Hercegovini, čime omogućavamo našim korisnicima da virtuelno istraže najljepše dijelove ove zemlje. Ovo je veliki korak u katografiji BiH. Postoje beskrajne mogućnosti koje ova usluga donosi bh. kompanijama i pojedincima” izjavio je Armin Hamidović, direktor operacija za Google Maps, tokom jučerašnje prezentacije u Sarajevu.

Dodao je da putem Street Viewa postoji mogućnost ugradnje slike i mape, što će pomoći kupcima da lakše pronađu lokaciju, kao i turistima prilikom planiranja putovanja. Sve to, ima za cilj omogućiti malim i srednjim biznisima da budu što efikasniji, da povećaju svoju digitalnu prisutnost na mapama i postignu kvalitetne rezultate.

“Sada cijeli svijet može pogledati kako izgleda BiH na mapama, podijeliti te podatke sa prijateljima i pripremiti se za putovanje. Cijeli proces smo započeli 2024. godine i svake godine ćemo ažurirati mape, jer ovo je sezonski posao. Bazna mapa BiH je sada mnogo bolja i ona će pomoći svim ostalim servisima da unaprijede svoje usluge. Pretpostavljam da smo mapirali sve gradove Bosne i Hercegovine, možda smo promašili neku cestu, ali to ćemo sve ispraviti” kazao je Hamidović.

Ovaj projekat je, kako je to istakao Hamidović, realiziran uz posebnu pažnju prema zaštiti i poštivanju svih relativnih regulativa. Street View štiti privatnost korisnika kroz naprednu tehnologiju koja zamagljuje lica i registarske tablice na slikama, a korisnici mogu zatražiti da slike njihove kuće, automobila ili njih samih budu zamagljene.

Foto: Pixabay

“Dolazak Google Street View usluge u Bosnu i Hercegovinu ima poseban značaj za nas, jer se nadovezuje na našu saradnju sa kompanijom Google na polju dijeljenja prostornih podataka iz registra prostornih jedinica i adresnog registra Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je još jedan korak ka otvorenim, pouzdanim i modernim prostornim podacima i uslugama, koji povezuju Bosnu i Hercegovinu s globalnim digitalnim servisima i donose stvarne koristi svakom građaninu”, kazao je Jasmin Ćatić, predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU).

Uz pomoć Google Street View automobila snimljeno je više od 30.000 kilometara od Sarajeva, Banje Luke, Mostara, Trebinja, Tuzle, Zenice, Bijeljine, Bihaća i drugih mjesta. Na taj su način kreirane bogate panoramske slike koje omogućavaju virtuelni obilazak najvažnijih dijelova Bosne i Hercegovine.

Ove slike prikazuju najpoznatije znamenitosti zemlje, od sarajevske Vijećnice i Baščaršije, preko UNESCO- ovih spomenika u Mostaru, Višegradu i Stocu do tvrđave Kastel u Banjaluci te prelijepih prizora rijeke Vrbas.



Amela Hasanbašić, Forbes BiH