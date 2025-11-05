Dioničari Tesle suočavaju se s najvećom opkladom u historiji kompanije

Dioničari Tesle će u četvrtak glasati o izboru koji je upravni odbor donio: isplatiti Elonu Musku do 878 milijardi dolara u dionicama kompanije ili riskirati njegov odlazak. Odluka se odnosi na veliki bonus za Muska, koji ima za cilj da ga ohrabri da vodi Teslu u godinama koje dolaze. Njegov odlazak, s druge strane, mogao bi sniziti vrijednost dionica, izvještava Reuters .

Predloženi paket isplata postavlja niz ambicioznih ciljeva koje Tesla mora postići u narednih 10 godina kako bi najbogatija osoba na Zemlji primila punu isplatu. To uključuje proširenje Teslinog robotaksija i povećanje tržišne vrijednosti kompanije na najmanje 8,5 biliona dolara sa današnjih 1,4 biliona dolara.

Dodatne dionice koje bi Musk dobio povećale bi njegov udio u proizvođaču električnih vozila na najmanje 25 posto. Musk je javno izrazio želju za tolikim dijelom kompanije. Iako je najveći dioničar kompanije, prodao je značajan dio kako bi finansirao akviziciju društvene mreže Twitter, koja se sada zove X.

S dodatnim dionicama i uspješnim povećanjem tržišne vrijednosti Tesle, Musk bi u roku od jedne decenije primio astronomsku nagradu kakvu korporativna Amerika nikada nije imala, izvještava Reuters. Osim toga, i dalje bi primao rekordne isplate od desetina milijardi dolara.

Neki se klade na Muska

Upravni odbor i mnogi investitori tvrde da samo Musk može ispuniti svoja obećanja i transformirati Teslu u giganta umjetne inteligencije koji će isporučiti milione samovozećih robotskih taksija i humanoidnih robota. Mnogi nisu svjesni vrtoglavih iznosa koje bi Musk primio.

„Ako vrijednost dionica poraste šest puta, a to je ovdje uslov, onda ću zaraditi mnogo novca“, rekla je za Reuters Nancy Tengler, glavna izvršna direktorica i glavna investicijska direktorica kompanije Laffer Tengler Investments, investitora u Teslu. „Ne zanima me koliko novca zarađuje, ako pravi razliku i ima viziju“, rekla je.

Drugi upozoravaju na rizike

Drugi dioničari i stručnjaci upozoravaju da prijedlog predstavlja ogromne rizike za investitore. Stručnjaci kažu da paket krši principe upravljanja ne samo zbog svoje veličine, već i zato što se uprava tako eksplicitno kladi na jednog rukovodioca s brojnim sukobima interesa koji će dodatno učvrstiti svoju moć unutar kompanije. Dodaju da odgovorno upravljanje zahtijeva da uprava ostane otvorena za pronalaženje najboljeg izvršnog direktora koji je dostupan u bilo kojem trenutku.

Neki veliki dioničari, uključujući najveći američki javni penzioni fond, Kalifornijski penzioni sistem za javne službenike (CalPERS) i norveški državni investicioni fond Norges Bank Investment Management (NBIM), već su javno izrazili protivljenje Muskovom bonusu.

Predstavnici NBIM-a smatraju da bi isplata mogla smanjiti vrijednost za dioničare i da prijedlog ne smanjuje takozvani “rizik ključnih osoba”, budući da Tesla svoju budućnost isključivo polaže na Muska.

Musk je već prijetio tokom pregovora s članovima odbora Tesle da bi, ako mu sporazum ne donese veliku nagradu, mogao dati prioritet svojim mnogim drugim poduhvatima u drugim kompanijama, uključujući raketnu kompaniju SpaceX, kompaniju za vještačku inteligenciju xAI i kompaniju za moždane implantate Neuralink, izvještava Reuters.