Evropska automobilska industrija se stabilizuje, ali konkurencija iz Kine je sve jača

Evropska automobilska industrija može izgledati kao poznati labud. Čini se da plovi glatko, ali ispod površine naporno radi kako bi preživjela i odbranila se od prijetnje iz Kine.

Evropski proizvođači automobila su stabilni. Prodaja se stabilizirala i očekuje se da će ove godine ostati na istom nivou. Vodeći proizvođači su prebrodili oluju izazvanu promjenama američkih tarifa i nizom upozorenja o profitabilnosti. I to uz brojne najave da bi se stope profita mogle vratiti na stari nivo do 2026. godine.

Međutim, prijetnja iz Kine nije nestala. Neki tvrde da je dodatno podsticana propisima Evropske unije. Ova pravila nalažu smanjenje emisija ugljičnog dioksida do te mjere da će od 2035. godine u prodaji biti dostupna samo nova električna vozila. Kineski proizvođači automobila, sa cjenovnom prednošću od 30 posto, spremni su i sposobni da popune prazninu na tržištu električnih vozila. Trenutno, evropska industrija i zemlje proizvođači pokušavaju uvjeriti EU da odustane od plana i otvori tržište za bilo koju tehnologiju. Bez takve promjene, industrija tvrdi da je u egzistencijalnoj opasnosti. Zelene organizacije se protive tim promjenama.

Uvođenje carina na električna vozila prošle godine u EU možda je izazvalo kratkotrajni udarac. Ipak, Kina je spremna da nastavi svoj napad proizvodima koji se sve više proizvode u Evropi. Vjerovatno je da će Evropa biti prisiljena da zatvori mnoge fabrike koje postanu suvišne. To bi potkopalo profit i oslabilo najprestižniju industriju, koja zapošljava milione ljudi i isplaćuje visoke plate.

Zatvaranje fabrika i privremeni prekidi proizvodnje

Niz zatvaranja fabrika i privremenih obustava proizvodnje pokazuje ozbiljnost problema, a prednjače Volkswagen i Stellantis i njihovi brojni brendovi. Stellantis je uveo privremena zatvaranja u šest fabrika širom Evrope. Volkswagen je poduzeo slične mjere, a posebno je pogođena proizvodnja električnih vozila. VW modeli predvode liste prodaje širom Evrope, dok je Stellantis na drugom mjestu. Zajedno čine oko polovinu tržišta novih limuzina i SUV vozila.

GlobalData, u svom mjesečnom izvještaju o izgledima za Zapadnu Evropu, prikazuje optimističnu sliku, navodeći da je novi trgovinski sporazum između SAD-a i EU ublažio neizvjesnost u vezi s trgovinskom politikom.

“Kombinacija rastućih realnih plata i povećane državne potrošnje, posebno u Njemačkoj, poboljšala je izglede za regiju od sredine godine”, navodi GlobalData.

GlobalData očekuje da će prodaja limuzina i SUV vozila ove godine ostati uglavnom stabilna, na nešto više od 11,5 miliona jedinica. Ovo zvuči dobro dok se ne sjetimo da je prije pandemije covid-19 prodaja bila veća za oko četiri miliona primjeraka godišnje.

Evropski proizvođači su konačno savladali proizvodnju električnih vozila i sada imaju konkurentne proizvode, prema podacima Berenberg banke.

Evropa unapređuje električna vozila

„Na sajmu automobila u Minhenu u septembru konačno su predstavljeni evropski proizvodi koji sada po specifikacijama odgovaraju ili su jednaki kineskim konkurentima – i to po znatno poboljšanim cijenama. BMW iX3 ‘Neue Klasse’ je potencijalno na putu da do 2026. godine dostigne paritet marži između vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem i električnih vozila na baterije“, navodi se u izvještaju banke.

Matt Schmidt, osnivač Schmidt Automotive Researcha, slaže se. On navodi da su Evropljani uradili svoj domaći zadatak i sada imaju električna vozila koja su na nivou Kineza.

„Prije su Evropljani morali smanjiti troškove kako bi električna vozila doveli blizu pozitivnih profitnih marži. Sada, kako cijene baterija padaju i prelaze na korištenje (jeftinijih) LFP baterija, imaju najbolje od oba svijeta. Profitabilnost i mogućnost ulaganja dijela tog viška u bolji interijer“, rekao je Schmidt.

Međutim, dokazi pokazuju da prijetnja iz Kine ne samo da nije nestala, već i raste. Kao što Schmitt priznaje, izvan bogate Zapadne Evrope, kineski proizvodi predstavljaju uvjerljiv cjenovni izbor na nižem dijelu tržišta u ostatku kontinenta.

Britansko tržište se navodno smatra najranjivijim. U najnovijem izdanju časopisa Dunne Insights, autora Michaela Dunnea, stručnjaci navode da je, predvođen brendovima MG, BYD i Chery Jaguar, udio kineskih automobila u Velikoj Britaniji dostigao 13% u septembru i da bi mogao porasti na 30% za dvije godine.

Dan je rekao da se kineski proizvođači automobila suočavaju s ogromnim prekapacitiranjem na domaćem tržištu, što uništava njihov profit.

Kako Kina uništava zapadne proizvođače automobila

„Ovaj ekstremni preveliki kapacitet izazvao je brutalne ratove cijena na domaćem tržištu, uzrokujući nestanak profita. To prisiljava kineske proizvođače automobila da se suoče s ultimatumom: izvoz ili propast“, rekao je Dan u najnovijem izdanju svog biltena pod naslovom „Kako Kina uništava zapadne proizvođače automobila“.

Znakovi nadolazeće krize za Evropu sve su gomilaniji. Konsultantska firma AlixPartners je u izvještaju navela da bi, zbog slabije potražnje i kineske konkurencije, čak osam fabrika u Evropi moglo postati suvišno do 2030. godine.

AlixPartners je izjavio da evropske fabrike automobila rade u prosjeku sa 55 posto kapaciteta. Između jednog i dva miliona prodanih vozila bit će izgubljeno u korist Kine, koja će ove godine dostići tržišni udio od oko pet posto, a do 2030. godine mogla bi dostići 10 posto, predvođena BYD-om i SAIC-ovim brendom MG.

Investicioni istraživač Jeffries rekao je da bi kineski brendovi mogli činiti do šest posto evropske proizvodnje do 2028. godine, ili oko 860.000 vozila, uključujući fabrike BYD-a u Mađarskoj, Turskoj i moguće Španiji.

Prema podacima investicione banke UBS, u septembru je zabilježena snažna prodaja plug-in hibridnih modela MG HS, BYD Seal U i Jaecoo 7, što je podiglo kineski tržišni udio na rekordnih 7,3 posto na pet najvećih evropskih tržišta.

Kina dominira u proizvodnji rijetkih metala

Problem za zapadne proizvođače nije samo kineska proizvodna kompetencija. Dan također ukazuje na kinesku dominaciju u rudarenju rijetkih metala. Bez tih proizvoda, fabrike u Evropi i SAD-u bi uskoro stale s radom.

„Pravi test sada je da li kompanije i vlade mogu sarađivati ​​na izgradnji novih i pouzdanih lanaca snabdijevanja i osigurati pristup materijalima koji pokreću moderni svijet. Ako svijet ne djeluje kolektivno, uskoro bi se mogao probuditi i otkriti da cijela industrija mobilnosti – i tehnologije koje iz nje proizlaze – funkcionišu po kineskim pravilima“, rekao je Dan.

Kina je možda previše uspješna

Ako Kina bude previše uspješna, EU bi mogla pokušati zaštititi svoju industrijsku bazu potpunim isključivanjem Kine. Problem za Evropu je što bi to također značilo da njeni proizvođači automobila, predvođeni BMW-om, Mercedesom, Volkswagenom i njegovim podbrendovima Audijem i Porscheom, gube svoje izuzetno profitabilno poslovanje u Kini, iako je ono sada samo sjena nekadašnje veličine.

“Problem zapadnih proizvođača automobila je stvaran. Kao grupa, oni prodaju osam miliona vozila manje u Kini nego prije pet godina”, rekao je Dunn.

Neil Winton, saradnik Forbesa

