Amerikanci izgubili više od milion radnih mjesta: Najveći val otkaza posljednjih decenija

Američke kompanije otpustile su više od milion radnika od početka godine, pokazao je novi izvještaj objavljen u četvrtak, čime se 2025. svrstava među najgore godine po gubicima radnih mjesta u posljednjih nekoliko decenija. Razlozi su, navodi se, uvođenje umjetne inteligencije, slabljenje potrošnje i zamrzavanje zapošljavanja u mnogim sektorima, javlja Forbes.

Prema izvještaju firme za karijerno savjetovanje Challenger, Gray & Christmas, privatni i javni poslodavci otpustili su 153.074 radnika u oktobru, što predstavlja povećanje od 183% u odnosu na septembar i skok od 175% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Ukupno je više od milion otkaza zabilježeno od početka 2025. godine, što je 65% više u odnosu na prvih deset mjeseci 2024, i 44% više nego tokom cijele prošle godine.

Vlada je i dalje sektor s najviše otkaza, više od 300.000 radnih mjesta izgubljeno je u javnom sektoru, a slijede tehnološka industrija, skladištenje, maloprodaja i uslužne djelatnosti.

Otkazi su premašili milion godišnje samo četiri puta u posljednje 32 godine: 2001. (nakon pucanja dot-com balona), 2008. i 2009. (tokom Velike recesije) i 2020. (kada je izbila pandemija COVID-19).

Andrew Challenger, direktor prihoda i stručnjak za tržište rada u kompaniji Challenger, Gray & Christmas, naveo je za Forbes, da su usvajanje umjetne inteligencije, federalni budžetski rezovi, pad potrošnje potrošača i kompanija, te rastući troškovi, glavni uzroci naglog povećanja broja otkaza u oktobru.

Prošli mjesec donio je najveći broj otkaza u oktobru od 2003. godine, kada su velike telekomunikacijske kompanije masovno otpuštale radnike zbog širenja mobilnih telefona. „Kao i 2003., disruptivna tehnologija mijenja pejzaž tržišta rada“, rekao je Challenger.

Dodao je da je iznenađujuće vidjeti toliko otkaza u oktobru, jer su masovna otpuštanja u četvrtom kvartalu postala rijetkost. Prema njegovim riječima, društvene mreže donijele su negativan publicitet kompanijama koje otpuštaju neposredno prije praznika, a takva praksa nazvana je „posebno okrutnom“.

Challenger očekuje daljnje popuštanje tržišta rada, jer će mnogi otpušteni teško pronaći nove poslove. Ne očekuje se ni snažna sezona prazničnog zapošljavanja. Prema podacima firme, kompanije su do sada najavile zapošljavanje oko 375.000 sezonskih radnika, što je najmanji broj otkako se ti podaci prate, od 2012. godine.

Širi kontekst

Zbog zatvaranja američke vlade, trenutno postoji malo dostupnih pokazatelja stanja na tržištu rada, dok su veliki poslodavci poput Amazona, Starbucksa, Targeta i UPS-a posljednjih sedmica najavili val otkaza.

Ipak, prema izvještaju kompanije ADP (koja se bavi obradom plata), zapošljavanje u privatnom sektoru u oktobru poraslo je brže od očekivanog, otvoreno je 42.000 novih radnih mjesta.

Iako je u prethodnim mjesecima zabilježen historijski pad zaposlenosti u privatnom sektoru, Federalne rezerve (FED) već neko vrijeme predviđaju slabljenje tržišta rada. Ipak, predsjednik FED-a Jerome Powell izjavio je prošle sedmice da se vidi samo „vrlo postepeno hlađenje“ tržišta.

