Šokantno otkriće: Lozinka za sigurnosni sistem Louvrea bila “Louvre” tokom pljačke u vrijednosti 102 miliona dolara

Prema riječima zaposlenika upoznatog sa sigurnosnim sistemom, lozinka za video-nadzor Louvrea bila je jednostavno „Louvre“ u trenutku kada je prošlog mjeseca izvedena spektakularna pljačka nakita vrijednog 102 miliona dolara.

Ova šokantna informacija pojavila se usred sve veće kritike na račun sigurnosnih mjera svjetski poznatog muzeja nakon jedne od najdrskijih krađa u novijoj francuskoj historiji.

Tokom svjedočenja pred francuskim Senatom, direktorica i predsjednica Louvrea Laurence des Cars priznala je da je jedina kamera postavljena izvan Galerije Apolon bila okrenuta prema zapadu i nije snimila prozor kroz koji su lopovi, koristeći električne alate, provalili i pobjegli.

Des Cars je navela da su svi alarmi i kamere bili ispravni, ali je istakla da postoji „slabost u perimetarskoj sigurnosti“ muzeja zbog nedovoljnih ulaganja.

Francuski istražitelji tvrde da je cijela operacija, od ulaska do bijega, trajala samo sedam minuta. Lopovi su, prema izvještajima, koristili kamion s mehaničkom dizalicom kako bi se izvukli iz Galerije Apolon.

„Sigurnosni sistem, onakav kakav je bio instaliran u Galeriji Apolon, funkcionisao je savršeno,“ rekla je des Cars pred poslanicima. „Pitanje je kako prilagoditi taj sistem novom tipu napada koji nismo mogli predvidjeti.“

Ipak, dodala je i da je „svjedočila užasnom sigurnosnom neuspjehu“ te naglasila da je poboljšanje sigurnosti Louvrea njen najviši prioritet od preuzimanja dužnosti 2021. godine.

Istraga o oktobarskoj pljački i dalje traje, a ukradeni nakit još uvijek nije pronađen, iako su četiri osobe optužene u vezi s ovim slučajem.

U intervjuu za Franceinfo, pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da se istraga „nastavlja u svim pravcima“ i da su nedavne pretresi rezultirali novim dokazima i zapljenom predmeta koji se trenutno analiziraju.

Beccuau je otkrila i da se osumnjičeni ne povezuju s organizovanim kriminalom. Prva dvojica uhapšenih su taksista (39) i dostavljač i sakupljač smeća (34) iz sjevernih predgrađa Pariza, čiji je DNK pronađen na mjestu zločina. Obojica su djelimično priznala učešće u pljački.

Sakupljač smeća, koji je trenutno nezaposlen, uhapšen je na aerodromu Charles de Gaulle dok je pokušavao pobjeći jednosmjernim letom za Alžir.

Druga dva osumnjičena su muškarac (37) i njegova partnerica (38), također iz sjevernog dijela Pariza.

Prema web stranici muzeja, Galerija Apolon, prostor u kojem se nalazio ukradeni nakit ostaje zatvorena od dana pljačke, javlja ABC News.

