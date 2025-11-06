Čovječanstvo je ušlo u novu industrijsku epohu: Era robota zvanično je stigla

Danas se nalazimo na početku nove epohe, uspona polifunkcionalnih inteligentnih industrijskih robota. To više nisu krute mašine ograničene na jedan zadatak, kakve su nekada dominirale proizvodnim pogonima. Ovi novi roboti su adaptivni, svestrani i prožeti umjetnom inteligencijom koja im omogućava učenje, zaključivanje i saradnju.

Kao što se da primijetiti u različitim industrijama, ova transformacija više nije teorijska, ona se već odvija kroz pilot-programe i fabrike širom svijeta, čime se naslućuje promjena koja će iz temelja preoblikovati osnovu industrijske konkurentnosti.

Nedavno istraživanje Everest Groupe, „Ugradnja inteligencije u polifunkcionalne proizvodne robote“, naglašava razmjere promjena koje su u toku. Industrijski pejzaž se pomjera od automatizacije zasnovane na mehaničkom ponavljanju ka automatizaciji zasnovanoj na dinamičkoj inteligenciji.

Za menadžere i investitore, implikacije su duboke. Samo oni koji budu kontrolisali slojeve orkestracije, definisali standarde interoperabilnosti i izgradili ekosisteme, upravo će oni odrediti tempo globalne industrijske konkurentnosti u naredne dvije decenije, javlja Forbes.

Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od krutih mašina do adaptivnih sistema

Tradicionalna automatizacija bila je zasnovana na specijalizaciji. Robot za zavarivanje zavarivao je, robotska ruka za pakovanje pakovala je, a mašina za inspekciju je pregledala. Takvi su sistemi bili učinkoviti u okruženjima s velikim obimom proizvodnje i malom raznolikošću, ali su pokazivali slabost kada bi se pojavila potreba za promjenom ili prilagođavanjem.

Ono što novu generaciju robota izdvaja jeste njihova polifunkcionalnost, tačnije sposobnost prebacivanja između zadataka, konteksta, pa čak i industrija, uz minimalno reprogramiranje. Prema procjeni Forbesa, ova promjena počiva na pet tehnoloških stubova:

1. Autonomni tokovi rada – roboti koji mogu sami koordinirati zadatke, preraspoređivati uloge i prilagođavati se poremećajima bez ljudske intervencije.

2. Prediktivno planiranje pokreta – anticipiranje i optimizacija kretanja, čime se značajno smanjuje zastoj i rizik od sudara.

3. Semantičko zaključivanje – razumijevanje objekata, okruženja i zadataka u kontekstu, umjesto slijepe izvršnosti.

4. Učenje na samom uređaju – lokalizovano mašinsko učenje omogućava robotima da stalno poboljšavaju procese, bez potrebe za centralizovanom obukom.

5. Interakcija čovjeka i robota – sigurna, intuitivna saradnja u kojoj ljudi i mašine besprijekorno dijele zadatke.

Ove sposobnosti pomjeraju robote izvan sfere „programabilnih aktuatora“ u sferu autonomnih industrijskih agenata. U sektorima poput automobilske i vazduhoplovne industrije, rani projekti

već pokazuju robote koji sastavljaju komponente, prilagođavaju se varijacijama u realnom vremenu i sarađuju s ljudskim operaterima na složenim zadacima.

Zašto baš sada dolazi do prekretnice?

Nekoliko konvergentnih faktora objašnjava zašto polifunkcionalni roboti doživljavaju ekspanziju sredinom 2020-ih:

· Složenost i personalizacija proizvoda,

· napredak AI hardvera,

· potreba za interoperabilnošću,

· ulaganja u ekosisteme, te

· evolucija regulatornog okvira

— svi zajedno čine ovaj trenutak ključnim. Nefleksibilne automatizacije više ne funkcionišu. Fabrike moraju biti jednako prilagodljive kao i tržišta koja opslužuju.

Strateške implikacije: Kontrola prelazi na orkestraciju i ekosisteme

Kako se inteligencija seli s mehaničkog dizajna na slojeve orkestracije, javljaju se tri velika pomaka:

1. Orkestracija postaje strateška tačka kontrole. Nekada se konkurencija vodila u hardveru – brži motori, jače hvataljke, jeftiniji okviri. Danas se prava bitka vodi u softveru koji upravlja zadacima među više robota i sistema. Ovaj „orkestracijski sloj“ odlučuje koji robot obavlja koji zadatak, kada i kako. Dobavljač koji posjeduje taj „mozak“ može preuzeti nesrazmjerno veliku vrijednost, dok će ostali biti svedeni na proizvođače „komponenti“.

2. Modularnost i „low-code“ platforme ubrzavaju primjenu. Fabrike više ne mogu priuštiti višemjesečne koderske projekte za svaku novu proizvodnu liniju. One traže „plug-and-play“ module inteligencije – unaprijed obučene semantičke modele, prilagodljive tokove rada i „low-code“ alate za jednostavno prilagođavanje. Ova modularnost ubrzava primjenu i demokratizuje automatizaciju. Pobjednici će biti oni koji nude ponovno upotrebljive „gradivne blokove“, a ne zatvorena, jedinstvena rješenja. To je, metaforički, „App Store trenutak“ industrijske robotike.

3. Ekosistemi nadmašuju pojedinačna rješenja. U novom okruženju, nijedan robot ne djeluje izolovano. Prava vrijednost nastaje kada roboti komuniciraju s digitalnim blizancima, integrišu se s poslovnim sistemima i funkcionišu među mašinama različitih proizvođača. To zahtijeva ekosisteme. Kompanije koje razviju otvorene platforme i međuproizvođačke saveze uspješno će napredovati, dok će dobavljači „usamljenih rješenja“ biti potisnuti ili apsorbovani.

Lekcije iz prethodnih industrijskih preokreta

Menadžeri bi se trebali prisjetiti kako su se slične dinamike odvijale u ranijim tehnološkim revolucijama:

· U telekomunikacijama, kontrola je prešla s proizvođača uređaja na platformske ekosisteme

· U oblačnom računarstvu, infrastruktura je postala roba, dok su orkestracija i usluge preuzele stvarnu vrijednost

· U automobilskoj industriji, softverski definisana vozila već potiskuju tradicionalnu mehaničku diferencijaciju

Industrijska proizvodnja sada prolazi kroz vlastitu verziju ove priče. Poruka je jasna: ne držite se utrke u hardveru. Fokusirajte se na orkestraciju, ekosistem i podatke.

Ova promjena prevazilazi puko povećanje produktivnosti. Riječ je o predefinisanju same prirode fabrika. Umjesto statičnih, unaprijed programiranih prostora, svjedočit ćemo adaptivnim, učenim organizmima, fabrikama koje opažaju, odlučuju i evoluiraju.

Pitanje nije da li će se ova transformacija desiti, već ko će je oblikovati. Oni koji budu kontrolisali orkestraciju i ekosisteme, vodit će put. Oni koji zakasne, bit će vezani za tuđe platforme.

Roboti su započeli kao „mišići“ industrije – pouzdani, ali ograničeni. Danas postaju umovi, sposobni za kontekst, učenje i prilagodbu.

Kao i kod svake velike industrijske promjene, liderstvo će se brzo konsolidovati oko onih koji prvi postave standarde, orkestriraju ekosisteme i prihvate modularnu inteligenciju.

Era inteligentnih, polifunkcionalnih robota je stigla. Lideri sutrašnjice bit će oni koji shvate da vrijednost više ne leži u ruci, već u mozgu – i u ekosistemu koji ih povezuje.

Please enable JavaScript

