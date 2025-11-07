Haos na američkim aerodromima: Zbog čega je otkazano stotine letova?

Sjedinjene Američke Države se suočavaju s najvećim poremećajem u zračnom saobraćaju u svojoj novijoj historiji. Zbog najdužeg zatvaranja (shutdowna) savezne vlade, Federalna uprava za avijaciju (FAA) najavila je smanjenje broja letova na 40 najvećih aerodroma u zemlji i to već od petka.

Ako se politički zastoj ne okonča, broj otkazanih letova će do sljedećeg petka porasti na čak 10% svih domaćih polazaka, što znači hiljade ukinutih letova dnevno.

Među pogođenim aerodromima nalaze se tri glavna njujorška LaGuardia, JFK i Newark, kao i čvorišta u Los Angelesu, Chicagu, Atlanti, Dallasu, Miamiju, Houstonu i mnogim drugim gradovima. FAA je saopćila da će aviokompanije morati „usklađeno smanjiti rasporede“ kako bi se zadržala sigurnost letova.

Četiri najveće američke aviokompanije Delta, United, American Airlines i Southwest, već su preventivno otkazale stotine letova za ovaj vikend. Samo American Airlines smanjuje raspored za 4% na 40 aerodroma, što znači oko 220 otkazanih letova dnevno.

REUTERS/Elijah Nouvelage

Putnicima se savjetuje da provjere svoje rezervacije i po mogućnosti kupe rezervnu kartu kod druge aviokompanije, jer su šanse za zastoje i kašnjenja velike. Neke kompanije nude besplatne promjene letova ili vaučere za otkazane polaske.

Razlog haosa je u tome što hiljade zaposlenih u federalnim agencijama, uključujući kontrolore leta i osoblje osiguranja, rade bez plate već više od mjesec dana. Sve veći broj njih uzima bolovanja ili napušta posao, što dovodi do manjka osoblja na ključnim pozicijama.

Predsjednik Nacionalnog sindikata kontrolora leta, Nick Daniels, upozorio je. “Svaki dan koji shutdown traje, američko nebo postaje manje sigurno.”

Zvaničnici FAA tvrde da će privremeno smanjenje broja letova pomoći da se očuva sigurnost putnika dok vlada ne pronađe rješenje.

Please enable JavaScript

