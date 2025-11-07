Kineski milijarderi nevjerovatnom brzinom povećavaju svoje bogatstvo: Ovo su prvi na listi 100 najbogatijih

U nadi za dodatnim stimulansom, rast berzi povećao je bogatstvo najbogatijih ljudi u Kini.

Kineska berza je u snažnom porastu, potaknuta procvatom umjetne inteligencije i nadama u nove mjere stimulacije koje vlada uvodi kako bi se nosila sa usporenom ekonomijom i posljedicama trgovinskog rata sa SAD-om. Referentni indeks CSI 300 skočio je za 15% u odnosu na prošlogodišnje mjerenje bogatstva . Tako su Kinezi koji su bili na listi 100 najbogatijih povećali svoje ukupno bogatstvo sa 1,03 biliona dolara prošle godine na 1,35 biliona dolara u 2025. godini . To jest, za gotovo trećinu.

Prvi na listi utrostručio je svoje bogatstvo

Dvije trećine ljudi na listi su danas bogatije nego u prethodnom krugu, uključujući Zhong Shanshana, osnivača Nongfu Springa . On je broj 1 petu godinu zaredom. Kao najveći dobitnik, Zhong je povećao svoje bogatstvo za 26,3 milijarde dolara na 77,1 milijardu dolara. Gigant u proizvodnji vode i pića prijavio je dvocifreni rast neto dobiti i prihoda za prvih šest mjeseci 2025. godine.

Suosnivač Baitdancea , Zhang Yiming , popeo se za jedno mjesto i sada je drugi. Dodao je 23,7 milijardi dolara svojoj neto vrijednosti od 69,3 milijarde dolara. Bytdance je dobio predah u SAD-u, jer je Tiktok izbjegao potencijalnu zabranu kada je predsjednik Trump u septembru potpisao izvršnu uredbu o stvaranju novog zajedničkog preduzeća. Većinski je u vlasništvu američkih investitora i upravljat će ovom popularnom platformom.

Uprkos tome što mu je bogatstvo poraslo za više od trećine na 62,8 milijardi dolara, Ma Huating, predsjednik Tencent Holdingsa , pao je na treće mjesto. Dionice ovog internet giganta, koji ulaže velika sredstva u vještačku inteligenciju, skočile su za više od 40% u posljednjoj godini. A to je zahvaljujući rastu prodaje online igara i većem oglašavanju na super aplikaciji Weixin, poznatoj u inostranstvu kao WeChat.

Labubu lutke su lansirale vlasnika na vrh liste

Globalna pomama za lutkama Swan učinila je Wang Ninga, osnivača Pop Mart International Group , najvećim dobitnikom u procentualnom smislu. Njegovo bogatstvo se više nego učetverostručilo od prošle godine, na 22,2 milijarde dolara. Predsjednik i izvršni direktor Cambricon Technologiesa, Chen Tianxi, gotovo je utrostručio svoju imovinu – na 21 milijardu.

REUTERS/Maksim Šemetov

Najbogatiji od osam novih članova liste je Liang Wenfeng, osnivač DeepSeeka , koji je debitovao na 34. mjestu s imovinom od 11,5 milijardi dolara. Nakon globalnog procvata umjetne inteligencije, Zhou Chaonan, osnivač operatera podatkovnih centara Range Intelligent Computing Technology Group , prvi put se našao na listi, na 85. mjestu, s 5,3 milijarde dolara.

Šest milijardera se vratilo na listu nakon što su ranije odustali, uključujući Qian Dongqija, osnivača Ecovacs Robotics , proizvođača robotskih usisivača, čija je neto dobit skočila za više od 60% na 138 miliona dolara u prvoj polovini godine, zahvaljujući rastu prodaje kućanskih aparata.

Nakon što su najbogatiji Kinezi pali s liste

Najveći pad ove godine, kako u apsolutnim dolarima tako i u procentima, zabilježio je Wang Xing, predsjednik i izvršni direktor kompanije Meituan , čije je bogatstvo palo za 6,2 milijarde dolara, ili više od 42%, jer je rat cijenama s Alibabom i JD.comom ozbiljno pogodio rezultate kompanije za dostavu hrane.

Među 14 osoba koje su skinute sa liste je i Wang Jianlin, predsjednik Dalian Wanda Group i nekada najbogatiji čovjek u Kini. Njegov konglomerat za nekretnine rasprodaje imovinu usred krize likvidnosti.

Minimalni zahtjev za neto vrijednost imovine za kotaciju na berzi povećan je sa 3,9 milijardi dolara prošle godine na 4,6 milijardi dolara.

WANG ZHAO / AFP / Profimedia

Vlasnik kineske Nvidije jedan je od najvećih dobitnika

Jedan od najvećih dobitnika ove godine je Chen Tianxi , bivši istraživač računarskih nauka. Njegovo bogatstvo se gotovo utrostručilo na 21 milijardu dolara, zahvaljujući rastu vrijednosti dionica njegove kompanije, Cambricon Technologies.

Poznata kao “kineska Envidia”, kompanija snabdijeva klijente u bankarskom i telekomunikacijskom sektoru. Cambricon čipovi su dovoljno snažni da obučavaju i podržavaju AI modele. Uključujući one koje su razvili Alibaba, Dipsik i Tencent. Kineske firme se okreću domaćim rješenjima zbog američkih ograničenja na izvoz naprednih poluprovodnika u Kinu.

Za prvih šest mjeseci 2025. godine, kompanija je prijavila profit u prvom polugodištu – milijardu juana (140 miliona dolara) – od inicijalne javne ponude (IPO) 2020. godine. Prihod je porastao za više od 4.300% u odnosu na prethodnu godinu, na 2,9 milijardi juana.

Čaj s mjehurićima je vrijedio.

Braća Zhang Hongchao i Zhang Hongfu , osnivači kineskog giganta u proizvodnji čaja s mjehurićima, Mixue Group, također su debitovali na ovogodišnjoj listi sa po 8,5 milijardi dolara. Vrijednost dionica Mixue udvostručila se od njihove inicijalne javne ponude u martu, koja je prikupila 444 miliona dolara. Poznat po svojim sladoledima, čajevima s mjehurićima i kafama za oko jedan dolar, vodeći brend Mixue Bingcheng sada je jedan od najvećih svjetskih lanaca hrane i pića sa 47.000 objekata.

Shutterstock/Marius Karp

U prvih šest mjeseci 2025. godine, grupa je dodala skoro 9.700 novih prodavnica u kontinentalnoj Kini i oko 130 u inostranstvu. Sada ih ima 53.000, uglavnom franšiznih, uključujući 6.000 pod brendom Lucky Cup – lancem kafića.

U septembru je Mixue potpisao ugovor o ulasku u segment svježeg piva, plativši 42 miliona dolara za akviziciju 53% udjela u lancu kraft piva Fulujia, kojim upravlja Hongfuova supruga, Tian Haixia.

Dipsik usporava?

Kineska kompanija za umjetnu inteligenciju Dipsik potresla je svijet u januaru kada je predstavila svoj jeftini model umjetne inteligencije, R1. Razvijen je po cijeni koja je znatno niža od konkurencije poput OpenAI-jevog GPT modela. Dok su tehnološke dionice padale, osnivač ove neočekivane kompanije, 40-godišnji Liang Wenfeng, lansiran je u klub milijardera. Sada se prvi put pojavljuje na listi 100 najbogatijih Kineza s bogatstvom od 11,5 milijardi dolara. To bogatstvo se uglavnom zasniva na njegovom udjelu u privatnoj kompaniji čiju je vrijednost Forbes procijenio na oko 15 milijardi dolara.

Do sada, Dipsik nije prikupljao novac od vanjskih investitora i uglavnom se finansirao putem Liangovog drugog poslovanja – hedž fonda High-Flyer, koji je osnovao prije 10 godina. Analitičari i investitori iz Kine i SAD-a procjenjuju da bi Dipsyk mogao vrijediti između 5% i 10% od procijenjenih 300 milijardi dolara, koliko je OpenAI vrijedio u martu, tokom investicijske runde koju je predvodio japanski SoftBank.

Za razliku od OpenAI-a, koji je u augustu lansirao napredni GPT-5, Dipsik još nije predstavio model sljedeće generacije. Do sada je objavio samo postepena poboljšanja postojećih modela. Osim toga, dodaju analitičari, komercijalizacija je spora. Procijenjena prodaja kompanije je samo dio prijavljenih 12 milijardi dolara godišnjih prihoda OpenAI-a, kaže Platt.

Shutterstock/Foto agencija

Zbog žestoke domaće konkurencije, kineske kompanije uglavnom nude svoje chatbotove besplatno. Dipsik je u septembru imao više od 73 miliona aktivnih korisnika, prema podacima kineske istraživačke firme aicpb.com. Iako kompanija naplaćuje poslovnim korisnicima korištenje modela, cijena je izuzetno niska. Počinje od 0,03 dolara po milionu tokena, što je mjera obrade podataka. Najnoviji OpenAI GPT-5 košta skoro pet puta više. Najmanje 0,125 dolara po milionu tokena.

Najbogatija Kineskinja

Rastući kineski portfolio inovativnih lijekova podstakao je interes investitora za biotehnološki sektor u zemlji. Zbog tog optimizma, Zhong Huijuan , 64- godišnja predsjednica i izvršna direktorica Hansoh Pharmaceutical Group, popela se za šest mjesta – na 16. mjesto. Njeno bogatstvo poraslo je za gotovo dvije trećine na 19,7 milijardi dolara, dok su dionice kompanije, koja kotira na Hong Kongu, skočile za 70% u odnosu na prethodno mjerenje.

Najbogatija žena u Kini, koja je sama stekla bogatstvo i postala profesorica hemije, Zhong, profitirala je od optimizma u vezi s novim lijekovima u razvoju i unosnih poslova koje je kompanija sklopila s globalnim farmaceutskim gigantima.

Kina, dugo poznata po proizvodnji generičkih kopija lijekova, sada se pretvara u biotehnološku silu uz sve veću podršku vlade. Jedan od velikih proboja dogodio se prošle godine, kada je lijek protiv raka kompanije Akeso, koja je kotirana na hongkonškoj berzi, pobijedio Keytrudu – najprodavaniji lijek kompanije Merck – u kliničkim ispitivanjima. “Uspon kineske biotehnologije bio je brz, potaknut talentima, velikom bazom pacijenata i isplativom infrastrukturom”, rekao je Morgan Stanley u istraživačkom izvještaju iz septembra. Firma procjenjuje da će do 2030. godine lijekovi iz Kine dostići 34 milijarde dolara globalne godišnje prodaje. Do 2040. godine ta brojka bi se mogla povećati više od šest puta – na 220 milijardi dolara.

Jane Ho, novinarka Forbesa;

Zinnia Li, novinarka Forbesa;

Yu Weng, saradnik Forbesa

